Dit alternatief voor Discord is zo populair dat het blijft crashen

Discord heeft zichzelf niet bepaald populair gemaakt na de aankondiging van verplichte leeftijdsverificatie voor alle gebruikers. De gevolgen worden nu al duidelijk. Zoals gemeld door Destructoid, kampt een alternatief voor Discord, genaamd Stoat, met capaciteitsproblemen doordat een groot aantal Discord-gebruikers overstapt. De statuspagina van Stoat geeft aan dat de prestaties op het sociale platform achteruit zijn gegaan. Stoat zegt het volgende: “Er zijn gewoon te veel mensen, maar we doen ons best.”

Het is vermeldenswaard dat Stoat voorheen Revolt heette, maar in 2025 een nieuwe naam kreeg, met behoud van hetzelfde team en dezelfde interface van de app. Gelukkig lijkt de interface op die van Discord, met het voordeel van gratis thema's en aanpassingsmogelijkheden, terwijl dit bij Discord alleen beschikbaar is voor abonnees van Nitro.

De ondergang van Discord?

Hoewel servers en voicechats beschikbaar zijn op Stoat, kan je bijvoorbeeld niet je scherm delen met anderen. Dat heeft echter niet kunnen voorkomen dat een hele hoop gebruikers zich bij het platform hebben aangesloten. Aangezien Discord geen tekenen vertoont om zijn plannen voor identiteitsverificatie terug te draaien, zullen er wellicht nog meer gebruikers op zoek gaan naar alternatieven.

Hoewel ID-verificatie niet verplicht is, krijgen degenen die het proces niet doorlopen standaard ‘teen-by-default’-instellingen, waardoor je niet alle functies van Discord kan gebruiken. Het andere deel van de controverse is het datalek bij Discord in 2025. Velen stellen zich nu vragen bij de gegevensbeveiliging van Discord en wat er precies gebeurt met de gegevens die ze delen om hun leeftijd te verifiëren.