TechRadar trekt naar TikTok

Naast aanwezigheid op Facebook, Twitter en Instagram voegt TechRadar Benelux vanaf heden TikTok toe aan zijn sociale mediakanalen. Via deze weg hopen we hapklare content voor een jonger doelpubliek te maken dat niet altijd zin en tijd heeft om onze artikelen volledig te lezen.

Onze content op TikTok is gericht op een iets jonger doelpubliek. Op die manier willen we iedereen op de hoogte houden van wat er speelt in de techwereld. Bram Lodewijks, Hoofdredacteur TechRadar

Op het TechRadarNL-kanaal (opens in new tab) proberen we gevarieerde content aan te bieden, van unboxing video's en mini reviews tot de nieuwste trends met een technologisch knipoogje. Via de link hierboven of de video hieronder kan je doorklikken naar het account en een extra klik om ons te volgen, stellen we zeker op prijs. Misschien verschijnt er in de toekomst wel een leuke giveaway...