Laatste radicale idee Elon Musk kan doodsteek voor Twitter betekenen

Elon Musk is nog geen week eigenaar van Twitter (of 'Chief Twit', zoals hij de functie noemt), maar zijn plannen om het verificatieproces aan te pakken lijken nu al een vreselijk idee.

Volgens The Verg (opens in new tab), is Musk van plan om de maandelijkse prijs van Twitter Blue te verhogen. Deze dienst geeft gebruikers niet alleen die gedroomde mogelijkheid om tweets te editen, maar ook toegang tot exclusieve icoontjes en features. De prijs voor Twitter Blue stijgt in dat geval van 4,99 euro naar 19,99 euro. Abonnees van Twitter Blue zullen nu ook automatisch geverifieerd worden. Het blauwe vinkje naast de naam is nu bijna uitsluitend gereserveerd voor politici, mediafiguren of andere gebruikers met enige bekendheid.

Wie reeds geverifieerd is, krijgt nu 90 dagen om akkoord te gaan met deze nieuwe verandering.

Deze eerste grote beslissing zou meteen al de doodsteek voor het platform kunnen betekenen. Dit systeem maakt het namelijk mogelijk voor anonieme trolls met maar een beperkt aantal volgers om tegen betaling toch geverifieerd te worden, waardoor het blauwe vinkje compleet nutteloos is.

Betalen voor blauw vinkje is compleet verkeerd

Geverifieerd worden (opens in new tab) op Twitter kan een traag en frustrerend proces zijn, waarbij je hen verschillende links moet sturen om te bewijzen dat je wel degelijk een echt persoon bent.

Veel verzoeken van gebruikers werden gewoon geweigerd, en sommigen moesten verschillende keren een verzoek indienen voordat ze eindelijk geverifieerd waren. Vaak zonder te weten waarom het die eerste keer werd geweigerd. Dat hele proces mag dus sowieso eens onder de loep worden genomen.

Om daar echter 20 euro voor te rekenen is niet de juiste manier. Dit gaat de baggersluizen wijd open zetten en holt die verificatie compleet uit. De oorspronkelijke bedoeling was om gebruikers de mogelijkheid te geven om te laten zien dat ze een authentiek account zijn, maar als Twitter Blue vier keer zo duur wordt, dan zullen veel gebruikers hiervan afzien.

Combineer dat met het gerucht dat Musk heeft gedreigd om de ontwikkelaars van Twitter Blue te ontslaan als deze aanpassing de deadline van November 7 niet haalt en je zou kunnen zeggen dat er donkere tijden aanbreken voor het platform.



Misschien zelfs het einde van de vrijheid die we nu kennen op het platform.