Motorola onthult edge 60 pro met enorme batterij en nieuwe AI-knop

Motorola heeft vandaag niet alleen een duo nieuwe vouwbare telefoons gelanceerd, maar ook twee nieuwe toevoeging aan de edge-serie als aanvulling op de Motorola edge 60 fusion die al eerder is verschenen. Die krijgt nu gezelschap van de gewone Motorola edge 60 en Motorola edge 60 pro. Vooral de pro-versie springt in het oog vanwege zijn dunne, lichte ontwerp waarin een opvallend grote batterij zit.

Licht, stevig ontwerp met een nieuwe knop

De motorola edge 60 pro is niet alleen dun, maar heeft ook unieke afwerkingen. Hij is verkrijgbaar in leerachtige en nylonachtige afwerkingen. De drie kleurenopties, Shadow, Dazzling Blue en Sparkling Grape, zijn ontworpen in samenwerking met Pantone. De edge 60 en edge 60 pro hebben beide de MIL-STD-810H-certificering, die beschermt tegen extreme temperaturen, 95% luchtvochtigheid, grote hoogtes en vallen tot 1,5 meter. De telefoons zijn ook voorzien van Corning Gorilla Glass 7i en een IP68/IP69-score.

Beide telefoons hebben daarnaast een 6,7-inch pOLED quad-curved display met 120Hz refresh rate, een Super HD-resolutie en piekhelderheid van 4.500 nits. De displays bieden Pantone Validated Colors en zijn Pantone SkinTone Validated, waardoor huidskleuren er natuurgetrouw uitzien.

De nieuwe moto ai-knop, die ook aanwezig is op de razr 60 en razr 60 ultra, zit alleen op de edge 60 pro en activeert de AI-assistent van Motorola. Hiermee volgt Motorola hetzelfde pad als Nothing, dat de nieuwe Essential Key introduceerde op de Nothing Phone (3a) en (3a) Pro.

Nadat moto ai in bèta beschikbaar was voor geselecteerde Motorola-smartphones is de AI-assistent nu ingebouwd in de nieuwe edge 60-familie (ook in de modellen zonder knop). Nieuwe functies als aanvulling op Pay Attention, Catch Me Up en Remember This zijn Next Move, waarbij de telefoon je scherm analyseert en op basis daarvan bepaalde acties voorstelt, Playlist Studio, waarmee je op basis van tekstinvoer een playlist kan laten samenstellen, en Image Studio, waarmee je stickers, avatars en meer kan laten genereren.

Het updatebeleid is wel wat beperkt. De hele edge 60-serie krijgt namelijk drie Android-updates en vier jaar security-updates. Ik heb nagevraagd waarom de telefoons geen vijf jaar van beide updates ontvangen, zoals de Motorola edge 50 neo die vorig jaar is gelanceerd. Blijkbaar was die telefoon specifiek ontworpen met dat langere updatebeleid voor ogen en is dit niet de nieuwe standaard voor de edge-telefoons.

Veelzijdige camera's in samenwerking met Pantone

Zowel de Motorola edge 60, edge 60 fusion als edge 60 pro gebruiken dezelfde 50MP-hoofdcamera met Sony LYTIA 700C-sensor. Verder hebben de edge 60 en edge 60 pro een 50MP-groothoekcamera die ook een macromodus heeft. De telefotocamera's verschillen van elkaar, aangezien de Motorola edge 60 pro een 10MP-periscoopcamera heeft met 3x optische zoom en 50x digitale zoom, terwijl de gewone edge 60 een 10MP-telefotocamera heeft met eveneens 3x optische zoom, maar slechts 30x digitale zoom.

De Photo Enhancement Engine werkt samen met moto ai om details te verfijnen, ruis te verminderen, geoptimaliseerde kwaliteit te leveren en meer. De camera's voldoen ook allemaal aan Pantone Validated Color en Pantone SkinTone Validated-criteria. Group Shot is een handige nieuwe ai-functie die meerdere frames vastlegt en combineert voor een optimaal resultaat. Zo voorkom je dat er personen met gesloten ogen op groepsfoto's staan.

Enorme batterij met snelladen

De motorola edge 60 pro ontving bovendien het Gold Label van DXOMARK en behaalde 's werelds hoogste score in hun smartphonebatterijranglijst. Dankzij de enorme 6000mAh-batterij met 90W TurboPower-opladen, biedt de telefoon een geweldige balans tussen batterijlevensduur en snelladen. De MediaTek Dimensity 8350 Extreme-processor helpt ook bij die goede batterijduur en biedt tegelijkertijd vlotte prestaties, zowel op vlak van algemeen gebruik als gaming en AI-taken.

Prijs en beschikbaarheid

De motorola edge 60 pro (12/512GB) is ten slotte beschikbaar vanaf 25 april met een adviesprijs van 599,99 euro. De motorola edge 60 (12/512GB) is beschikbaar vanaf half mei met een adviesprijs van 429,99 euro.