Elon Musk koopt Twitter

Je hebt geen 280 tekens nodig om dit nieuwtje te brengen: Elon Musk heeft Twitter gekocht.

De Tesla-CEO en SpaceX-oprichter is al enkele weken in de weer met het social media-platform. Hij gebruikt Twitter zelf om zijn plannen aan te kondigen en zijn frustraties met de website te uiten.

Musk heeft het geld bij elkaar geraapt door zijn eigen fondsen te combineren met ondersteuning van de Amerikaanse bank Morgan Stanley. In totaal wordt er 43,4 miljard dollar betaald, ongeveer 54,20 dollar per aandeel.

Binnenkort kondigt Twitter zijn financiële status van het eerste kwartaal van 2022 aan. We verwachten dat Musk daarbij aanwezig zal zijn, al is het maar om even zijn gezicht te laten zien.

In een persbericht zegt Musk over de aankoop: “Vrijheid van meningsuiting is de fundering van een functionerende democratie. Twitter is een digitaal dorpsplein waar zaken worden gediscussieerd die belangrijk zijn voor de toekomst van de mensheid.”

“Ik wil twitter beter dan ooit maken door het te verrijken met nieuwe functies. De algoritmes worden open source om vertrouwen te verbeteren, spam-bots worden verslagen en de menselijke accounts worden gewaarborgd. Twitter heeft enorm veel potentie. Ik kijk er naar uit om samen met het bedrijf en de gebruikers te werken om hier naartoe te leven.”

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech meansApril 25, 2022 See more

Bret Taylor, de bestuursvoorzitter van Twitter, meldt in het bericht: “De voorgestelde transactie levert een substantieel financieel voordeel op. Wij geloven dat dit het beste pad is voor de aandeelhouders van Twitter.”

Twitter CEO Parag Agrawal voegt hieraan toe: “Twitter heeft een doel een relevantie die op de hele wereld van invloed is. Ik ben ontzettend trots op onze teams en geïnspireerd door het werk wat ze hebben gedaan.”

Musk’s overname is niet zonder slag of stoot gegaan. Eerst kocht hij bijna tien procent van het bedrijf op, wat een aanbod voor een plaats in het bestuur opleverde. Hier ging Musk in eerste instantie niet mee akkoord, maar hij kwam later terug met 43 miljard in hand om het hele bedrijf op te kopen.

Hierdoor moest de miljardair snel het geld bij elkaar verzamelen en vorige week kwam dit tot stand. Inmiddels zijn Musk en het bestuur van Twitter samengekomen om de details uit te werken.

En nu?

Wat er precies gaat veranderen voor Twitter, is nog niet duidelijk. Niet alle gebruikers zijn enthousiast over de overname. Kort na de aankondiging ging de hashtag #RIPTwitter snel rond.

Musk heeft het duidelijk gemaakt dat vrijheid van meningsuiting moet worden ondersteund van alle kanten. Daarnaast heeft hij gevraagd of gebruikers de behoefte hebben om tweets achteraf nog te bewerken.

Verder is Musk een fan van crypto en blockchain-technologie, dus wellicht zien we Twitter meer ondersteuning hiervoor bieden in de nabije toekomst. Ook mogen we meer transparantie verwachten omtrent de algoritmes en broncode van Twitter, aangezien hij dit vermeldde in het persbericht.

Investeerders zullen vooral benieuwd zijn naar het groeiplan van Musk. Twitter heeft een redelijk wat inkomsten gegenereerd van bestaande gebruikers, maar de groei is de afgelopen jaren ietwat traag. Het is niet duidelijk wat Musk wil doen om de wereldwijde aantrekkingskracht te vergroten.