Elon Musk bezit bijna 10 procent van Twitter

Tesla CEO en zakenman Elon Musk heeft 9,2 procent van de aandelen van Twitter gekocht, volgens een aanvraag bij de Securities and Exchange Commission (opens in new tab) in de Verenigde Staten.

Bloomberg (opens in new tab) claimt dat er ongeveer 2,89 miljard dollar gemoeid gaat met deze aankoop. De waarde van de aandelen is op maandag 4 april met 27 procent gestegen. Dit roept de vraag op waarom Musk deze ietwat willekeurige aankoop heeft gedaan.

Musk heeft nog niet uitgebreid gereageerd op de aankoop, in een tweet vraagt hij of er behoefte is naar een knop om tweets achteraf mee te bewerken. Verder verklaart hij zijn aankoop niet. Het account van Musk is een van de grootste op het platform en in het verleden is hij in de problemen (opens in new tab) gekomen voor zijn gedrag op de website.

Was het gepland?

Een ruime week geleden plaatste Musk een poll (opens in new tab) op zijn account waarin hij vraagt of Twitter zich aan het concept van vrijheid van meningsuiting houdt. 70 procent van de respondenten zei nee. Deze poll lijkt echter geen invloed te hebben gehad op de aankoop, aangezien de aanvraag voor de aankoop op 14 maart werd ingediend.

De dag na de poll zei Musk (opens in new tab) dat Twitter ‘een openbaar stadsplein’ is en dat het gebrek aan vrijheid van meningsuiting ‘de democratie ondermijnt’. De ondernemer spreekt zich regelmatig kritisch uit richting de website waar hij nu een grote aandeelhouder van is.

Wat de aankoop gaat betekenen voor Twitter, is vooralsnog niet duidelijk.

Een klein gedeelte

Met zijn aankoop heeft Musk geen totale controle over het platform, maar het is moeilijk om te geloven dat iemand met bijna 10 procent van de aandelen geen vinger in de pap heeft. Zowel Musk als Twitter hebben niets prijsgegeven over mogelijke veranderingen.

Twitter krijgt de laatste jaren veel kritiek voor de contentregels op de website. Sommige mensen vinden dat er niet genoeg wordt gedaan aan het bestrijden van misinformatie, terwijl anderen claimen dat er te veel censuur plaatsvindt.