Twitter test abonnement met verificatie voor 8 dollar per maand

Er is al een hoop gebeurd bij Twitter sinds Elon Musk het bedrijf heeft overgenomen voor 44 miljard dollar. Het controversiële nieuwe beleid voor geverifieerde accounts wordt inmiddels ook al getest in de iOS-versie van de Twitter app.

Afgelopen weekend werd (volgens Engadget (opens in new tab) en anderen) het nieuwe abonnement van 7,99 dollar voor het blauwe vinkje met een update van de iOS-app beschikbaar gemaakt. Verificatie van je account wordt hiermee toegevoegd aan het bestaande Twitter Blue-abonnement, dat in sommige landen al beschikbaar was voor 4,99 dollar per maand.

Na kritiek van sommige gebruikers over dit nieuwe abonnement, liet Esther Crawford van Twitter via een tweet (opens in new tab) weten dat de verandering nog getest wordt en dus nog niet volledig is doorgevoerd.

Wel of niet verifiëren

Dee nieuwe regeling rondom verificatie op Twitter, heeft al veel negatieve reacties gekregen. Voorheen werden de blauwe vinkjes gewoon door Twitter na een handmatige beoordeling uitgedeeld aan accounts om te laten zien dat het accounts van echte (bekende) mensen zijn.

Een andere verandering die ook in de nieuwste update van de Twitter-app op iOS zat, is een nieuw "Verified"-tabblad bij de notificaties. Als dat actief is, dan krijgen reacties van geverifieerde accounts voorrang op andere reacties. Dit kan bedoeld zijn om zoveel mogelijk bots en spam te vermijden, maar het zou ons ook niet verrassen als een grote hoeveelheid bots en spammers ook een abonnement van 8 dollar halen om gewoon verder te spammen.

Elon Musk tweette (opens in new tab) dit weekend ook dat hij plannen heeft om gebruikers langere teksten te laten plaatsen om zo het sturen van Tweets met screenshots van notitieblokken vol tekst te stoppen. Ook zegt Musk dat creators uiteindelijk ook geld kunnen gaan verdienen met deze content.

Conclusie: Twitter ondergaat flinke veranderingen

We wisten al dat Elon Musk veel plannen had voor veranderingen bij Twitter, maar weinig mensen hadden waarschijnlijk verwacht dat de veranderingen zo snel na de overname al worden toegepast. Pas een paar dagen nadat de overname officieel is, zien we al enorme veranderingen op het platform.

We hebben al eerder geschreven over de problemen met het nieuwe systeem voor verificatie. Veel mensen die hun identiteit online moeten bewijzen zijn niet rijk en moeten nu dus ineens een abonnement gaan betalen en daarnaast zijn er dan weer zat mensen met slechte intenties die genoeg geld hebben om met een blauw vinkje verder te kunnen. Toch lijkt het dat dit nieuwe systeem binnenkort wordt toegepast.

Er is geen gebrek aan dingen die verbeterd kunnen worden op Twitter en tegelijkertijd is het huidige proces voor verificatie van een account ook niet ideaal. Twitter verdient daarnaast ook niet genoeg geld op de advertenties en de meeste content op het platform komt van een minderheid van de gebruikers. Dat is niet echt een goede situatie om je in te bevinden als een platform dat bedoeld is voor interactie vanuit de gebruikers.

Musk heeft dus nog veel werk aan Twitter na de overname. Flinke veranderingen zijn duidelijk nodig, maar of hij zich bezig houdt met de juiste veranderingen is nog onduidelijk. Of sommige beslissingen misschien overhaast worden genomen, zullen we ook nog zien.