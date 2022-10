Elon Musk voltooit eindelijk aankoop van Twitter

(Beeld: Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Het spelletje welles, nietes, nog steeds nietes, toch welles van tech-miljardair Elon Musk rond de overname van Twitter is eindelijk gespeeld. Hij tekende een overeenkomst die naar verluidt zo'n $44 miljard zou waard zijn. Musk verkwistte geen tijd en drukte meteen zijn unieke stempel op de werking van het sociale media platform, met het ontslag van een aantal topfiguren.

Bij de slachtoffers zijn CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal, Hoofd Juridische Zaken Vijaya Gadde en Algemeen Adviseur Sean Edgett. Volgens een artikel van Bloomberg (opens in new tab) moest Edgett zelfs geëscorteerd worden uit het hoofdkantoor van Twitter. Als dat nieuws klopt, zou het wel eens kunnen dat Musk nog steeds wat bang is voor de gerechtelijke gevolgen rond de terugtrekking van zijn initiële overname van Twitter, eerder dit jaar.

Maar wat houdt dit nu in voor de gebruikers? Misschien meer dan je zou denken. Met zijn reputatie als uitgesproken vrije geest werd al even aangenomen dat Musk de moderatie op het platform stevig zou omgooien na de overname. Wat de man bovendien steeds net niet bevestigde. Verdere tekenen van zijn ambitie voor de toekomst van Twitter doen wijzen op nog meer grote plannen voor de gebruikservaring.

Een hobbelige rit

(Image credit: NBC)

Musk zette de eerste stappen richting officiële overname van Twitter lang voor er een deal op tafel lag: al vroeg in 2022 begon hij met de aankoop van aandelen bij het sociale media platform. Begin april mocht hij zich dan hoofdaandeelhouder van Twitter noemen en later die maand begonnen de eerste signalen van de megadeal de kop op te steken.

Vervolgens was het midden mei en werd de overeenkomst tussen Musk en Twitter plotsklaps opgeschort. De ondernemer liet uitschijnen dat het platform veel meer bots en fake accounts bevat dan hem was voorgehouden en dat dat de aanleiding was voor zijn onverwachte bocht.

Dit was niet naar de zin van Twitter, dat een zaak aanspande in de hoop dat Musk zich alsnog aan de geplande deal zou houden.

Er waren nog niet veel gerechtelijke stappen gezet voor ze al vruchten afwierpen: eerder deze maand, ging Musk dan toch verder met de transactie. De voorwaarde was wel dat alle procedures meteen zouden worden stopgezet.

Een verder opvallend voorteken dat de lang verwachte overgang er toch eindelijk van zou komen, werd onlangs de wereld ingestuurd: op 27 oktober tweette Elon Musk een foto van het moment waarop hij de kantoren van Twitter binnenstapt, met in zijn handen... een wasbak.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7October 26, 2022 See more

Een stroom aan ideeën

Als we Musk mogen geloven, is de (lichtjes onvrijwillige) aankoop van Twitter niet minder dan filantropie. In een statement dat hij, uiteraard, via Twitter deelde, lichtte het niet onbesproken tech-icoon al een tipje van de sluier op over de veranderingen die hij in gedachten heeft nu de touwtjes zich strak in zijn knuisten bevinden.

"De reden achter mijn overname van Twitter is in het belang van de toekomst voor onze beschaving. We hebben een gemeenschappelijk digitaal forum nodig waar over een hele waaier van meningen kan worden gedebatteerd, zonder te moeten teruggrijpen naar geweld", verklaarde Musk (opens in new tab). "Er is momenteel een groot gevaar dat sociale media gaat worden opgesplitst in extreem rechtse en extreem linkse roepkamers die vooral haat gaan voortbrengen en onze maatschappij gaan verdelen."

“Daarom heb ik Twitter gekocht. Niet omdat het makkelijk zou zijn. Niet om meer geld te verdienen. Ik deed het uit liefde voor de mensheid. Om te helpen.”

Als nieuwe eigenaar van Twitter kondigde hij ook aan dat er plannen zijn om het proces voor advertenties op het platform helemaal om te gooien, geen verrassing bij een door de wol geverfde ondernemer zoals Elon Musk. Hij ging zelfs zover door in een gedurfd statement te verklaren dat hij van Twitter "het meest gerespecteerde advertentieplatform van de wereld" wil maken.

"Irrelevante ads zijn spam", verklaarde Musk, "maar super relevante ads zijn content!"

In een persoonlijke sms die de populaire podcaster Joe Rogan naar Musk stuurde tijdens de eerste fase van de gerechtelijke procedures tussen de oprichter van Tesla en Twitter, vroeg Rogan: "Ga je Twitter bevrijden van de censuurmassa?".

Twitter 'bevrijden', dat is Musk inderdaad van plan. Maar of dat de algemene gebruikservaring ten goede gaat komen, is nog maar de vraag. Onder zijn leiding lijkt het plan: meer advertenties en minder moderatie. Met de eerder vermelde topfiguren uit de weg, zou dat allemaal wel eens vroeger dan later vaste vorm kunnen aannemen.