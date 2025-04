Deze open-ear oordopjes met Swarovski-kristallen klinken net zo goed als ze eruitzien

Na de introductie van de moto buds en moto buds+ voegt Motorola een derde setje draadloze oordopjes toe aan hun aanbod, de moto buds loop. De moto buds loop kunnen geen groter contrast vormen met de andere twee setjes, want ze hebben enerzijds een open-ear ontwerp en anderzijds is er samengewerkt met Swarovski. Als je altijd al oordopjes wilde die eruitzien als stijlvolle oorbellen, dan zijn de moto buds loop misschien wel wat je zoekt.

Ontwerp door Swarovski, geluid door Bose

De moto buds loop zijn net zoals de moto buds+ voorzien van Sound by Bose. Wat je natuurlijk niet hebt bij open-ear oordopjes, is noise-cancelling want het hele punt is net dat je omgevingsgeluid kan horen. De oordopjes zitten rondom je oor geklemd, waarbij het bolletje met de speaker in je oor zit en het andere bolletje achter je oorschelp hangt.

Voor het ontwerp heeft Motorola samengewerkt met hun bekende partner Pantone en met een geheel nieuwe partner, Swarovski. Hieruit zijn de twee uitvoeringen ontstaan, de donkergroene Trekking Green-versie en de beige French Oak-versie die gedecoreerd is met Swarovski-kristallen.

De moto buds loop zijn ook ontworpen om het leven van gebruikers te vereenvoudigen met gebruiksvriendelijke functies aangedreven door moto ai. Hoewel ze werken met elk Bluetooth-apparaat, kunnen gebruikers met compatibele Motorola-smartphones moto ai-acties activeren met eenvoudige spraakopdrachten. Zo kan je het "Catch Me Up" commando gebruiken en een gesproken overzicht van je meldingen horen door de oordopjes. Verder zijn de moto buds loop voorzien van 12mm-drivers. Ruimtelijke audio is eveneens aanwezig. Het dubbele microfoonsysteem van de moto buds loop met CrystalTalk AI zorgt voor heldere gesprekken en minimaliseert achtergrondgeluiden.

Hoewel Motorola spreekt van een "duurzaam" ontwerp, is er geen officiële IP-certificering voor waterbestendigheid. De moto buds loop hebben een waterafstotend ontwerp, dus wat zweet en lichte regen zijn geen probleem, maar je draagt ze best niet tijdens een stortbui. Met een batterijduur van 8 uur in de oortjes zelf en 37 uur in totaal met de case kunnen de moto buds loop wel lang genoeg mee voor je een oplader nodig hebt.

Prijs en beschikbaarheid

De moto buds loop zijn beschikbaar vanaf deze zomer. De Trekking Green-versie heeft een adviesprijs van 149,99 euro en de French Oak-uitvoering met Swarovski-kristallen heeft een adviesprijs van 199,99 euro.