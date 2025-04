Garmin heeft per ongeluk zijn volgende Forerunner gelekt, maar het is niet degene die we hadden verwacht

Garmins Forerunner-serie bestaat uit sommige van de beste sporthorloges op de markt en het lijkt erop dat er binnenkort een nieuw model aan de line-up wordt toegevoegd: de Forerunner 970.

We hebben de laatste paar weken hier en daar al een aantal leaks en geruchten voorbij zien komen over een nieuwe Forerunner, maar nu heeft Garmin zijn volgende model ineens per ongeluk gelekt op zijn eigen website.

Het foutje werd gespot door Garmin Rumors en het gaat specifiek om een vermelding op de website van Garmin Taiwan. Hier werd de Forerunner 970 genoemd in een 'Extended Warranty Campaign Application'-supportpagina. Die pagina is inmiddels verwijderd, maar stond vreemd genoeg ook in het Koreaans op de website, in plaats van in het Mandarijn. In de originele Koreaanse tekst en in de Engelse vertaling staat er toch echt duidelijk Forerunner 970, dus het lijkt hier niet te gaan om een foutieve AI-vertaling van bijvoorbeeld de Forerunner 965.

Garmin Forerunner 970 – wat we al weten

Deze Forerunner 970-leak is erg interessant, want dit is niet het model dat we hadden verwacht. We hebben eerder al leaks voorbij zien komen die wezen op een nieuwe Forerunner 975. Daarnaast leek de 275 een andere logische optie voor een aankomende lancering. De 265 en de 965 kwamen allebei in maart 2023 uit en kunnen inmiddels dus ook wel een upgrade gebruiken.

Het Forerunner "70"-model zou een volledig nieuwe plaats binnen de line-up innemen. Er is namelijk sinds de Forerunner 60 uit 2009 al geen "60"-model meer geweest. Er werden recent ook al nieuwe Garmin-apparaten gespot in online databases van verschillende regelgevende instanties en dat is een duidelijk teken dat er binnenkort nieuwe apparaten worden gelanceerd.

De specifieke details van de Forerunner 970 zijn nog niet bekend en we hebben ook nog geen releasedatum. Het is echter wel redelijk waarschijnlijk dat ook deze Forerunner weer een lange batterijduur en topklasse gezondheids- en fitnessmetingen zal bieden.