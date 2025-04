Microsoft werkt mogelijk aan aan de volgende Windows 11-update, maar 25H2 kan een flinke teleurstelling worden

Er zijn inmiddels nog meer hints verschenen die suggereren dat Microsoft inderdaad al aan het werken is aan Windows 11 25H2. De geruchten hierover begonnen ergens vorige maand te verschijnen en helaas lijkt het niet bepaalde de meest interessante update te worden.

Windows Latest merkte op dat een van meest actieve Microsoft-leakers op X, XenoPanther, een referentie naar de 25H2-update heeft gespot in een recente preview build van Windows 11.

GE25H2 is mentioned in appraiserres.dll26200=FT_ALL_CompatIndicatorHelper_WritingGE25H2April 23, 2025

De referentie naar 'GE25H2' is aanwezig in een DLL-bestand en die naam staat voor 'Greater than or Equal to 25H2'. Daarnaast is er ook nog een andere vermelding van de 25H2 te vinden die de update verbindt aan de 26200-serie van builds.

Windows Latest heeft dit geverifieerd en geeft verder aan dat het DLL-bestand te maken heeft met het checken of een pc geschikt is om de update te ontvangen. Met andere woorden, dit is deel van de code die moet verifiëren of je systeem compatibel is met de 25H2-update.

(Image credit: Future / Jasmine Mannan)

Dit is allemaal natuurlijk nog speculatie, want Microsoft heeft zelf nog niet eens officieel bevestigd dat het werkt aan Windows 11 25H2. De naam is nog niet eens officieel genoemd.

Wat Microsoft ons wel heeft verteld in maart, is dat het bezig is met "platformveranderingen achter de schermen" in de nieuwe preview builds van de 26200-serie. Zoals we hierboven al aangaven, wordt 26200 hier genoemd en gekoppeld aan 25H2 in dit DLL-bestand.

Die veranderingen die op de achtergrond worden gemaakt zijn misschien vooral kleine aanpassingen voor het platform. Een andere leaker, Zac Bowden, liet ons vorige maand weten dat het erg waarschijnlijk is dat er dus al aan de eerste versies van 25H2 wordt gewerkt. Dat zou een veel kleinere update kunnen worden dan 24H2. Dat was juist een vrij grote update (met de overstap naar Germanium).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De veranderingen tussen de voorgaande 26100-builds en de 26200-builds waren ook al vrij klein en dat suggereert dus ook dat 25H2 een vrij minimale update wordt. Windows Latest heeft dan ook aan dat het hier misschien gaat om een 'enablement package', en vergelijkbaar is met hoe 23H2 voortbouwde op 22H2. Dat betekent dat nieuwe features (waarschijnlijk maar een klein aantal) al aanwezig zijn in Windows 11 en met deze update gewoon geactiveerd worden.

Voor nu is dit allemaal nog gokwerk, maar door deze nieuwe leak lijkt dit verloop wel iets waarschijnlijker.

Als 25H2 een wat kleinere update is, kan dat echter ook zijn voordelen hebben. Minder veranderingen betekent hopelijk ook minder bugs. De 24H2-update zal vol met allerlei problemen en dat komt deels door het feit dat er veel aan belangrijke code van Windows 11 is gesleuteld en dat was dan weer nodig om over te schakelen naar het Germanium-platform.