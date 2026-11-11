Alles wat je moet weten over de nieuwe Windows 11-update

Windows 11 heeft een nieuwe update gekregen die heel wat functies bevat, maar ook voor frustratie zorgt bij gamers.

Het beste nieuws over de november-update is de introductie van de optie om het rechterklikmenu volledig naar wens aan te passen en te stroomlijnen. De omstreden aanpassing is een beveiligingsfunctie, die onder bepaalde omstandigheden een negatieve invloed kan hebben op de framerate van games.

Houd er rekening mee dat veel van deze functies geleidelijk worden uitgerold. Het kan dus dat je ze niet direct ontvangt.

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1. Het rechterklikmenu aanpassen

Het is eindelijk zover: je kunt nu zelf bepalen wat er in het snelmenu staat als je op de rechtermuisknop klikt. Dit menu bevat contextafhankelijke opties voor de bestanden of mappen die je hebt geselecteerd. Wil je voorkomen dat het menu vol staat met overbodige zaken? Dan kan dat nu... of binnenkort, want deze functie wordt geleidelijk uitgerold.

Verder kun je de lay-out aanpassen door bijvoorbeeld het bovenste paneel te verbergen. Bovendien opent het snelmenu een stuk sneller.

2. Edge wordt sneller

Microsoft Edge laadt nu sneller als de browser al actief is. Met andere woorden: de eerste keer dat je de app opent, gaat het even snel als voorheen, maar bij elk volgend gebruik opent Edge sneller. Deze functie is ook meteen voor iedereen beschikbaar.

Het andere goede nieuws is dat Microsoft van plan is om deze techniek in de toekomst ook voor andere apps te gebruiken. Omdat de functie voor Edge zo snel kon worden toegevoegd, moeten we hopelijk niet lang wachten voor andere apps de vruchten hiervan plukken.

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3. Sneller opstarten uit slaapstand

Microsoft heeft met deze update het beleid voor adaptieve slaapstand (sluimermodus) aangepast. Hierdoor kan je laptop sneller uit 'Modern Standby' ontwaken wanneer het batterijniveau boven de 80% zit. Deze functie wordt stapsgewijs uitgerold.

4. Betere herstelopties

Deze update introduceert ook een nieuwe hersteloptie voor pc's, genaamd "Cloud Rebuild", voor de situaties waarin je pc volledig vastloopt of crasht. Hiermee kun je Windows 11 opnieuw installeren zonder dat je een systeemkopie op een usb-stick nodig hebt. In plaats daarvan kun je gebruikmaken van een Windows-image en de bijbehorende stuurprogramma's die via Windows Update worden gedownload.

Daarnaast is er een aanpassing doorgevoerd waardoor de Windows Recovery Environment (WinRE) automatisch de wifi-instellingen kan overnemen die je in Windows 11 hebt opgeslagen. Hierdoor kan de pc automatisch verbinding maken met internet om een ​​Cloud Rebuild (of ander herstelproces) te starten.

Ook deze functies worden geleidelijk uitgerold.

Bescherming van geheugenintegriteit

Nu komen we aan bij de omstreden aanpassing. Microsoft zegt het volgende: "Deze update breidt de bescherming via geheugenintegriteit uit naar compatibele apparaten. Op ondersteunde pc's kan geheugenintegriteit (HVCI) nu tijdens updates worden ingeschakeld. Dit verbetert de beveiliging en bereidt apparaten voor op geavanceerde Windows-beveiligingsfuncties, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de keuzes die gebruikers of IT-beheerders eerder hebben gemaakt."

Tot nu toe adviseerde Microsoft het gebruik van geheugenintegriteit om de beveiliging van pc's te versterken, maar de functie werd eerst alleen standaard ingeschakeld op nieuwe Windows 11-systemen. Met deze update wordt de functie nu ook geactiveerd op bestaande Windows 11-pc's.

Kort gezegd: als geheugenintegriteit bij jou nog niet is ingeschakeld (of als je er nog nooit van hebt gehoord), dan zal de update van november dit activeren. Dit gebeurt mogelijk niet direct, aangezien deze uitrol geleidelijk verloopt.

Een aandachtspunt is dat gamers in het verleden hebben gemerkt dat geheugenintegriteit een negatieve invloed kan hebben op de framerate. Het gaat niet om een ​​dramatische daling, maar om een daling van 5% tot 10%. Er zijn een paar belangrijke nuances. Zo is de kans op vertraging groter bij oudere pc's. Met een moderne, krachtige processor zul je niets merken van geheugenintegriteit.

Over het algemeen is het wel verstandig om de functie in te schakelen. Er zijn steeds meer digitale bedreigingen en elk beetje extra beveiliging is daarom welkom. Er is ook een reden waarom Microsoft deze functie voortaan standaard aanzet. Gamers die te veel last hebben van vertraging kunnen de functie bijvoorbeeld tijdelijk uitschakelen wanneer ze gamen.