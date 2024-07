Apple maakt volgende Apple Watch SE misschien van plastic

De volgende Apple Watch SE kan wel eens grotendeels uit plastic bestaan. De bekende leaker Mark Gurman claimde in zijn recente nieuwsbrief dat de Apple aan het overwegen is om de aluminium behuizing bij zijn aankomende wearable in te ruilen voor een behuizing gemaakt van een "onbuigzaam plastic".

Het huidige SE-model gebruikt hier en daar al wel wat plastic, zo is de achterkant van de behuizing gemaakt van een nylon-composiet. Deze verandering zou echter betekenen dat Apple plastic volledig omarmt als het hoofdmateriaal voor het volgende horloge.

Om wat voor soort plastic het zou gaan is nog niet bekend, maar het zou een soort met vezels versterkt polymeer ('fiber-reinforced polymer' of FRP) kunnen zijn. FRP's staan bekend om hun stevigheid, lichte gewicht en hun niet-corrosieve eigenschappen.

Andere smartwatches van merken zoals Garmin gebruiken ook al polymeren en vaak ook nylon voor hun polsbandjes. Apple zou hier dus voor een vergelijkbaar design kunnen kiezen, al is dit momenteel natuurlijk allemaal nog speculatie.

Lagere kosten, lagere prijs?

Gurman suggereert dat de nieuwe plastic behuizing misschien wordt geïmplementeerd om te kunnen concurreren met de Samsung Galaxy Watch FE. Samsung onthulde zijn nieuwe budgetvriendelijke smartwatch op 24 juni. Dit model beschikt opvallend genoeg wel over een aluminium frame. De Galaxy Watch FE is beschikbaar vanaf 219 euro en de Apple Watch SE uit 2022 heeft nog een adviesprijs vanaf 279 euro.

Als Apple deze verandering ook echt doorvoert, dan zou dat de prijs misschien kunnen verlagen naar ergens rond de 200 euro of misschien nog lager. Dit zou ook niet de eerste keer zijn dat het bedrijf heeft geëxperimenteerd met verschillende materialen voor zijn producten. De iPhone 5C uit 2013 stond bijvoorbeeld bekend om zijn constructie van polycarbonaat.

Dat model was echter niet volledig van plastic gemaakt, want er zat ook nog een stalen frame onder. De Apple Watch SE van 2024 zal daarentegen misschien helemaal geen metaal bevatten. Heel vreemd zou dat niet zijn, want sommige middenklasse smartwatches van Garmin hebben bijvoorbeeld ook een behuizing die volledig bestaat uit FRP.

Conclusie: Metaal of plastic

De eerste online reacties zijn een beetje gemixt. Sommige mensen op de Apple-subreddit hebben vrij positief gereageerd op deze mogelijke verandering, terwijl anderen zich zorgen maken over de duurzaamheid van het nieuwe materiaal. Apple probeert naar eigen zeggen compleet klimaatneutraal te zijn in 2030, dus zou het kiezen voor plastic als materiaal dat niet tegenwerken? Dit is een lastige vraag om te beantwoorden.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar de productie van blikjes drinken en plastic flessen, dan wordt er volgens Reuters verrassend genoeg bij de productie van de blikjes "ongeveer twee keer zoveel koolstof de atmosfeer in gepompt" vergeleken met het proces bij plastic flessen.

Hoewel de productie van plastic op de korte termijn dus minder koolstof uitstoot, gaat het materiaal natuurlijk minder lang mee dan metaal. Dat zorgt op de lange termijn dan weer voor meer vervuiling. Bij smartwatches zou dit dus voor problemen kunnen zorgen op het gebied van levensduur.

Zou een plastic Apple Watch, hoe stevig deze misschien ook is, korter meegaan dan een vergelijkbaar apparaat van aluminium? Zal zo'n horloge sneller kapotgaan, waardoor mensen ook sneller moeten upgraden? Die vragen kunnen we nu niet echt met zekerheid beantwoorden. We zullen dus nog maar even moeten wachten op meer informatie. Als deze plastic Apple Watch er inderdaad aankomt, horen ongetwijfeld meer over dit materiaal en zijn duurzaamheid tijdens de lancering.