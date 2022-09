Apple werkt mogelijk aan iPhone 15 Ultra met USB-C

De nieuwe iPhone 14 ligt amper een week in de winkel en we horen al geruchten over een iPhone 15 Ultra. Het lek in kwestie geeft niet alleen informatie over de Ultra-versie, maar over de volledige iPhone 15-reeks.

Volgens Twitter-leaker @LeaksApplePro gaat Apple een stapje verder dan Pro en volgt het in de voetsporen van Samsung met een Ultra-telefoon. De nieuwe iPhone 14 Pro Max kreeg dit jaar een groter scherm en een grotere batterij, maar is verder exact dezelfde telefoon als de iPhone 14 Pro.

-New naming scheme: 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Ultra.The 6.7-inch iPhone 15 “Pro” will be called Ultra and be differentiated a bit more, and that includes pricing. I expect it to start at $1199 at best. I’ll have more specific info about features closer to release.September 19, 2022 See more

Volgens het lek zal de iPhone 15 Ultra boven de iPhone 15 Pro gepositioneerd worden. Apple zou niet alleen het scherm en de batterij groter maken, maar ook enkele camera-upgrades introduceren. Een van die upgrades zou 8K-video zijn, wat ongeveer past bij het tempo waaraan Apple functies toevoegt die Android al heeft.

Net als dit jaar zal Apple naar verwachting zijn nieuwste chip alleen in de premium iPhones gebruiken. Met die logica zullen de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus de A16 Bionic-chip van dit jaar gebruiken. Die chip is momenteel alleen beschikbaar op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Volgens de geruchten hoopt Apple ook de batterijduur aanzienlijk te verbeteren. Het lek zegt dat Apple mikt op drie à vier uur extra batterij. Een hogere prijs ligt eveneens in het vooruitzicht. Momenteel kost de iPhone 14 Pro max 1479 euro, wat aanzienlijk meer is dan de prijs van 1099 dollar in de VS. Als Apple daar een sprong van 100 dollar maakt, vertaalt zich dat in minstens 150 euro extra voor ons. We verwachten daarom een prijs van minstens 1600 euro.

Tot slot maakt die lek melding van USB-C op alle nieuwe iPhone 15-versies.

Analyse: is de prijsstijging te verantwoorden?

Het zou ons niet verbazen als Apple kiest voor iPhone 15 Ultra als naamgeving. We hebben nu voor het eerste het Ultra-achtervoegsel gezien bij de Apple Watch Ultra, dus is het enigszins logisch als Apple die naam in andere productreeksen gebruikt.

Een nieuwe naam zou Apple ook een reden kunnen geven om een nieuw prijsniveau in te voeren. Zo kreeg de Samsung Galaxy S22 Ultra begin dit jaar een adviesprijs van 1249 euro, wat nog steeds goedkoper is dan de iPhone 14 Pro. Met de Galaxy S22 Ultra krijg je meer features, zoals 100x Space Zoom en een ingebouwde stylus.

We willen tot slot dat de iPhone 15 Ultra ook écht Ultra is en geen grotere versie van de Pro. Als Apple er een Ultra-prijskaartje aan wil hangen, dan moet het dat kunnen verantwoorden.