Volledig ontwerp iPhone 15 Pro uitgelekt in nieuwe renders

We vertrouwen erop dat de iPhone 15 in september wordt gelanceerd en om het wachten draaglijker te maken, hebben we enkele kwalitatieve renders van de iPhone 15 Pro van een betrouwbare bron.

Die bron is 9to5Mac (opens in new tab) en de afbeeldingen laten de iPhone 15 Pro van alle kanten zien. We zien ook de onderkant en dat is belangrijker dan je zou denken. Daar zit namelijk de USB-C-poort die alle iPhones vanaf dit jaar zullen krijgen, als de geruchten kloppen.

Dit wordt beschreven als een "aanzienlijke upgrade", waarbij de iPhone 15 Pro een titanium behuizing krijgt met rondere randen dan de iPhone 14 Pro. Het camerablok is daarnaast groter en de lenzen steken verder naar buiten.

Image 1 of 3 (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac)

Knoppen en randen

We krijgen ook een blik op de nieuwe aanraakgevoelige volume-, mute- en aan/uitknoppen. Volgens andere geruchten gaan deze de vertrouwde mechanische knoppen vervangen met haptische feedback.

De randen zouden ook kleiner zijn: 1,55 millimeter om precies te zijn. Het glazen scherm zal ook subtiel gebogen zijn aan de randen en "naadloos overgaan in het titanium frame".

Zoals eerder vermeld, zegt 9to5Mac dat er een nieuwe dieprode kleur komt voor de iPhone 15 Pro. Tot slot zijn de afmetingen van de telefoon blijkbaar iets kleiner dan het model uit 2022.

Kleine verfijningen

De gustibus et coloribus non est disputandum zeggen ze soms, maar op basis van deze foto's zouden we zeggen dat de iPhone 15 Pro een van de mooiste iPhones tot nu toe wordt. We gaan ervan uit dat de andere modellen in de reeks er net zo uit zullen zien.

We hebben het meer afgeronde design van eerdere iPhones altijd mooi gevonden en we zijn niet de enige die dit verkiezen boven de rechte en hoekige randen die bij de iPhone 12 zijn geïntroduceerd. We gaan ervan uit dat de smartphones daardoor ook beter in de hand liggen.

Over de overstap naar USB-C wordt al lang gesproken en dat maakt de zoektocht naar een oplader bij vrienden of familie wellicht makkelijker. Je hebt naar verluidt wel een door Apple gecertificeerde kabel nodig om de nieuwe aansluiting optimaal te benutten.

Die nieuwe dieprode kleur ziet er tot slot geweldig uit en zal een welkom alternatief zijn voor het zilver, zwart en donkerblauw dat we altijd zien.