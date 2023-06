iPhone 16 zou wel eens goedkoper kunnen worden dan de iPhone 15

We zijn nu alweer een tijdje aan het aftellen tot de lancering van de iPhone 15 later dit jaar, maar dat betekent niet dat we geruchten en leaks over de iPhone 16 zullen negeren, zeker niet als ze gaan over een mogelijke prijsdaling.

Deze leak komt vanuit de Chinese sociale media-website Weibo (via MacRumors) en is gedeeld door iemand die claimt jarenlange ervaring te hebben gehad binnen de industrie van elektronische apparaten. Deze bron heeft eerder ook wel correcte informatie gedeeld, maar we zijn voor nu nog wel sceptisch over deze informatie.

De bron zegt dat Apple van plan is om zijn proces voor de productie van zijn A17 Bionic-chips ergens volgend jaar te veranderen om kosten te besparen. Die processor is nog niet eens aangekondigd, maar naar verwachting zullen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max daar dit jaar op gaan draaien en zullen de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus volgend jaar over die chip beschikken.

Met andere woorden, Apple zou wel eens een mooie hoeveelheid geld kunnen besparen door het productieproces van deze processors aan te passen tussen de release van de iPhone 15-serie en de iPhone 16-serie. De mogelijke prijsdaling waar we het over hebben is pure speculatie, maar het is zeker een mogelijkheid en we hopen dan ook dat het zo uitpakt voor de consumenten.

Eén nanometer tegelijk

De A17 Bionic-processor zal naar verwachting voor het eerst verschijnen in de iPhone 15 Pro-modellen en zal volgens geruchten de overstap maken naar een 3nm-architectuur. Zonder al te veel in te gaan op de technische details van die verandering, zou dat betekenen dat er meer transistors worden samengevoegd binnen een kleinere ruimte op de chip.

Dat betekent betere prestaties voor een processor van dezelfde grootte (of zelfs bij een kleinere processor) en ook een efficiënter energieverbruik. De nieuwe chip zou dan dus ook iets minder moeten vragen van de batterij. De huidige iPhone 14 Pro en Pro Max beschikken over Apple's 4nm A16 Bionic-processor (hoe lager het nanometer-getal, hoe beter het is voor de snelheid van de chip).

Als dit gerucht blijkt te kloppen, dan wil Apple dus dat zijn partner TSMC volgend jaar de manier verandert waarop het bedrijf de A17 produceert. Dat zou moeten leiden tot een proces dat zorgt voor betere prestaties, maar ook voor lagere kosten. Zoals we al zeiden, weten we natuurlijk nog niet zeker of dat ook voor lagere prijzen voor de iPhone 16 zal zorgen, maar het is wel een mogelijkheid. Apple kan er echter ook voor kiezen om zelf gewoon te genieten van een hoger winstmarge.

We hopen in ieder geval dat de consument er ook voordeel van zal hebben. Als Apple zijn gebruikelijke planning aanhoudt, dan zullen de vier iPhone 15-modellen ergens in september arriveren. Tot nu toe hebben we nog geen geruchten gehoord over de prijs, maar de iPhone 14 is momenteel in ieder geval beschikbaar vanaf 1.016 euro.