Volgende grote iPhone camera upgrade introduceert misschien 3D foto's en video's

3D-fotografie is nooit echt een groot ding geworden, vergeleken met normale tweedimensionale fotografie, maar de Apple Vision Pro en (een aankomende) iPhone kunnen daar verandering in gaan brengen. Als deze apparaten het succesvol weten te maken, dan verandert dus misschien ook de manier waarop we herinneringen vastleggen en kunnen herbeleven.

Die uitkomst is natuurlijk nog geen garantie. Apple introductie van de Vision Pro (technisch gezien zijn "eerste 3D-camera") was tegelijkertijd het meest interessante en het meest verontrustende gedeelte van een lancering die ons over het algemeen een beetje deed denken aan Black Mirror.

Er zijn al veel memes verschenen over momenten uit de Vision Pro-lancering en daardoor zou je misschien bijna vergeten dat Apple dus een apparaat aangekondigd heeft die "spatial foto's en video's in 3D" kan vastleggen. Dat is een redelijk belangrijke ontwikkeling als je bedenkt dat de laatste camera die Apple heeft ontworpen (naast de camera's in iPhones) de Apple QuickTake uit 1994 was.

De meeste mensen lijken niet echt heel positief te reageren op dit cameragedeelte van de Apple Vision Pro-demo. (Image credit: Apple)

De Vision Pro is een camera die je op je gezicht draagt en het apparaat werd nogal bespot na Apple's bijna komische demo, zelfs door diegenen die hebben geholpen bij het creëren van de headset. Dit betekent niet dat 3D-foto's en -video's niet kunnen aanslaan bij een groter publiek (en dat ze meteen weer zullen verdwijnen), maar het betekent misschien gewoon dat de Apple Vision Pro een los apparaat nodig heeft om deze spatial herinneringen vast te leggen, zodat de headset zelf zich gewoon kan focussen op de ervaring van het bekijken van deze content.

Zo'n los apparaat, oftewel zo'n 3D-camera, zal ongetwijfeld op een iPhone of een iPad zitten in de toekomst. Waarschijnlijk zien we dit nog niet op de iPhone 15, want daar is het nog iets te vroeg voor, maar misschien zien we de feature wel op de iPhone 16 of de iPad Pro die waarschijnlijk volgend jaar uitkomt. Apple zou eventueel de nodige sensors en software kunnen toevoegen aan de bestaande Lidar-scanner om de losstaande spatial camera-setup te creëren die de Apple Vision Pro eigenlijk nodig heeft. Als Apple dit implementeert, dan kunnen 3D-foto's en -video's misschien wel de volgende grote smartphonecamera-feature worden.

Een plaats voor je herinneringen

Apple is zeker niet het enige bedrijf dat zich bezighoudt met het vastleggen van herinneringen in drie dimensies. Dit concept bestond al rond 1830, toen we te maken hadden met de eerste stereoscopen, maar recentelijk zagen we bijvoorbeeld ook al 'Wist' (hieronder). Deze app (waarvoor je momenteel op een wachtlijst moet) laat je "meeslepende herinneringen" vastleggen op je telefoon en vervolgens kan je die herinneringen dan weer herbeleven op een headset zoals de Meta Quest 2.

Tegelijkertijd zien we ook dat er steeds meer apps zoals Polycam verschijnen. Polycam is de meest populaire app voor iOS en Android waarmee je 3D-scans kan maken. De oprichter van Polycam, Chris Heinrich, vertelde ons dat de spatial foto's van de Apple Vision Pro erg veelbelovend zijn en dat de huidige telefooncamera's verder zullen moeten evolueren om ook dit soort afbeeldingen vast te kunnen leggen.

"Normale beelden en foto's zien er erg plat uit in 3D en maken niet optimaal gebruik van de potentie van de hardware vergeleken met 3D- of stereoscopische content," zegt Heinrich. De driedimensionale afbeeldingen die je kan vastleggen met de Vision Pro zijn echter ook niet hetzelfde als volledige 3D-scans. "De spatial foto's en video's die zij [Apple] aankondigden zijn niet echte 3D-modellen, maar eerder stereoscopische foto's met een 3D-effect, die het misschien een mogelijk maken om je hoofd een klein beetje te bewegen," voegde Heinrich hier aan toe.

Spatial foto's en apps voor 3D-scannen zijn dan misschien niet hetzelfde, maar Polycam denkt dat deze twee dingen ook naast elkaar kunnen bestaan in veel verschillende apps. "We verwachten dat Apple third-party ontwikkelaars spatial foto's en video's zal laten importeren vanuit de Foto's-app, net zoals bij gewone foto's en video's," zei Heinrich. "En als dit het geval is, dan zullen wij waarschijnlijk ondersteuning bieden voor het importeren, bekijken en bewerken van spatial foto's en video's met Polycam."

Een blik op de toekomst

Voor velen klinkt het concept van het vastleggen van herinneringen in 3D misschien nogal als een gimmick. Zo waren 3D-tv's bijvoorbeeld ook een gigantische flop en de Apple Vision Pro is eigenlijk ook een soort opvolger dan die technologie. Daarnaast merkten we tien jaar geleden ook al dat stereocamera's zoals de Fujifilm FinePix Real 3D W1 ook niet echt voor een grote culturele verandering zorgde.

Toch hadden steeds meer experts het voor de aankondiging van de Vision Pro al over 3D-foto's en -video's als de volgende belangrijkste ontwikkeling (na de komst van digitale fotografie). Nu Apple zich hiermee bezighoudt, vragen we ons af hoe snel dit misschien populair zal worden.

Een logische conclusie die je uit de Vision Pro-lancering zou kunnen halen, is dat de iPhone 15, die waarschijnlijk uitkomt in september, beelden in 3D zou kunnen opnemen om af te spelen op Apple's headset. Toch is dat volgens Chris Heinrich van Polycam misschien nog niet zo simpel als we denken.

Sommige iPhones (sinds de iPhone 12 Pro die he hierboven ziet) maken al gebruik van Lidar-scanners, maar toekomstige iPhones zullen meer dan dat nodig hebben voor het opnemen van spatial foto's en video's. (Image credit: Apple)

Heinrich zegt dat spatial foto's "misschien nog een extra camera nodig hebben op de iPhone, die verder van de andere camera's af staat (ongeveer de afstand tussen onze ogen)" en dat dit "kosten en designcompromissen met zich meebrengt die het nu waarschijnlijk nog niet waard zijn". Het ziet er waarschijnlijker uit dat 2024 het jaar wordt waarin spatial herinneringen echt een ding worden. "Mijn gok is dat [Apple] de headset eerst zal uitbrengen en als spatial foto's en video's een hit blijken te zijn, dat [het bedrijf] dan zal overwegen om het toe te voegen aan de iPhone 16 of later", voegde Heinrich toe.

Er is geen twijfel over het feit dat de iPhone en iPad veel geschikter zouden zijn voor het vastleggen van spatial foto's en video's dan de Vision Pro. "Ik denk dat het logisch zou zijn voor Apple om het vastleggen van spatial foto's en video's op de iPhone te ondersteunen, want ten eerste voelt het vastleggen van foto's met een handheld-apparaat veel natuurlijker aan dan het vastleggen met een headset en ten tweede speelt dit in op [Apple's] sterktepunt en dat is het beschikken over een platform bestaande uit meerdere apparaten", concludeert Heinrich.

Minority Report

Polycam is niet de enige app die potentie ziet in 3D-foto's en -video's na de aankondiging van de Vision Pro. Het team achter Halide, dat nog steeds bekendstaat als de beste camera-app die je kan vinden, zei ook al op Twitter, na afloop van WWDC 2023 dat het een geweldige tijd was om een camera-app op de iPhone te hebben, maar dit team was het er ook mee eens dat de iPhone 15 waarschijnlijk te vroeg uitkomt om al te beschikken over de mogelijkheid voor mobiele spatial fotografie.

"Huidige iPhones kunnen geen echte spatial opnames creëren op de manier waarop de headset [Apple Vision Pro] dat kan," zei Halide in een andere Tweet. "We hebben grote verbeteringen nodig in de vorm van krachtigere processors en betrouwbare, kwalitatieve sensors om dat voor elkaar te krijgen", voegde het bedrijf toe.

(Image credit: Apple)

Aangezien smartphonecamera's zo snel veranderen tegenwoordig en de 2D-camerafuncties niet meer echt veel nieuws te bieden hebben, ziet het ernaar uit dat de iPhone 16 een logisch apparaat zal zijn om Apple's eerste telefoon met stereoscopische lenzen te worden, waarmee hij 3D-foto's en -video's kan vastleggen.

Naast de technische uitdaging om dat voor elkaar te krijgen, zal Apple echter ook hard moeten werken om interesse te wekken voor spatial herinneringen bij de gemiddelde persoon. Het schiet namelijk niet op als alleen iOS-ontwikkelaars hierin geïnteresseerd zijn en niet de gebruikers. In onze hands-on Apple Vision Pro review zeiden we dat de demo van deze feature ons deed denken aan Minority Report, maar in plaats van beelden van de toekomst, laat de Vision Pro ons beelden uit het verleden herleven op een manier die nog nooit eerder mogelijk was.

Dat klinkt als een leuke sciencefiction-achtige ervaring, maar we hebben inmiddels het afgelopen decennium geleerd van VR-headsets dat er een groot verschil zit tussen het sciencefiction een realiteit maken en vervolgens zorgen dat het ook echt een mainstream succes wordt.