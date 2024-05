5 manieren waarop gebruikers Android 15 op de Pixel kunnen personaliseren

De tweede Android 15 beta kwam nog niet zo lang geleden op 15 mei uit. Volgens de officiële Android Developers Blog gaat de patch verder met Google's inspanningen om een platform te creëren dat de productiviteit verbetert, app-prestaties maximaliseert en de privacy van gebruikers beschermt.

Het bericht vermeldde echter niet alle verschillende manieren waarop Android 15 de systeemaanpassing zal upgraden. Naarmate mensen dieper in de bestanden van het besturingssysteem zijn gedoken, zijn er veel andere functies aan het licht gekomen, en verschillende daarvan bieden nieuwe manieren om je smartphone te personaliseren.

Hieronder volgt een lijst met de meest opvallende van deze mogelijke tools. Android 15 wordt pas over een tijdje gelanceerd, dus er is een kans dat sommige niet in de uiteindelijke release zitten. Het is moeilijk te zeggen, maar gezien hun schijnbaar vergevorderde staat, denken we dat ze beschikbaar zullen zijn bij de lancering of kort daarna.

1. Slideshow screensavers

(Image credit: 9To5Google)

In juni 2023 werd een mysterieuze Google-app met de naam Dreams ontdekt in de Play Store. De app was bedoeld voor de Pixel Tablet en stelde het apparaat in staat om een "verzameling screensavers" af te spelen wanneer het in het dock stond en niet werd gebruikt. Er kwam echter niets van terecht, want Dreams verdween simpelweg uit de Store.

Het lijkt er echter op dat dezelfde functie zijn weg zal vinden naar de Pixel-telefoons, aangezien Android 15 Beta 2 verwijst naar "Dreamliner" in de bestanden. Wanneer het toestel op de tweede generatie Pixel Stand is geplaatst, kunnen gebruikers fotoalbums op hun toestel selecteren voor een diavoorstelling als screensaver. Bovendien is de UI van Google Foto's bijgewerkt voor Dreamliner en niet voor de Google Assistent.

2. Widgetknoppen en previews

(Image credit: 9To5Google)

Voor het toevoegen van widgets aan je Android-telefoon moet je apps handmatig slepen en plaatsen vanaf het startscherm. Er zijn echter aanwijzingen dat Google van plan is om een "Toevoegen-knop" te introduceren. Dus in plaats van de widget te verslepen, kun je gewoon op de knop drukken en ze op die manier toevoegen. Afbeeldingen in het bericht van 9To5Google laten zien dat er een grote blauwe knop komt op de plek waar een widget beschikbaar is.

3. Pixel Avatar

(Image credit: Androig Authority)

Insider Mishaal Rahman ontdekte in de bèta-bestanden een ongebundelde versie van Google Pixel Avatar. Dit is een app waarmee gebruikers een pictogram kunnen selecteren als hun profielfoto. Rahman stelt dat de software al een tijdje deel uitmaakt van Android, maar het voegt een nieuwe functie toe: "de mogelijkheid om je Google Account foto te gebruiken als je [hoofd]profielfoto."

Vóór deze update bestonden Google Account- en Android-profielfoto's als aparte entiteiten. Nu is die barrière verdwenen en is één foto voor beide platformen mogelijk. Het is belangrijk om te vermelden dat deze mogelijkheid al bestond in de eerste Android 15 beta, maar dat het synchronisatieproces niet erg betrouwbaar was. Het zou nu veel beter moeten gaan.

Er is geen woord over of het zal werken met apps van derden, omdat de huidige versie de Pixel Avatar alleen verbindt met SystemUI-apps.

4. Volumeregeling

(Image credit: Google)

Audiobedrijf Sonos klaagde Google in 2020 aan voor een "vermeende patentschending" en beweerde dat de techgigant "zijn gepatenteerde luidsprekertechnologie had gestolen". Google schakelde uiteindelijk de mogelijkheid uit om de volumeknoppen van een Pixel-telefoon te gebruiken om speakergroepen en andere "Chrome- en Google Cast-apparaten" te bedienen. Sonos leek de rechtszaak te winnen, maar een rechter in Californië verwierp het vonnis in 2023 en gaf Google de mogelijkheid om de volumeregeling terug te brengen en dat is precies wat we nu zien.

Het is de terugkeer van een functie waarvan mensen aanvankelijk dachten dat die nooit zou terugkeren. Android Authority was in staat om nummers van YouTube Music naar Nest Hub-apparaten te casten met behulp van Beta 2 van Android 15. Het aanpassen van het volume van de luidsprekergroep werkte zonder problemen. Dus na jaren wachten kunnen gebruikers binnenkort eindelijk hun ideale luisteromgeving creëren (of opnieuw creëren).

5. Aangepaste trilfuncties

(Image credit: 9To5Google)

Tot slot voegt Google een nieuwe tool voor Adaptive Vibration toe aan de Pixel. Volgens de tekstbeschrijving kan de software het trillingsniveau van de smartphone automatisch aanpassen "op basis van je omgeving". De telefoon zal bijvoorbeeld niet zo krachtig trillen op een tafel, maar als het detecteert dat hij op een bank ligt, zal de Pixel harder trillen. Het apparaat zal kunnen detecteren waar het zich bevindt door gebruik te maken van de "microfoon en andere sensoren... om geluidsniveaus en context te bepalen." Het belangrijkste is misschien wel dat er geen data wordt opgenomen.

Het is onbekend of deze functies ook zullen worden uitgerold naar Android-telefoons van derden. Mogelijk geeft Google Pixel-eigenaren de kans om ze eerst uit te proberen voordat ze beschikbaar worden.