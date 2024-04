Eerste openbare bèta van Android 15 beschikbaar: zo download je hem

De eerste publieke bèta voor Android 15 is officieel gearriveerd. Een vertegenwoordiger van Google vertelde ons dat er verschillende verfijningen zijn aangebracht omdat het team de feedback die ze kregen van de twee developers previews heeft meegenomen. Houd er rekening mee dat dit nog lang niet de definitieve versie van het besturingssysteem is. De meeste functies waarover de geruchten spreken, zoals de widgets op het vergrendelscherm of Private Space, zijn er niet. De bèta richt zich voornamelijk op de aankomende wijzigingen in de interface en beveiligingsupdates voor Android 15.

In de toekomst zullen apps standaard "edge-to-edge" worden weergegeven. Edge-to-edge zorgt ervoor dat apps een volledig scherm in beslag nemen zonder zwarte balken aan de boven- en/of onderkant. Android 15 introduceert ook end-to-end-encryptie in de contacten-app om gebruikers te helpen bij het veilig beheren en verifiëren van contactgegevens.

App-archivering is de enige echt nieuwe functie die in de bèta verschijnt. Volgens Google kun je hiermee in de cache opgeslagen bestanden van een app verwijderen, terwijl je belangrijke gebruikersgegevens kunt behouden. Er zit nog meer in het totaalpakket, maar dit zijn de belangrijkste nieuwigheden.

Als je Android 15 zelf wilt uitproberen, volg dan de instructies hieronder. Belangrijk puntje: de bèta is alleen beschikbaar op recente Google Pixel-smartphones. Is je smartphone van een ander merk, dan zit er niets anders op dan wachten tot de officiële lancering in het najaar.

Kort stappenplan om de Android 15 bèta te downloaden

Controleer of je een van de compatibele Google Pixel-smartphones hebt

Geef je toestel op voor het Android 15 bètaprogramma op de Android Beta-website.

Controleer of er updates beschikbaar zijn op je telefoon en download de bèta

Benodigdheden

Een compatibele Google Pixel

Internetverbinding

Een paar minuten van je tijd

Hoe Android 15 bèta installeren op je smartphone

1. Controleer of je een compatibele Google Pixel hebt

Niet elke Android-telefoon of -tablet kan Android 15 installeren, omdat Google de toegang heeft beperkt tot zijn eigen toestellen. Apparaten die in aanmerking komen zijn de Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro en de Pixel Tablet. De Google Pixel Fold kan de bèta trouwens ook ontvangen, maar die is hier niet te koop. Oudere Pixel-modellen kunnen de update niet downloaden.

Het is onbekend of en wanneer andere Android-fabrikanten toegang zullen bieden tot de bèta. Je zult waarschijnlijk moeten wachten op de officiële lancering om de software in handen te krijgen.

2. Schrijf je toestel in voor het Android 15 bètaprogramma

Ga naar de Android Beta-website van Google en gebruik het account waarmee je momenteel bent aangemeld op je Pixel-telefoon of -tablet. Scrol naar beneden naar het gedeelte "Your Eligible Devices" onderaan de pagina, selecteer je model en volg de aanwijzingen op het scherm om de update te krijgen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Open de instellingen op je Pixel-toestel. Ga naar het gedeelte Systeem en vervolgens naar Systeemupdate. Je krijgt een waarschuwing te zien over de mogelijke bugs die je kunt tegenkomen. Erken de risico's en accepteer de download. Geef je telefoon wat tijd om het pakket te installeren en start hem daarna opnieuw op om de installatie van de Android 15 bèta te voltooien.

Omdat Android 15 zich nog in een vroeg stadium bevindt, zal het sowieso onstabiel zijn. De kans is groot dat je tegen een rare bug aanloopt of dat de hele bèta crasht. We raden je eigenlijk af om de bèta op dit moment te installeren vanwege mogelijke prestatieproblemen tenzij je een tweede Pixel-telefoon hebt die specifiek hiervoor bedoeld is. Bovendien zijn veel functies, zoals de eerder genoemde widgets voor het vergrendelscherm, nog niet eens beschikbaar.

Een stabiele versie van Android 15 verschijnt normaal in juni, voorafgaand aan de officiële lancering aan het begin van de herfst. Als je toch besluit om de bèta te installeren, vraagt Google om feedback zodat ze verbeteringen kunnen blijven aanbrengen. Instructies voor het geven van die feedback kun je ten slotte vinden op de Android Developer-website.