Beste HP printers 2023: laser, all-in-one, inkjet en meer

De beste HP-printers zijn er al sinds het bedrijf in 1984 zijn eerste laserprinter bouwde, beter bekend als de LaserJet. Als een van de grootste namen in de printerwereld produceert het bedrijf de beste printers die je kan vinden.

Er is niet één model dat per se de beste HP-printer is, omdat ze in zo'n breed assortiment verkrijgbaar zijn. Dus allerlei gebruikers, van fotografen tot bedrijfsleiders en thuisgebruikers, kunnen hier de meest geschikte printer voor hen vinden.

Het nadeel van HP's grote aanbod is dat het lastig kan zijn om uit te zoeken welke printer het beste bij je past en welke functies je nodig hebt, of het nu gaat om kopiëren, scannen of de mogelijkheid om snel te printen met je smartphone. Gelukkig zijn wij er om je op weg te helpen met onze aanbevelingen.

De beste HP-printers

HP Envy Pro 6420 (Image credit: HP)

De HP Envy Pro 6420 is een compacte en voordelige inkjetprinter met alle functies die je van een printer voor thuis mag verwachten. Hij kan printen, scannen, kopiëren en zelfs faxen (ja, dat bestaat nog). De printsnelheid is laag maar stabiel, hij kan dubbelzijdig printen en een stapel van maximaal 35 pagina's fotokopiëren met de ingebouwde ADF (automatische documentscanner).

De HP Envy Pro 6420 print stil en in plaats van continu te piepen als het printen klaar is, laat hij een zacht geluid horen. In plaats van een ethernetpoort heb je Bluetooth en Wi-Fi, waardoor mobiel printen via de HP-app erg eenvoudig is. Twee inktpatronen (een voor kleur en een voor zwart) zijn misschien handig, maar niet zo niet optimaal als je accurate kleurenprints wilt of veel print in één specifieke kleur.

Lees de volledige HP Envy Pro 6420 review

(Image credit: HP)

2. HP Smart Tank Plus 555 HP-printer met hervulbare inkttanks Specificaties Categorie: Kleuren inkjetprinter Printsnelheid: 11ppm Papierformaat: A4 Capaciteit: 100 vellen Afmetingen: 447 x 373 x 158mm Gewicht: 5,14kg De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij MediaMarkt NL Bekijken bij Bol.com Netherlands Redenen om te kopen + Goedkoop in gebruik + Drie jaar inkt meegeleverd Redenen om te vermijden - Geen Auto Duplex - Klein scherm

HP's inktjetprinter zonder inktpatronen verlaagt de kosten per pagina voor afdrukken in kleur en bevat voldoende inktflessen voor 12.000 pagina's in zwart-wit of tot 8.000 in kleur. Helaas is dit HP's instapmodel in de Smart Tank-serie en ontbreekt een auto-duplex modus.

Hij beschikt wel over dual-band Wi-Fi en Bluetooth LE, waardoor je de handige smartphone-app (HP Smart) kunt gebruiken om de printer in te stellen en draadloos te bedienen met je telefoon. De printer is ook compatibel met Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0 en Android printing.

Hij print verrassend snel met 11 ppm (pagina's per minuut) in zwart-wit of 22 ppm in conceptmodus en kan bijna alle afdrukbare media aan tot A4-formaat. Deze printer kan ten slotte tot 800 pagina's per maand printen en is dus geschikt voor kleine ondernemingen.

(Image credit: HP)

3. HP Officejet 250 All-In-One Een compacte HP-printer Specificaties Categorie: Inkjet kleurenprinter Printsnelheid: 10ppm Papiergrootte: Tot A4 Capaciteit: 50 vellen Afmetingen: 380 x 198 x 91,4mm Gewicht: 2,95kg De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Bol.com Netherlands Bekijken bij Conrad NL Redenen om te kopen + Klein + Goede printkwaliteit Redenen om te vermijden - Dure inkt - Geen usb-aansluiting

De HP All-in-One 250 kan printen, scannen en kopiëren, terwijl hij in theorie in je rugzak past. Het apparaat is echter niet zo licht dat je er niets van merkt, want hij weegt alsnog een kleine drie kilo.

Aan de andere kant heeft deze HP-printer een verrassend scherpe printkwaliteit voor zo'n klein formaat, naast functies als handmatig dubbelzijdig printen, Wi-Fi, Wi-Fi Direct en usb-connectiviteit. Er is ook een automatische documentinvoer voor 10 vel, een invoerlade voor 50 vellen en zelf een oplaadbare batterij.

De kwaliteit van de printer is iets bovengemiddeld voor tekst, foto's en afbeeldingen. Tekst wordt pas minder duidelijk als je super kleine lettertypes gebruikt. Hoe dan ook is dit een ongelooflijk handige printer voor gebruikers met weinig ruimte om een printer te installeren.

(Image credit: HP)

Printen, scannen, kopiëren, de HP M227fdw kan het allemaal (zolang het maar in zwart-wit is). Deze zwart-wit printer is zeer geschikt voor kantoren dankzij de grote papierlade en de hoge afdruksnelheid, waardoor er in een mum van tijd prints worden gemaakt.

Deze HP-printer heeft Wi-Fi-connectiviteit (maar geen NFC), een ethernetpoort, compatibiliteit met cloud-apps voor mobiel printen en een usb-poort. HP rekent erop dat je 30.000 pagina's uit één tonercartridge met hoog rendement haalt, waardoor het op de lange termijn een voordelige optie is.

Hij heeft ten slotte een consistente, scherpe afdrukkwaliteit, handige automatische documentinvoer voor 35 vellen en automatische kopieerfuncties. Dit is een zwart-witprinter en hoewel het niet de snelste laserprinter is, is hij wel sneller dan een inkjetprinter en biedt hij een aantrekkelijke combinatie van functies en prestaties.

Lees de volledige HP LaserJet Pro MFP M227fdw review

(Image credit: Future)

Wie op zoek is naar een nieuwe printer voor thuis, kan de HP OfficeJet 9010e/9015e inkjetprinter overwegen. Met zijn scherpe uiterlijk, snelle afdrukken en 4-in-1 mogelijkheden voelt deze printer zich helemaal thuis in je kantoor.

We vonden de printer eenvoudig te installeren en de pagina's werden haarscherp afgedrukt. Als je van plan bent om deze printer te gebruiken voor fotoprints, dan zoek je beter verder, aangezien de kwaliteit hier niet volstaat naar onze mening.

De mogelijkheid om dubbelzijdig af te drukken en te scannen is een groot pluspunt, en met een betaalbare prijs, HP+ inktabonnement en gebruiksvriendelijke bediening, is hij een goede aanvulling voor kleine tot middelgrote kantoren (of huishoudens die veel printen).

Lees de volledige HP OfficeJet Pro 9015e/9010e review

Beste HP Printer: Aankoopadvies