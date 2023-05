De Amazon Kindle (2022) is een geweldige, simpele e-reader, waarbij de nadruk dus ook echt ligt op 'simpele'. Wat we hiermee bedoelen is dat het een geweldig extra apparaat is voor mensen die hun Kindle-bibliotheek mee op reis willen nemen, maar als je een e-reader zoekt die je ook gewoon voor thuis wil gebruiken, dan is deze toch wel erg klein en mist hij wel wat handige features.

Amazon Kindle (2022): Review in een notendop

Meer dan 15 jaar nadat Amazon zijn eerste Kindle-e-reader lanceerde, heeft het bedrijf zijn nieuwste Kindle-model (2022) uitgebracht. Aangezien Amazon tegenwoordig zo'n gigantisch bedrijf is, zou je bijna vergeten dat het begon als een online boekenwinkel. Inmiddels kan je er namelijk bijna alles kopen, maakt het bedrijf ook zijn eigen smart home-apparaten (met de virtuele assistent Alexa) en creëert het ook zijn eigen tv-series, zoals de enorm dure serie Lord of the Rings: The Rings of Power.

Met de Kindle-productlijn laat het bedrijf echter nog steeds zijn passie voor boeken zien. We snappen het dan ook als je een extreem competente e-reader verwacht, gezien de expertise van het bedrijf en het budget dat erachter zit.

Het goede nieuws is dat je dat ook ongeveer krijgt met deze nieuwste Kindle. Hij mist een aantal handige features die andere e-readers wel bieden (zelfs een aantal duurdere Kindle-apparaten), maar als je een simpel betrouwbaar apparaat zoekt om je e-books op te lezen, dan kan de Kindle (2022) een uitstekende keuze voor je zijn.

Met de hogere resolutie van het scherm zien e-books er echt fantastisch uit en als de meest compacte e-reader van Amazon, past de Kindle (2022) ook heel gemakkelijk in een tas of zelfs in sommige broekzakken. Dit maakt hem een geweldige optie voor reizigers. De kleine schermgrootte kan er echter wel voor zorgen dat het voor sommige mensen oncomfortabel is om er op te lezen en dit maakt hem ook wat lastiger vast te houden.

Voor mensen die op zoek zijn naar een (primaire) e-reader voor thuis is de Kindle (2022) waarschijnlijk niet de beste e-reader die ze kunnen kopen. Met een prijs vanaf 109,99 euro is het echter wel een van de beste e-readers die je kan krijgen qua prijs-kwaliteitverhouding. Hij heeft nu dubbel zo veel opslagruimte (16GB), een langere batterijduur en zijn integratie met de Amazon-webshop en -diensten blijft ook uitstekend. Het is wel van belang dat je het niet erg vindt om je boeken via Amazon te kopen. Als je niet vast wil zitten in Amazon's ecosysteem, dan kan je beter een voor een andere optie gaan, maar dan loop je dus wel een prima, betaalbare en compacte e-reader mis.

Kindle (2022) review: Prijs en beschikbaarheid

Hij kost 109,99 euro

Geen mogelijkheid voor een goedkopere versie met advertenties in Nederland en België

Duurder dan zijn voorganger

De nieuwe Kindle (2022) is Amazon’s meest budgetvriendelijke e-reader met zijn prijs van 109,99 euro. In de VS is er ook een optie om het apparaat zelf goedkoper te krijgen, maar dan krijg je wel advertenties te zien. Dat is hier in Nederland en België echter geen optie, dus voor ons kost hij gewoon 109,99 euro.

Dit maakt de Kindle (2022) het goedkoopste model binnen de huidige line-up. Hij is echter wel wat duurder dan zijn voorganger, want die kostte namelijk 89,99 euro.

Het blijft nog steeds een goedkopere optie dan zijn grootste rivaal, de Kobo Clara 2E, ook al biedt deze rivaal wel meer features dan de Kindle (2022). Als je sowieso echter al veel gebruikmaakt van Amazon's diensten, dan zal Kindle's integratie met de gigantische retailer je misschien wel aanspreken.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Kindle (2022) review: Design en display

Kleinste Kindle tot nu toe

Ideaal om mee te reizen

Kan voor sommigen te klein zijn

De Kindle (2022) heeft een nieuw design gekregen en sommige van deze veranderingen zijn erg welkom, andere wat minder. Het apparaat is nu kleiner en lichter dan ooit tevoren. Hij weegt maar 158 gram en heeft afmetingen van 157,8 x 108,6 x 8,0 mm.

Dit maakt het een uitstekende keuze voor als je een e-reader wil die je gemakkelijk mee op reis kan nemen. Je kan de Kindle (2022) heel gemakkelijk in een tas kwijt of misschien zelfs in je broekzak, als die tenminste groot genoeg. Hij zit in ieder geval niet gauw in de weg in je tas. Dat is dus erg handig als je bijvoorbeeld maar weinig bagage mee kan nemen in het vliegtuig. Hij neemt namelijk nog minder ruimte in dan zelfs een vrij dun boek.

Toch zullen sommige mensen het niet heel comfortabel vinden om op zo'n klein apparaat te lezen. Je kan hem niet zo stevig vastpakken als sommige van de grotere, duurdere e-readers. Er zit ook geen handige textuur op de achterkant, zoals op veel andere e-readers, dus er is niet veel grip. Er zijn wel Kindle-cases te krijgen, waarmee je dit probleem kan oplossen, maar zonder zo'n case is de Kindle (2022) voor sommigen dus misschien net iets te klein en dun.

Dat wil niet zeggen dat hij een slechte bouwkwaliteit heeft. De Kindle (2022) voelt juist als een apparaat dat goed in elkaar zit, ondanks zijn budgetvriendelijke prijs.

Het design is erg minimalistisch. Er is eigenlijk (naast het scherm) alleen een aan/uit-knop en een USB-C-poort voor het opladen van de e-reader. Verder bedien je de Kindle via het 6-inch 'E Ink Carta 1200'-touchscreen. USB-C is echter een nieuwe toevoeging en zorgt ervoor dat je de Kindle (2022) sneller kan opladen. Je kan daarvoor vrijwel elke USB(-C)-oplader gebruiken.

De nieuwe blauwe kleur is een mooie toevoeging en is ook weer eens iets anders dan de standaard zwarte en witte kleuren van veel van de andere e-readers. Dankzij een update uit april 2021 kan je nu op je Kindle ook de omslag van het boek dat je momenteel aan het lezen bent als achtergrond instellen, voor wanneer de e-reader in de slaapstand staat. Voorheen werd er gewoon door een aantal standaard achtergronden gewisseld.

Er is vooral veel aandacht aan het display besteed. Hij beschikt nu over 300ppi (pixels per inch). Het 6-inch scherm is dus erg scherp. Het gaat hier om een e-ink scherm, dus het is erg comfortabel om daar tekst vanaf te lezen, ook al moesten we wel de tekst wat kleiner maken om meer op het 6-inch scherm te kunnen krijgen.

Het scherm heeft een aanpasbare achtergrondverlichting, zodat je ook in het donker nog kan blijven lezen en er is ook een 'Dark Mode' die het lezen bij weinig licht iets comfortabeler moet maken. Helaas kan je de achtergrondverlichting echter niet een andere kleurtemperatuur geven. Dat betekent dat je vastzit aan het witte/blauwe licht. Voor mensen die gevoelig zijn voor blauw licht is de Kindle (2022) dus misschien niet ideaal, zeker niet om 's avonds in bed nog even op te lezen.

In tegenstelling tot de duurdere Kindle-modellen, is de standaard Kindle (2022) niet waterbestendig. Hij beschikt wel over een handige sensor die aangeeft wanneer er vocht in de USB-C-poort zit. Als dat het geval is kan je dus zorgen dat hij nergens op wordt aangesloten, totdat hij weer droog is. We hebben deze feature ook getest en deze sensor werkt inderdaad prima.

Design en display: 4/5

Kindle (2022) review: Specs en prestaties

Mooi (maar klein) scherm

16GB aan opslagruimte zou meer dan genoeg moeten zijn

Naast een verbeterd scherm, heeft de Kindle (2022) ook twee keer zoveel opslagruimte als zijn voorganger. De nieuwe capaciteit van 16GB lijkt misschien weinig als je dat vergelijkt met een moderne smartphone of tablet, maar e-books nemen niet echt heel veel ruimte in beslag (gemiddeld 2,6MB). Dat betekent dat er ruimte is voor meer dan 7.000 boeken. Zelfs de grootste boekenworm hoeft zich dus waarschijnlijk geen zorgen te maken om een gebrek aan opslagruimte. Er is geen microSD-kaartlezer aanwezig, dus je kan de opslagruimte helaas niet uitbreiden, maar het lijkt er dus niet op dat dit voor veel mensen nodig zal zijn.

Je kan ook audioboeken downloaden en beluisteren via Amazon’s Audible-dienst. Die bestanden nemen natuurlijk wel wat meer ruimte in beslag dan een e-book, maar16GB zou ook dan nog meer dan genoeg moeten zijn. Er zijn hier trouwens geen ingebouwde speakers te vinden, dus om naar deze audioboeken te luisteren, heb je wel een Bluetooth-apparaat nodig, zoals een speaker of koptelefoon. Deze apparaten kan je gewoon via de interface van de e-reader verbinden. We vonden dat proces wel een beetje ingewikkeld, omdat de Kindle op een gegeven moment niet meer reageerde, maar toen het eenmaal gelukt was, bleef het wel goed werken.

De meest voor de hand liggende reden om een Kindle aan te schaffen is natuurlijk het lezen van e-books en we hebben goed nieuws op dat vlak, want daar is hij namelijk uitermate geschikt voor. Met het e-ink scherm is de leeservaring erg comfortabel. Hoewel de Dark Mode het lezen bij weinig licht wel fijner maakt, is het scherm in deze modus niet helder genoeg om met gemak je boeken te kunnen lezen als er verder geen lamp aanstaat. Het scherm heeft gelukkig niet echt veel last van weerspiegelingen, of je nou in een donkere kamer aan het lezen bent of buiten in direct zonlicht.

We vonden het 6-inch scherm eigenlijk wel iets te klein voor de standaard tekstgrootte. De tekst is relatief namelijk zo groot dat je bijna constant naar de volgende bladzijde kan bladeren (door op het scherm te tikken aan de kant van de pagina waar je heen wil bladeren). Door de tekst kleiner te maken, past er meer tekst op het scherm en hoef je dus minder vaak naar naar de volgende bladzijde te bladeren, maar voor sommige mensen zal de tekst dan wel weer te klein worden om nog comfortabel te kunnen lezen. Dit is een geweldige e-reader om mee op reis te nemen, maar als je een e-reader vooral thuis zal gebruiken, dan kan je beter voor een optie met een groter scherm gaan.

De interface is dit keer vernieuwd en dat is wel even wennen. Het minimalistische design betekent dat er naast de aan/uit-knop geen andere knoppen meer zijn. Als je nog nooit eerder een Kindle hebt gebruikt, dan vraag je je misschien in de eerste instantie wel even af hoe je nou precies naar je bibliotheek kan gaan. Wat wel een leuke toevoeging is, is dat je de omslag van het boek dat je momenteel aan het lezen bent, als achtergrond kan inschakelen voor wanneer de Kindle (2022) in zijn slaapmodus zit.

Zoals te verwachten is van een Amazon-apparaat, is de Kindle goed geïntegreerd met de andere diensten van het bedrijf. Nadat je hem verbonden hebt met je Amazon-account, kan je Kindle-e-books en -audioboeken via de Amazon-website op andere apparaten kopen en vervolgens vind je deze vrijwel meteen terug op je Kindle (als hij tenminste met het internet is verbonden). Dit maakt het heel eenvoudig om de Kindle in te stallen en je bibliotheek te vullen met boeken, zeker als je al een bestaande Kindle-bibliotheek hebt. Je hoeft echter niet per se een ander apparaat te gebruiken om boeken te kopen, want dat kan ook via de interface van de Kindle zelf. Wij vonden het echter fijner om het via een ander apparaat met een wat groter scherm te doen, zoals bijvoorbeeld via een laptop.

De Kindle is dus heel gemakkelijk en handig te gebruiken als je al gebruikmaakt van het Amazon-ecosysteem, en dat doen veel mensen ook al, maar als je niet zo bekend bent met Amazon of je geen fan van het bedrijf bent, dan is de de manier waarop de Kindle nogal afhankelijk is van Amazon-diensten misschien een beetje frustrerend. Je kan er wel e-books op zetten die niet via Amazon zijn gekocht, maar dat is iets ingewikkelder en je kan ze dan niet organiseren aan de hand van specifieke collecties. Daardoor kan je bibliotheek er wat onoverzichtelijk uit gaan zien. We zouden hem dan ook niet zo snel aanbevelen als je geen gebruik maakt of wil maken van Amazon-diensten.

In andere regio's krijg je bij de aankoop van de Kindle (2022) trouwens ook drie maanden gratis Kindle Unlimited. Dat is een abonnement vergelijkbaar met Netflix, maar dan voor e-books. Helaas is Kindle Unlimited niet beschikbaar in de Benelux en kunnen wij daar dus niet van genieten.

Specs en prestaties: 3/5

Kindle (2022) review: Batterij

Betere batterijduur dan voorheen

Loopt iets sneller leeg in de Dark Mode

Amazon heeft niet alleen de interne opslag verbeterd op de 2022-versie van de Kindle, maar het bedrijf heeft ook de batterijduur verbeterd. Of de oude batterij simpelweg efficiënter is gemaakt of er ook echt een grotere capaciteit wordt gebruikt, is niet duidelijk. Amazon onthult namelijk nooit zijn "batterij-geheimen", maar wij gokken in ieder geval dat het om een batterij met een grotere capaciteit gaat.

De oudere 10e generatie Kindle uit 2019 bood ongeveer vier weken aan leestijd (dat is Amazon's eigen inschatting), maar in de praktijk hield ons testmodel van dat apparaat het twee weken vol na een oplaadbeurt. Daarbij gebruikten we hem ongeveer een uur per dag. Met het nieuwe model haalden we 30 uur aan leestijd, dus dat komt ongeveer overeen met vier weken lang een uur per dag lezen.

We denken eigenlijk dat je er ook voor kan zorgen dat hij nog langer meegaat. Wij merkten tijdens onze tests dat de Kindle (2022) iets sneller leegloopt in de Dark Mode. We hebben de batterijduur namelijk gemeten in de standaardmodus en in de Dark Mode. Verder hadden we de achtergrondverlichting op 7 procent staan, hadden we Wi-Fi en Bluetooth constant aanstaan, hebben we vooral door de Kindle Store gebladerd en hebben we gebruikgemaakt van VoiceView (omdat we benieuwd waren hoe dat zou klinken). Als je niet zo veel dingen (tegelijk) gebruikt of activeert op je Kindle, dan kan hij dus waarschijnlijk nog langer meegaan en dat is indrukwekkend.

Amazon heeft de oplaadpoort inmiddels ook geüpdatet naar een USB-C-poort, net als bij de Kindle Paperwhite (2021) en andere e-reader-modellen. Dit zorgt ervoor dat de batterij sneller kan worden opgeladen. Tijdens onze tests werd de Kindle binnen 1 uur en 25 minuten volledig opgeladen (vanaf 9 procent naar 100 procent). Er wordt dan wel gebruikgemaakt van een beetje 'trickle charging'. Dat betekent dat het opladen snel begint, maar op het einde langzamer gaat. Dat valt hier echter wel mee vergeleken met bijvoorbeeld de meest recente Kobo-e-readers. Trickle charging op de Kobo Libra 2 maakt het opladen bijvoorbeeld erg langzaam (het duurt op dat apparaat een uur om van 92 procent naar 100 procent te gaan). De Kindle ging van 9 tot 93 procent binnen 1 uur en 10 minuten en vervolgens duurde het nog maar 15 minuten voor de laatste 7 minuten.

Batterij: 4/5

Moet je de Amazon Kindle (2022) kopen?

Koop hem als…

Je vaak op reis gaat

De Kindle (2022) is enorm compact en dat maakt hem een geweldige optie voor mensen die willen lezen als ze op reis zijn.

Je op zoek bent naar een budgetvriendelijke e-reader

De Kindle (2022) is Amazon’s goedkoopste e-reader. Hij is dan wel verrassend betaalbaar, maar hij voelt zeker niet goedkoop aan.

Je veel gebruikmaakt van Amazon-diensten

De Kindle’s integratie met Amazon-diensten zorgt ervoor dat je gemakkelijk een grote bibliotheek kan creëren en dat je ook op een heel eenvoudige wijze toegang krijgt tot al je boeken.

Koop hem niet als…

Je geen fan bent van Amazon

Amazon is een controversieel bedrijf en als je liever geen diensten van het bedrijf wil gebruiken, dan is de Kindle (2022) verder toch eigenlijk wel iets te beperkend. Er zijn genoeg andere e-readers te vinden die meer flexibiliteit bieden.

Je thuis comfortabel wil lezen

Het kleine formaat mag dan wel geweldig zijn voor op reis, maar als je gewoon thuis op de bank zit, kan dir kleine scherm een beetje frustrerend zijn of er zelfs voor zorgen dat je ogen snel vermoeid raken.

Amazon Kindle (2022) scorekaart

Swipe to scroll horizontally Amazon Kindle (2022) Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit De Kindle (2022) is de goedkoopste e-reader van Amazon en beschikt toch nog over de meest belangrijke basisfuncties van een e-reader. 4/5 Design Hoewel de nieuwe Kindle misschien iets te klein is voor sommige mensen, is het wel een uitstekende e-reader om mee op reis te nemen. 4/5 Prestaties Het scherm ziet er goed uit met zijn hoge resolutie en de touchbediening werkt ook prima, maar dit apparaat is uiteindelijk het meest geschikt voor mensen die al in het Amazon-ecosysteem zitten. 3/5 Batterij Een langere batterijduur en een USB-C-oplaadpoort betekenen dat je wekenlang kan blijven lezen met dit apparaat en hem vervolgens ook weer snel kan opladen. 4/5

