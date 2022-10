Kobo Clara 2E review

(opens in new tab)

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Review in een notendop

Als het milieubewuste vervolg op de Kobo Clara HD, komt de Kobo Clara 2E met een heleboel functies die opvallend afwezig waren bij zijn voorganger. Hij is nu waterdicht met een IPX8-certificering, heeft ondersteuning voor luisterboeken dankzij de toevoeging van Bluetooth-connectiviteit en met 16GB twee keer zoveel opslagcapaciteit. Het is ook de eerste Kobo e-reader die gemaakt is van 85% gerecycled plastic.

Het 6 inch scherm van de Kobo Clara 2E is geüpgraded naar het nieuwste E Ink Carta 1200 scherm, waardoor de tekst er erg mooi uitziet en ook goed reageert. De scherpe weergave en het sterke contrast zorgen ervoor dat details goed uitkomen op het kleinere scherm.

In lijn met zijn open ecosysteem biedt Kobo's nieuwste e-reader nog steeds ondersteuning voor uiteenlopende formaten, zodat je gemakkelijk je bestaande collectie ebooks en documenten kunt gebruiken op je toestel. De Clara 2E heeft ook dezelfde heldere en duidelijke gebruikersinterface waar we al sinds het begin fan van zijn. De interface is iets wat Kobo echt goed voor elkaar heeft, en navigeren op het apparaat is ongelooflijk eenvoudig, zelfs voor nieuwe gebruikers. Het vinden van je bibliotheek, de Kobo Store, instellingen of OverDrive (om bibliotheekboeken te lenen) is heel eenvoudig.

Net als de nieuwere Kobo e-readers heeft ook de Clara 2E Bluetooth-ondersteuning, zodat je naar audioboeken kunt luisteren (hoewel het wel audioboeken zijn die je in de Kobo Store hebt gekocht). Je moet dan wel een hoofdtelefoon of Bluetooth-luidspreker koppelen, want het apparaat zelf heeft geen ingebouwde luidsprekers. Interessant is dat de Bluetooth-verbinding goed werkt en een behoorlijk bereik heeft.

Het nieuwste Clara-model van Kobo heeft een aantal mooie verbeteringen voor een relatief kleine prijsverhoging. De Clara HD was namelijk iets goedkoper. Dat klopt - de startprijs van de Clara 2E is hoger dan die van de Clara HD.

De Kobo Clara 2E heeft een overvloed aan nieuwe functies, waaronder ondersteuning voor luisterboeken. (Image credit: Future)

Kobo Clara 2E: prijs en beschikbaarheid

149 euro

Beschikbaar vanaf september 2022

Kobo heeft de nieuwste e-reader in september 2022 aangekondigd, en voor de Clara 2E ben je 150 euro kwijt. De e-reader is beschikbaar bij verschillende retailers. Voor 30 euro extra kan je uit een van de drie SleepCover's kiezen in de kleuren zwart, 'sea glass green' en 'coral reef orange'.



Waarde: 4,5/5

Er zijn misschien een heleboel nieuwe functies, maar de Kobo Clara 2E heeft een vergelijkbaar ontwerp als andere e-readers in deze prijsklasse. (Image credit: Future)

Kobo Clara 2E review: design & display

85% gerecycled plastic

E Ink Carta 1200 schermtechnologie

6 inch scherm met een standaard ontwerp

Key specs Schermformaat: 6 inch Display: E Ink Carta 1200 Beschikbaar voor: 15 verschillende bestanden & Kobo Audiobooks Opslag: 16GB Connectiviteit: Wi-Fi + Bluetooth Gewicht: 171g

Op het eerste gezicht lijkt de Kobo Clara 2E op de Clara HD, maar als je de e-reader omdraait zie je duidelijk het verschil. De achterkant heeft een diepblauwe kleur met een golvend patroon op de achterkant voor wat textuur. Het is een leuk en subtiel detail, dat misschien zinspeelt op het feit dat 85% van het plastic waarvan de behuizing is gemaakt nu gerecycled materiaal is, waarvan veel in de oceaan zou belanden. Helaas geeft de achterkant niet veel echt extra grip, en heeft het de neiging wat stof en vuil op te nemen. Dit moet je in gedachte houden als je niet van plan bent om een hoesje aan te schaffen.

Er is slechts één knop en één poort op dit toestel. De aan/uit-knop is verplaatst naar de achterkant van het toestel, in plaats van op de onderkant zoals bij de Clara HD. Door deze verandering zien de randen van het toestel er vanaf de voorkant strak en netjes uit. De USB-C poort vervangt het micro USB slot van de HD.

De aan/uit-knop van de Kobo Clara 2E bevindt zich op het diepblauwe achterpaneel met een golvende textuur. (Image credit: Future)

Net als zijn voorganger is de Clara 2E licht en compact. Het is supermakkelijk in een rugzak of kleine tas te stoppen. Het kleine formaat van het apparaat maakt het gemakkelijk vast te houden in één hand, waardoor we in een overvolle bus met een hand nog steeds onze boek konden lezen terwijl we met de andere hand ons best deden om niet om te vallen.

Het scherm van de E Ink Carta 1200 is scherp met een resolutie van 300ppi en voorkomt schittering op de zonnigste dagen. Het heeft ook een snelle respons waardoor het selecteren van tekst, het intikken van je Wi-Fi-wachtwoord en het omslaan van pagina's soepeltjes verloopt.

Over pagina's omslaan gesproken: de randen liggen niet gelijk aan het scherm en daardoor is het makkelijk om van pagina's te wisselen.

Design: 4/5

De Kobo Clara 2E ligt goed in de hand dankzij de verhoogde randen rond het scherm. (Image credit: Future)

Kobo Clara 2E: Gebruikerservaring

Ondersteuning voor luisterboeken

Interface is intuïtief

Geweldige lees- en luisterervaring

Lezen op het toestel is een aangename ervaring. Het was heel handig om de Clara 2E uit de tas te pakken in een overvolle trein, of als je op de bank ploft na een lange werkdag. Bovendien ondersteunt de e-reader tot vijftien verschillende bestandstypes waardoor je jouw favoriete boeken, documenten of andere bestanden kan uploaden naar je e-reader vanaf je PC of smartphone.



In andere landen heb je met de Kobo Clara 2E toegang tot OverDrive, een functie waarmee je op jouw e-reader boeken kan lenen van je lokale bibliotheek. Dit kan heel fijn zijn, mits je in een land woont die OverDrive ondersteunt en helaas valt Nederland daar niet onder.

Kobo's eigen winkel is ook gemakkelijk te bereiken vanaf het beginscherm. Hoewel Kobo een aantal aanbevelingen doet op basis van je collectie, kun je je ook aanmelden voor Kobo Plus, Kobo's versie van Amazon's Kindle Unlimited.

Je vindt de Kobo Store rechtstreeks op de startpagina van de Kobo Clara 2E. (Image credit: Future)

Je krijgt ook 16GB opslag op de Clara 2E. Dat is het dubbele van de ruimte van de Clara HD. De boeken die je aan het lezen bent kun je direct vanuit het beginscherm openen, maar je kunt je hele collectie gemakkelijk terugvinden onder Mijn Boeken op de onderste navigatiebalk, en ze kunnen allemaal worden georganiseerd in Verzamelingen of sorteren op auteurs en nog veel meer.

Dit maakt het eenvoudig om je volgende avontuur te vinden, met verschillende filters en onderverdelingen om je zoekopdracht te verfijnen. De bibliotheek toont de voorkant van elke titel, en geeft je ook informatie over hoeveel je al gelezen hebt van elk boek en een schatting van hoe lang je (gebaseerd op je je huidige leestijd) af te lezen.

Navigeren door de bibliotheek is eenvoudig op de Kobo Clara 2E. Je kunt filteren, sorteren en schakelen tussen categorieën om te vinden wat je zoekt. (Image credit: Future)

Niet alleen maakt de strakke interface van de Kobo Clara 2E het gebruik van het apparaat tot een fluitje van een cent, maar ook het lezen op het apparaat is een heerlijke ervaring. Je kunt het lettertype aanpassen per type en grootte, en de helderheid van het scherm naar wens aanpassen. Er is ook een functie die de lichttemperatuur van het scherm aanpast wanneer je bijna naar bed gaat, waarbij het scherm geel wordt op het tijdstip dat je instelt om slaapverstorend blauw licht te verminderen. We vonden het contrast op elke pagina geweldig.

Luisteren naar audioboeken is ook een geweldige ervaring. Zoals bij de meeste mainstream e-readers is er geen ingebouwde luidspreker, maar via Bluetooth kun je een draadloze koptelefoon of een draagbare luidspreker aansluiten. Wij vonden het aansluiten van een koptelefoon een fluitje van een cent, en het bereik was goed genoeg om de e-reader in de ene kamer achter te laten en naar een andere kamer te gaan terwijl je toch naar het verhaal blijft luisteren. In de Kobo Store kun je rechtstreeks luisterboeken op je e-reader kopen.

Je moet een apparaat via Bluetooth koppelen met de Kobo Clara 2E om naar audioboeken te kunnen luisteren. (Image credit: Future)

Je kan ook zien hoe ver je bent met elk boek en het totale aantal leesuren onder de sectie Activiteit in het instellingenmenu. Hoewel dit misschien niet iedereen interesseert, is het een geweldige kleine ego-booster voor fanatieke lezers. Kobo heeft ook een Prijzen-afdeling waar je badges kan zien voor verschillende prestaties, maar let op: zowel de activiteit statistieken en awards werken alleen voor titels gekocht via de Kobo Store en niet voor zelf geüploade titels.

Gebruikerservaring: 4.5/5

Je kan je leesstatistieken bekijken op de Kobo Clara 2E om je vooruitgang te volgen voor ebooks die je in de Kobo Store hebt gekocht. (Image credit: Future)

Kobo Clara 2E: batterijduur

1.500mAh batterij

USB-C opladen

Wat betreft de batterijduur was de Kobo Clara 2E een beetje onregelmatig tijdens onze testperiode. Het gloednieuwe apparaat had 74% batterij uit de doos en we gebruikte de e-reader twee weken lang twee uur per dag om de batterij leeg te trekken. Dit is met de schermhelderheid op 25%, en een mix tussen lezen en luisteren.

Het duurde 3,5 uur om de Clara 2E via de computer volledig op te laden. Daarna liep de batterij echter binnen vijf dagen leeg tot 0% met dezelfde instellingen en dezelfde hoeveelheid tijd die met het apparaat werd doorgebracht.

In de daaropvolgende weken leken de problemen met de batterij te verdwijnen. Bij gebruik van iets meer dan een uur per werkdag, voor zowel luisteren als lezen, hadden we de batterij na ongeveer twee weken teruggebracht tot 48%.

Op dit moment schatten dat je de e-reader vier weken lang ongeveer een uur lang kan gebruiken als je de standaardinstellingen hanteert.

Vergeleken met de Libra 2, die ook een 1.500mAh batterij heeft en die we 7 weken lang een uur konden gebruiken, is het een beetje glansloos. Het kan echter ook zomaar zijn dat Kobo een firmware update uitbrengt die deze problemen oplossen.

Om de levensduur van de batterij van de Kobo Clara 2E te verlengen, zijn er een aantal instellingen die je kunt aanpassen. (Image credit: Future)

De batterij lijkt voldoende voor gebruikers die graag elke dag in de lunchpauze of tijdens het woon-werkverkeer een boek leest, maar voor de fervente lezers die uren per dag lezen, is de batterijduur misschien aan de karige kant. Er zijn verschillende instellingen waarmee je de batterijduur kan maximaliseren, en als je helemaal snel de e-reader wilt opladen, moet je hem via de stopcontact opladen.

Ondanks de matige batterijduur is de USB-C poort een welkome upgrade ten opzichte van de micro USB van de Kobo Clara HD, en er wordt ook automatisch een USB-A naar C-kabel meegeleverd.

Batterijduur: 3,5/5

Moet ik de Kobo Clara 2E kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als…

Je op zoek bent naar een compacte e-reader De Kobo Clara 2E is ideaal als je iets kleins nodig hebt om onderweg mee te nemen. Ondanks het kleine formaat, heb je met 16GB genoeg ruimte om je volledige boekenkast om te zetten in een digitale vormfactor.

Je ondersteuning wilt voor audioboeken Hoewel je een extra apparaat nodig hebt om audioboeken te beluisteren, geeft het feit dat de Kobo Clara 2E nu audioboekondersteuning heeft, hem echt een streepje voor op de oudere Clara HD of de Kobo Nia.

Je jouw eerste e-reader wilt kopen De gebruikersinterface van Kobo eenvoudig in gebruik, en als je geen eigen collectie ebooks hebt, is het een geweldige plek om te beginnen. Bovendien heb je met de Clara 2E toegang tot 15 verschillende bestandstypes dus er is altijd wel een boek voor jou.

Koop hem niet als…

Je een nieuw ontwerp wilt Hoewel er enkele kleine ontwerpwijzigingen zijn, lijkt de Kobo Clara 2E precies op zijn voorganger. Over het ontwerp aan de achterkant is meer nagedacht dan bij zijn voorganger, maar het voegt esthetisch niets nieuws toe.

Je een constante batterijduur wilt De batterij van de Kobo Clara 2E was een beetje wispelturig, en er waren ook aanvankelijke oplaadproblemen die na verloop van tijd beter leken te worden. Desondanks biedt de Kobo Libra 2 veel meer batterijduur met dezelfde batterij.

Kobo Clara 2E: score

Waarde Hoewel de prijs van de Kobo Clara 2E hoger ligt dan die van zijn voorganger, zijn de nieuwe functies van de Kobo Clara 2E de prijsverhoging waard. 4,5 / 5 Design Ondanks een afgezaagd ontwerp heeft de Kobo Clara 2E enkele grote verbeteringen aangebracht waar het echt telt: een sneller scherm, waterdichtheid, en het gebruik van gerecycleerd materiaal. 4 / 5 Gebruikerservaring De Kobo Clara 2E is snel, strak en gebruiksvriendelijk en biedt gebruikers een eenvoudige ervaring. 4,5 / 5 Batterijduur Het enige grote probleem met dit toestel was de onregelmatige batterij. Of dit wordt opgelost in een toekomstige firmware-update valt nog te bezien, maar nu wisselt het nog wel eens. 3,5 / 5

Bekijk ook deze opties

(opens in new tab) Kobo Clara HD Als je niet alle toeters en bellen nodig hebt, en gewoon een eenvoudige e-reader wilt die nog steeds goed presteert, kun je de Kobo Clara HD kopen zolang hij nog beschikbaar is. Als 8GB opslagruimte voldoende is en je niet te veel waarde hecht aan waterdichtheid, is dit een prima alternatief. Lees hier onze Kobo Clara HD review (opens in new tab)

(opens in new tab) Kobo Libra 2 Kun je wat meer uitgeven en wil je een van de beste e-readers die momenteel verkrijgbaar zijn? De Kobo Libra 2 is uitgerust met alle functies van de Kobo Clara 2E en nog veel meer: een 7 inch E Ink Carta 1200 scherm, fysieke paginadraaiknoppen voor gebruik met één hand en 32GB aan opslagruimte. Je krijgt hier veel waar voor je geld als je een fervent lezer bent. Lees hier onze Kobo Libra 2 review (opens in new tab)

[First reviewed October 2022]