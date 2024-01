Dankzij zijn 7-inch scherm is de Onyx Boox Page niet alleen gemakkelijk mee onderweg te nemen, maar hij is ook lichtgewicht en comfortabel genoeg om met één hand te bedienen (mede dankzij de fysieke knoppen). Je krijgt hier ook een ingebouwde speaker, uitbreidbare opslag met een microSD-kaart, plus een erg goede batterijduur. Hij heeft misschien geen eigen store om boeken in te kopen, maar dankzij zijn toegang tot de Google Play Store, kan je wel gewoon de Kindle- en Kobo-apps installeren om daar je boeken vandaan te halen. Dit is geen perfect systeem, maar het voelt tegelijkertijd wel alsof je twee e-readers combineert in één tablet. Het 'Control Center' van Onyx blijft helaas wel voor 'overlay'-problemen zorgen, net als we op andere e-readers van dit merk zagen.

Onyx Boox Page: review in een notendop

De Onyx Boox Page is heel erg vergelijkbaar met de Kindle Oasis, zeker omdat zijn plastic behuizing veel meer premium aanvoelt dan de Kobo Libra 2. Hij heeft een 7-inch scherm, net als de oudere modellen van Amazon en Kobo, maar hij is wel iets sneller dan die modellen dankzij een betere processor.

Net als bij die andere twee e-readers krijg je hier ook fysieke knoppen om door je boeken te kunnen bladeren. Deze knoppen dienen daarnaast als volumeknoppen, want deze e-reader heeft ook een ingebouwde speaker. Verwacht vooral geen wonderen van de geluidskwaliteit. Hij klinkt namelijk een beetje blikkerig, maar dat is niet zo erg als je de speaker alleen gebruikt om naar audioboeken te luisteren. Wil je een betere luisterervaring? Dan kan je beter een Bluetooth-koptelefoon of -speaker naar keuze verbinden met de Boox Page.

De relatief ruime opslag van 32GB is hier erg fijn, net als op de Kobo Libra 2, maar de Page beschikt daarnaast ook nog eens over een microSD-kaartsleuf voor wanneer je toch wel wat meer opslagruimte kan gebruiken. Audioboeken nemen bijvoorbeeld ook meer ruimte in beslag dan e-books. De batterijduur is hier ook uitstekend, dankzij de batterij van 2.300mAh.

Ons grootste probleem met deze e-reader is dat er een beetje een schim van het 'E Ink Center' blijft hangen op het scherm, nadat je dit programma hebt geopend om bij je snelkoppelingen of bedieningssliders te komen. We zijn een vergelijkbaar probleem eerder al op andere Onyx-e-readers tegengekomen, maar meestal ging het toen om een probleem met 'ghosting', maar hier hebben we last van een donkere overlay van het bedieningspaneel dat op de pagina blijft hangen. Dit gebeurt niet elke keer, maar vaak genoeg dat het toch wel irritant wordt.

Een andere klacht die we hebben gaat over het gebrek aan waterbestendigheid op de Page. Je kan dus maar beter het bad, zwembad en de gootsteen vermijden wanneer je deze e-reader gebruikt. De toegang tot content op een Onyx Boox-e-reader is ook nog steeds redelijk teleurstellend. Er zitten standaard wel twee stores op de Page voor e-books, maar een daarvan is in het Chinees en de andere heeft alleen maar boeken die al tot het publieke domein behoren.

De Page draait echter op een gesimplificeerde versie van Android 11 en daardoor heb je wel toegang tot de Google Play Store. Vanuit daar kan je dan weer de Kindle- en/of Kobo-app downloaden om daar je volgende boek te vinden. Het minpunt van dit systeem is dat de boeken die je via die apps koopt niet in de standaard bibliotheek van je Page verschijnen. Dat betekent dat er ook niet automatisch allerlei aanpassingen worden doorgevoerd die je misschien hebt ingesteld voor die standaardmap.

Als je het niet erg vindt om vast te zitten aan de Android-apps van Kindle en/of Kobo, dan kan je de Onyx Boox Page natuurlijk ook zien als twee e-readers in één. Hij is helaas niet heel goedkoop, maar nog steeds het overwegen waard als alternatief voor de Kobo Libra 2, onze huidige keuze voor de beste e-reader in het algemeen.

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Onyx Boox Page review: prijs en beschikbaarheid

Te koop vanaf 279,99 euro

Nu beschikbaar bij de website van Onyx en bij verschillende bekende retailers

De Onyx Boox Page werd in de eerste helft van 2023 aangekondigd en hij staat nu te koop op de website van Book (Onyx) en bij verschillende andere online retailers, zoals bol.com.

Deze e-reader kost je 279,99 euro en dat maakt hem duurder dan rivalen zoals de Kindle Oasis (259 euro) en de Kobo Libra 2 (199,99 euro).

Helaas is hij in in Nederland en België dus wat duurder dan zijn directe concurrentie, maar toch is de Page het overwegen waard als je een e-reader wil die je toegang geeft tot de Kindle- én de Kobo-app. Het is wel belangrijk om te weten dat je dan ook specifiek via die apps moet lezen als je daar je boeken hebt gekocht.

Prijs-kwaliteit: 4/5

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Onyx Boox Page review: specs

Swipe to scroll horizontally Displaytype: E Ink Carta 1200 Schermgrootte: 7 inch Resolutie: 300ppi (1.680 x 1.264) Processor: Qualcomm Advanced Octa-core Verlichting: Warm en koud Opslag: 32GB (uitbreidbaar) Batterij: 2.300mAh Speaker: Dual/stereo Waterbestendigheid: Geen Software: Android 11 Connectiviteit: Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz); Bluetooth 5.0 Bestandsondersteuning: 18 documenttypes; 4 beeldformaten; 2 audioformaten Afmetingen: 156 x 137 x 6,0 mm Gewicht: 195 gram

Onyx Boox Page review: design en display

7-inch E Ink Carta 1200-scherm met glazen antireflectielaag

Premium uiterlijk ondanks de plastic behuizing

Geen waterbestendigheid

Bij veel e-readers met fysieke knoppen op rand, waarmee je kan bladeren door je e-books, is de kant met de knoppen iets dikker dan de rest van de e-reader om te zorgen voor een iets comfortabele grip. Dit zie je bijvoorbeeld ook bij populaire modellen zoals de Kindle Oasis en de Kobo Libra 2. De Onyx Page is echter overal even dik en dat geeft hem juist weer een iets stijlvoller design. De knoppen voor het bladeren door je e-books zitten op een comfortabele locatie, maar iets meer ruimte tussen de knoppen had het wisselen tussen de twee knoppen iets ergonomischer kunnen maken. Dit is echter geen groot probleem.

Het 7-inch E Ink-scherm, met een glazen antireflectielaag erop, zit verpakt in een plastic behuizing die er veel beter uitziet dan de plastic behuizing van bijvoorbeeld de Kobo Libra 2. In de eerste instantie dachten we zelfs dat de Page een metalen behuizing had, zoals de Kindle Oasis. Er zit achterop de e-reader een apart design, waarvan je misschien zou verwachten dat het extra grip biedt, maar dit design heeft niet echt een textuur, dus de magnetische hoes die Onyx voor de Page heeft gemaakt is misschien wel een goede aankoop als je bang bent dat hij uit je handen kan glippen.

Nog een reden waarom de sleepcover handig kan zijn, is om de behuizing te beschermen tegen vingerafdrukken en andere viezigheid. De behuizing ziet er erg mooi uit, maar hij zit ook heel snel vol met vingerafdrukken aan de voor- en achterkant.

Image 1 of 3 (Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar) (Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar) (Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

In de ene hoek van het apparaat (aan de rand) vind je de aan/uitknop. Hij ziet er heel subtiel uit en is ook gemakkelijk over het hoofd te zien. Aan de andere lange rand vind je de rest van de fysieke poorten en uitsparingen, zoals de USB-C-poort, twee speakerroosters en een microSD-kaartsleuf. Onyx heeft ook een kleine pin in de doos gestopt, zodat je die kaartsleuf kan openen om de opslagruimte van 32GB uit te breiden.

Het scherm ziet er goed uit en is erg responsief. De meeste e-readers met de E Ink Carta 1200-schermtechnologie die we hebben getest bieden een goed contrast en daardoor is tekst heel goed en scherp te zien op het display. Dat is gelukkig ook hier weer het geval. Verder gaat het hier ook om een 'multitouch'-scherm waar je niet op kan schrijven.

Je kan de verlichting van het scherm aanpassen naar koude of warme tinten, maar er is geen mogelijkheid om de lichttemperatuur automatisch aan te laten passen gedurende de dag. Dat is een feature die de Kindle Oasis en de Kobo Libra 2 wel hebben. Geen enkele van de Onyx Boox-tablets die we hebben getest geven je een optie om de tinten automatisch aan te laten passen voor wanneer je 's avonds of 's nachts wil lezen. Daarom hebben we hem in principe gewoon altijd op een iets warmere tint gezet die eigenlijk voor elk moment van de dag wel comfortabel is.

Design en display: 4/5

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Onyx Boox Page review: gebruikerservaring

Overweldigende hoeveelheid apparaatinstellingen

Kan automatisch draaien, maar ook vast worden gezet wanneer nodig

Onyx Control Center is handig, maar de overlay blijft vaak op het scherm te zien

Net als bij de meeste e-readers van Onyx zal je misschien even moeten wennen aan de gebruikersinterface. Het is niet zo intuïtief als bij bijvoorbeeld Kindle of Kobo, maar je krijgt wel heel veel controle over hoe je jouw e-reader wil instellen.

Je kan bijvoorbeeld de knoppen instellen om te scrollen door je pagina's in plaats van om van pagina te wisselen. Daarnaast kan je ze ook nog als volumeknoppen gebruiken als je naar een audioboek of muziek luistert (ja, je kan er ook muziek op zetten en afspelen).

Het scherm is standaard ingesteld om te verversen na elke vijf tikken, maar ook dit kan je naar wens aanpassen. Wij hebben hem laten verversen na elke tik, omdat 'ghosting' een beetje een probleem kan zijn en hierdoor verdwijnt de overlay van het Control Center tenminste ook meteen. Dit heeft helaas wel invloed op de batterijduur, dus als je het Control Center niet vaak nodig hebt, kan je verversing beter na vijf tot tien tikken laten gebeuren om de e-reader langer mee te laten gaan.

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Je kan ook kiezen wat je te zien krijgt wanneer je de Onyx Boox Page aanzet (of uit de slaapstand haalt). Je kan kiezen voor de standaard bibliotheek, de apps-pagina, de store en meer. Daarnaast kan je ook de on-screen bediening aanpassen. We vinden de enorm uitgebreide aanpassingsopties een beetje overkill voor een vrij simpele e-reader zoals de Page, maar tegelijkertijd is het fijn om te weten dat je allerlei opties hebt.

In het Control Center krijg je toegang tot allerlei snelkoppelingen voor bepaalde instellingen, waaronder Wi-Fi en Bluetooth, maar je kan hier ook je volume en de verlichting aanpassen. Om het Control Center te openen, swipe je simpelweg naar beneden vanaf de rechter bovenhoek van het scherm. Hier krijg je vervolgens andere opties te zien, zoals een vliegtuigmodus, automatisch draaien en schermopname. Er is ook een optie voor een 'Kids Mode' waarbij je een wachtwoord kan instellen. Het is wel belangrijk om te weten dat je dit wachtwoord niet kan resetten nadat je het hebt ingesteld.

Binnen de bibliotheek, waar je e-books standaard verschijnen als je ze bijvoorbeeld via de computer op je e-reader zet, vind je ook een zwevende menubalk waarmee je snelle toegang krijgt tot opties voor lettertypen en andere pagina-instellingen. Die menubalk kan je echter niet gebruiken buiten deze standaard bibliotheek.

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Zoals we eerder al aangaven, geeft deze Android-tablet je ook toegang tot de Google Play Store en daar kan je allerlei handige apps downloaden. Wij hebben daar dus de apps van Kobo en Kindle gedownload, zodat we niet alleen het aanbod uit die stores konden bekijken, maar ook toegang kregen tot onze bestaande bibliotheken en abonnementen (zoals Kobo Plus). Je kan helaas de boeken die je in die stores hebt gekocht niet verplaatsen naar de bibliotheek op de Page, maar je kan je boeken wel gewoon vanuit deze apps lezen (helaas dus zonder de zwevende menubalk).

De Onyx Boox Page geeft je de mogelijkheid om op een aantal clouddiensten in te loggen. Dat kan erg handig zijn als je al een bestaande bibliotheek hebt die je op je

nieuwe e-reader wil zetten. Je krijgt bijvoorbeeld toegang tot Dropbox en Google Drive. Als je je bestanden echter niet op een clouddienst hebt staan, dan vinden wij BooxDrop de handigste optie om content op de Page te zetten. Je hoeft niet per se een Onyx-account te creëren, want je kan ook gewoon je mobiele nummer gebruiken om een verificatiecode te ontvangen en vervolgens gewoon je bestanden te verslepen naar de webversie van deze applicatie.

Zoals we al zeiden, is de interface erg uitgebreid en zal het voor velen wennen zijn, maar wanneer je eenmaal de beste instellingen voor jou hebt gevonden, kan de Page heel erg fijn zijn om te gebruiken.

• Gebruikerservaring: 4/5

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Onyx Boox Page review: prestaties

Indrukwekkende batterijduur

Snel van pagina wisselen en responsief scherm

Af en toe last van ghosting, soms redelijk opvallend bij het Control Center

Als het gaat om de overkoepelende prestaties is er maar weinig slechts te zeggen over de Onyx Boox Page. De leeservaring op deze e-reader is erg goed. Bladeren door de pagina's van je boeken werkt soepel via het touchscreen via de knoppen. Tekst ziet er scherp uit, al kan het er wel wat waziger uitzien als je een boek met een lage resolutie leest.

Het toevoegen van e-books en muziek aan de e-reader via Google Drive en BooxDrop is erg simpel. We hebben Dropbox niet getest, maar we verwachten dat dat net zo soepel zal werken.

De speakers zijn helaas niet zo indrukwekkend, maar wel prima voor het luisteren naar audioboeken. Het geluid wordt in ieder geval niet te luid, maar voor muziek klinken de speakers niet echt goed. Gelukkig is het ook heel gemakkelijk om een Bluetooth-koptelefoon (of oortjes of een speaker) te verbinden met de Page. Dat zorgt voor een veel betere luisterervaring voor audioboeken en muziek.

Image 1 of 2 (Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar) (Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Je kan helaas wel af en toe last hebben van ghosting als er bijvoorbeeld afbeeldingen in je boeken zitten, maar je hebt er het meeste last van bij de donkere overlay van het Onyx Control Center, zoals we eerder al benoemden. Dit gebeurt niet elke keer, maar het gebeurde wel vaak genoeg dat we uiteindelijk dus de verversing van het scherm instelden voor na elke tik op het scherm in plaats van voor na elke 5 tikken. Dat is echter onze enige klacht als het gaat om de prestaties, maar dit probleem ligt niet specifiek aan de Page. We zijn dit probleem namelijk tegengekomen tijdens het testen van meerdere e-readers van Onyx.

De Page is pas echt indrukwekkend op het gebied van batterijduur. Hij heeft een 2.300mAh-batterij en deze zal ongeveer zes weken meegaan als je een uur per dag leest. Wij hadden ons testmodel op 40% helderheid gezet met ongeveer 25% geel licht, een verversing van het scherm na 1 tik en Wi-Fi altijd aan om verbinding te behouden met onze Kindle- en Kobo-accounts. We hebben het apparaat ook voor gemiddelde leessessies van twee uur gebruikt en toen merkten we na ongeveer 4,5 weken dat de batterij eindelijk op 10% zat. Bij het testen van de batterijduur hebben we ook nog een paar minuten de ingebouwde browser-app gebruikt en geluisterd naar audioboeken via de Kobo-app.

Het opladen van de e-reader was net zo'n goede ervaring. We hebben hem opgeladen met een 65W GAN-oplader via een goede USB-C-naar-USB-C-kabel en het duurde ongeveer een uur en twintig minuten om van 9% naar 100% te gaan.

Prestaties: 4,5/5

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Moet je de Onyx Boox Page kopen?

Swipe to scroll horizontally Onyx Boox Page scorekaart Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Hij levert goede prestaties, maar is duurder dan zijn directe concurrenten, mist waterbestendigheid en automatische lichttemperatuurveranderingen. 4/5 Design en display Hij ziet er goed uit, maar zal wel snel vies worden. Het scherm is gelukkig mooi scherp. 4/5 Gebruikerservaring Er zijn hier heel veel instellingen om mee te spelen en het is dan ook wel een beetje een kwestie van tijd en experimenteren voordat je alles naar wens hebt ingesteld. 4/5 Prestaties Naast hier en daar wat ghosting (waaronder bij de overlay) valt er maar weinig te klagen over de prestaties van de Page. 4,5/5

Koop hem als...

Je een lichtgewicht e-reader met uitstekende batterijduur wil Met een gewicht van 195 gram is de Onyx Boox Page iets zwaarder dan de Kindle Oasis (188 gram), maar een stuk lichter dan de Kobo Libra 2 (215 gram). Dit maakt deze 7-inch e-reader uitstekend om mee op reis te nemen, of het nou gaat om je dagelijkse reis naar het werk of een reis naar een vakantiebestemming. Daarnaast zorgt de 2.300mAh-batterij ervoor dat hij een aantal weken meegaat voor je hem weer moet opladen.

Je al een bestaande bibliotheek met e-books hebt Je kan allerlei Android-apps downloaden op de Page, zoals de Kindle- and Kobo-apps of je kan content direct via de vooraf geïnstalleerde NeoBrowser kopen, maar je krijgt de beste ervaring met de Page wanneer je je eigen boeken op de e-reader zet. Dat kan heel gemakkelijk via een clouddienst zoals Dropbox of Google Drive.

Je toegang wil tot meerdere e-book stores op één apparaat Als je het niet erg vind om zonder de aanpassingsmogelijkheden van de standaard bibliotheek te doen, dan kan je ook gewoon boeken vanuit de Kindle- en Kobo-apps lezen op de Page. Je krijgt ook toegang tot nog veel meer Android-apps via de Play Store en dat maakt de Onyx Boox Page een enorm veelzijdige e-reader.

Koop hem niet als...

Je niet te veel geld wil uitgeven aan een e-reader In sommige regio's is hij redelijk competitief geprijsd, maar hier kost hij meer dan zijn directe concurrenten en mist hij bijvoorbeeld waterbestendigheid. Als je niet per se fysieke knoppen nodig hebt voor het bladeren door je e-books, dan kan je veel geld besparen door te kiezen voor bijvoorbeeld een Kindle Paperwhite of Kobo Clara 2E.

Je al betaalt voor een ebook-abonnement Je kan hier toegang krijgen tot je abonnement op Kobo Plus via de Android-app, maar de ervaring zal dan niet zo goed zijn als op een Kobo e-reader. Als je dus via een abonnement al in het Kobo-ecosysteem zit, kan je beter voor een Kobo e-reader kiezen.

Je op zoek bent naar een e-reader waar je notities op kan maken Als je op zoek bent naar een e-reader met meer features, zoals de mogelijkheid om notities te maken op het scherm, dan moet je helaas op zoek naar iets anders. Onyx biedt bijvoorbeeld nog een 7,8-inch e-reader met kleurenscherm aan, de Onyx Boox Tab Mini C, die in dat geval een goed alternatief is. Je kan echter ook voor grotere 10-inch modellen gaan zoals de Amazon Kindle Scribe of de Kobo Elipsa 2E.

Onyx Boox Page review: alternatieven

De grootste concurrenten voor de Onyx Book Page zijn de Kindle Oasis en de Kobo Libra. Allebei deze e-readers zijn misschien dan al wel wat ouder, maar het zijn nog steeds uitstekende alternatieven en hieronder vind je dan ook de specs deze drie e-readers naast elkaar.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Onyx Boox Page Kobo Libra 2 Amazon Kindle Oasis Prijs 279,99 euro 199,99 euro 259 euro Schermtype 7-inch E Ink Carta 1200 7-inch E Ink Carta 1200 7-inch E Ink Carta 1200 Resolutie 300ppi 300ppi 300ppi Besturingssysteem Android 11 Gebaseerd op Linux Gebaseerd op Linux Opslag 32GB (uitbreidbaar) 32GB 16GB, 32GB, 64GB Processor Qualcomm Advanced octa-core 1GHz 1GHz Batterij 2.300mAh 1.500mAh Onbekend Connectiviteit Wi-Fi, Bluetooth, USB-C Wi-Fi, Bluetooth, USB-C Wi-Fi, Bluetooth, Micro USB Waterproof? Nee IPX8 IPX8 Bestandstype-ondersteuning (inclusief audio en afbeeldingen). 24 16 14 Audio Ja (ingebouwde speaker en speler) Nee Nee Afmetingen 156 x 137 x 6,0 mm 144,6 x 161,6 x 9 mm 159 x 141 x 3,4-8,3 mm Gewicht 310 gram 390 gram 188 gram

Kobo Libra 2 Ondanks het feit dat de Kobo Libra 2 inmiddels alweer een paar jaar oud is, blijft hij nog steeds onze keuze voor de beste e-reader voor de meeste mensen. Met hetzelfde scherm als de Onyx Page, maar een dikkere, zwaardere behuizing, geeft de Libra 2 je toegang tot Google Drive om via daar je e-books te installeren, maar je kan ook een abonnement op Kobo Plus nemen voor toegang tot een groot aanbod aan boeken. Lees onze volledige Kobo Libra 2 review

Amazon Kindle Oasis Deze Kindle Oasis uit 2019 is nog ouder dan de Kobo Libra 2, maar hij zier er nog steeds mooi en luxueus uit met zijn metalen behuizing en knoppen voor het bladeren door je boeken. Hij is vergeleken met de Kobo wel redelijk duur, zeker aangezien het basismodel maar 8GB opslagruimte heeft en er nog steeds een micro-USB-oplaadpoort wordt gebruikt. Hij heeft ook een wat oudere processor, maar deze e-reader is zeker nog het overwegen waard als de prijs geen probleem is. Lees onze volledige Amazon Kindle Oasis (2019) review

Zo hebben we de Onyx Boox Page getest

Gebruikt als onze standaard e-reader voor ongeveer acht weken

Ongeveer twee uur per dag gelezen, met hier en daar ook een luistersessie

Apparaat gebruikt om te webbrowsen en Android-apps te downloaden

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Wij hebben een aantal echte boekliefhebbers op de redactie, dus elke dag een uur of twee lezen, is voor ons niet zo vreemd. Vandaar dat we onze gebruikelijke e-reader dan ook hebben ingeruild voor de Onyx Boox Page voor een periode van ongeveer acht weken.

Gedurende deze tijd hebben we gemiddeld twee uur per dag gelezen, maar af en toe hebben we ook via de Kobo-app ongeveer 20-30 minuten naar een audioboek geluisterd. Die Kobo-app hebben we via de Google Play Store gedownload. De Play Store staat namelijk standaard geïnstalleerd op de Page.

We hebben naast de Kobo-app ook de Kindle-app gedownload om ook via daar toegang te krijgen tot onze eerdere aankopen.

We hebben ingelogd bij Google Drive om een aantal e-books te synchroniseren die we eerder al ooit hebben gekocht en daarnaast hebben we ook BooxDrop gebruikt om andere content te 'sideloaden', waaronder muziekbestanden. Die muziekbestanden hebben we ook af en toe zonder koptelefoon of oortjes beluisterd. Voor veel van onze luistersessies hebben we echter wel een paar draadloze oortjes gebruikt.

We hebben hier en daar ook tussendoor even de standaard browser op het apparaat gebruikt en de batterijduur in de gaten gehouden bij het uitvoeren van verschillende taken op de Onyx Boox Page.

Lees meer over hoe we testen