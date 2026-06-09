Op zoek naar een nieuwe tv voor het WK? Deze drie raden onze experts aan

Het WK gaat donderdag (11 juni) van start, maar als jij nog snel van tevoren een nieuwe tv wil scoren om er optimaal van te genieten, dan zijn wij hier om je te helpen bij deze keuze.

Onze tv-experts hebben de laatste jaren weer een groot aantal van de beste tv's op de markt getest en bij onze beoordelingen kijken we ook altijd even naar de prestaties voor het bekijken van sportwedstrijden. De meeste tv's die in ons testlab belanden, worden dan ook wel een keer blootgesteld aan een voetbalwedstrijd.

Als een tv geschikt wil zijn voor het bekijken van sportwedstrijden, dan moet hij een uitstekende bewegingsverwerking, een hoge helderheid en idealiter ook goede antireflectietechnologie hebben. Dingen zoals goede kleurreproductie en schermuniformiteit zijn daarnaast ook belangrijk.

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Hieronder hebben we drie tv's voor je geselecteerd die wij momenteel de beste keuzes vinden voor een nieuwe tv voor het WK.

Samsung QN90F

(Image credit: Future)

Redenen om hem te kopen

Geweldige bewegingsverwerking

Matte antireflectiecoating

Uitstekende prijs voor een flagship tv

De Samsung QN90F was Samsungs flagship 4K Neo QLED-model van 2025 en wist een score van vijf sterren te verdienen in onze review. Het was vorig jaar dan ook onze keuze voor de beste tv voor sport en hieronder lees je waarom.

De QN90F heeft een uitstekende bewegingsverwerking en weet hierdoor perfect, op een accurate manier, alle snelle actie van het WK weer te geven. Of er nou een bal ineens keihard naar voren wordt geschoten of een vleugelspeler een sprintje richting de achterlijn trekt, het zal er soepel uitzien op de QN90F.

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Deze tv is daarnaast ook nog eens voor zien van de 'Glare Free'-antireflectietechnologie die voor het eerst verscheen op de Samsung S95D OLED. De QN90F is daardoor perfect voor gebruik in een felverlichte ruimte. Hij gaat geweldig om met spiegelachtige reflecties die op andere tv's voor veel problemen zouden zorgen. Dit is dus een fijne optie voor de WK-wedstrijden die plaatsvinden terwijl het nog licht is buiten.

De QN90F biedt ook een erg degelijke HDR-helderheid voor het volledige scherm (661 nits in de Standaard-modus) en effectieve lokale dimming. Dit betekent dat de schermuniformiteit ook erg goed is en dat is fijn wanneer er een groot, groen veld in beeld moet worden weergegeven.

Momenteel kan je een 65-inch QN90F bij verschillende bekende retailers voor ongeveer 1.400 euro vinden. Dat is een geweldige prijs voor deze tv. We zien hem niet meer bij heel veel bekende retailers, dus het kan zijn dat nu de huidige voorraad gewoon een beetje wordt opgemaakt.

TCL C7K

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Redenen om hem te kopen

Erg betaalbaar voor wat hij te bieden heeft

Erg fel en een levendige beeldkwaliteit

Uitstekende bewegingsverwerking

TCL introduceerde vorig jaar een erg sterke line-up van mini-LED TV's, maar qua prijs-kwaliteit was de TCL C7K (TCL QM7K in de VS) toch wel duidelijk het beste.

De C7K levert ten eerste een uitstekende helderheid voor een betaalbare mini-LED TV. Met meer dan 600 nits aan fullscreen helderheid in zowel HDR als SDR is dit een mooi felle tv voor zijn prijs. Dat is natuurlijk belangrijk als je overdag sportwedstrijden wil bekijken en wanneer het veld zo accuraat mogelijk moet worden weergegeven tijdens de WK-wedstrijden. Dit scherm kan wel wat last hebben van reflecties, maar als je dat thuis een beetje kan beperken, dan is hij zijn prijs zeker waard.

Met de juiste instellingen gaat de C7K ook uitstekend om met bewegingsverwerking. Toen we dit model hebben getest voor onze review, bleek het uiteindelijk de beste optie te zijn om de 'judder reduction' ergens tussen 3 en 5 te zetten. Dat zorgde voor soepele beelden die er ook niet te kunstmatig uitzagen bij het bekijken van bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. games on it.

De C7K beschikt ook over nieuwe 'Halo Control'-technologie voor effectievere lokale dimming en vermindering van het 'blooming'-effect. Deze technologie doet ook daadwerkelijk wat hij belooft. Je kan hier dus een uniform beeld verwachten wanneer je het WK erop bekijkt.

Het echte hoogtepunt van de C7K is echter zijn prijs. Een 65-inch variant kost je momenteel ongeveer tussen de 800 en 900 euro en dat is een fantastische prijs voor deze tv. De voorraad lijkt ook nog redelijk stabiel te zijn. Mocht je liever een wat grotere tv willen, dan is de 98-inch variant met een huidige prijs van ongeveer 2.300 euro zelfs nog betaalbaar.

LG C5

(Image credit: Future)

Redenen om hem te kopen

Enorm scherpe beelden

Rijke beeldkwaliteit

Uitstekende prijs op dit moment

Over het algemeen zouden we