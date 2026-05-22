"Feller, goedkoper en groter": waarom je beter een mini-LED TV koopt voor het WK in plaats van een OLED TV

Vanaf 11 juni is het weer zover. Dan begint het WK 2026 officieel en gaan we weer met z'n allen voor de tv zitten om te kijken hoe ver Nederland en België het dit jaar gaan schoppen.

Zo'n groot toernooi zorgt voor een periode waarin je tv veel gebruikt zal worden en dan beginnen veel mensen toch ook wel weer eens te denken of het niet misschien tijd wordt voor een nieuwe tv.

Misschien stelt je huidige tv gewoon niet veel (meer) voor of misschien wil je eigenlijk wel weer een keer een maatje groter. Dit is wel een interessant moment om te upgraden, want je kan hem meteen hard aan het werk zetten.

Maar wat voor tv kan je dan het beste kopen voor het WK? Wij zijn over het algemeen vaak nog steeds het meest enthousiast over OLED TV's, omdat die toch meestal nog een iets accurater beeld bieden voor films en series. OLED TV's kunnen echter wel heel duur worden, zeker als je een model zoekt dat ook in een felverlichte woonkamer goed tot zijn recht komt. Mini-LED TV's zijn gelukkig ook nog steeds een geweldig alternatief. Die hebben een aantal grote voordelen die ideaal zijn voor sportfans die van het WK willen genieten op een nieuwe tv.

Geschikt voor elke woonkamer

OLED TV's worden langzaamaan wel steeds weer wat feller, maar je moet nog steeds flink wat geld neerleggen als je echt een felle OLED TV in huis wil halen. Daarnaast is de ontwikkeling van mini-LED natuurlijk ook niet gestopt en worden tv's met die technologie ook steeds feller.

Waarom is dit zo belangrijk? Ik ga er hier maar even van uit dat als je op zoek bent naar een nieuwe tv voor het WK, dat je deze in de woonkamer gaat zetten of misschien (tijdelijk) buiten, maar waarschijnlijk niet in een verduisterde ruimte.

Veel woonkamers genieten wel van het nodige zonlicht dat overdag naar binnen schijnt door de ramen. Helaas heb je ook niet altijd volledig in de hand waar je een nieuwe tv kan plaatsen in je woonkamer en komt het voor dat de zon direct op je tv schijnt. Wat dan heel erg handig is, zijn eigenlijk twee dingen: een hoge helderheid en goede antireflectietechnologie.

Soms is één van de twee al genoeg, maar combineer deze elementen en je hoeft je niet zo'n zorgen meer te maken over dit probleem en je hoeft ook niet overdag alle gordijnen in huis dicht te doen.

Bij OLED TV's moet je voor een echt hoge helderheid meestal dus bij de meest premium modellen zijn, zoals de nieuwe LG G6, en dan zit je nu nog steeds in de praktijk net boven de 2.500 nits. Dat terwijl een budgetvriendelijk mini-LED-model, zoals de TCL C7K, voor veel minder geld zelfs een iets hogere helderheid kan bereiken.

Daarnaast bieden verschillende merken dus ook steeds betere antireflectietechnologieën, zodat je ook niet naar je eigen spiegelbeeld zit te kijken als het beeld eens een keer (deels) zwart is. Nou zal dat tijdens het WK misschien niet zo snel gebeuren, maar hoe minder afleidingen, hoe beter. Samsungs Glare Free-technologie is een van de beste oplossingen. Die maakte zijn debuut op OLED TV's, maar werd later bijvoorbeeld ook naar de Samsung QN90F mini-LED TV gebracht. Bij verschillende events heb ik ook al de indrukwekkende antireflectie van Hisense in actie kunnen zien en die wordt op sommige van de aankomende RGB mini-LED-modellen gecombineerd met een enorm hoge piekhelderheid (daarover verderop meer).

Meer waar voor je geld

Hierboven zie je een afbeelding van de TCL C7K die ik net al benoemde. In onze review waren we over het algemeen erg tevreden over dit model. Hij weet dus ook een lekker hoge helderheid te bereiken en dat voor een erg budgetvriendelijke prijs. Zelfs een 85-inch model haal je inmiddels voor zo'n 1.500 euro al in huis. Voor zo'n 280 euro meer haal je de Samsung S95F OLED TV in een 65-inch formaat in huis. Voor een 83-inch model van die tv leg je echter nog zo'n 3.500 euro neer.

Je geniet op degelijke mini-LED TV's ook van veel van dezelfde features als op OLED TV's. Het is echt voornamelijk de displaytechnologie die anders is. Dat zorgt natuurlijk wel voor wat verschillen op het gebied van beeldkwaliteit, maar het betekent over het algemeen wel dat mini-LED TV's je wat meer waar voor je geld bieden. Zelfs vrij premium modellen zijn namelijk nog goedkoper dan hun directe OLED-concurrenten.

Nou zijn er ook wel premium mini-LED-modellen die wel wat prijziger zijn. Samsungs aanbod is bijvoorbeeld niet het meest budgetvriendelijke, maar kijk je bij fabrikanten zoals Hisense en TCL, dan zijn er genoeg modellen te vinden die een uitstekend beeld (met een hoge helderheid) en vrijwel alle features die je maar kan wensen bieden voor een aangename prijs. Dit geeft je ook de flexibiliteit om eventueel in een groter model te investeren. Het is namelijk toch wel mooi om het WK bijvoorbeeld op een 75-inch model of groter te bekijken, zeker met een groot gezelschap. Het is ook vooral bij erg grote beeldformaten dat het prijsverschil tussen OLED en mini-LED toch wel echt enorm wordt.

Meer formaten om uit te kiezen

Over beeldformaten gesproken: mini-LED geeft je op dit vlak ook nóg meer mogelijkheden. De grens voor OLED TV's lijkt momenteel ergens rond de 97-inch te zitten. Dan betaal je echter ook al gauw zo'n 25.000 euro. Bij mini-LED zijn er inmiddels opties tot ongeveer 116-inch beschikbaar voor consumenten.

De 115-inch variant van de Samsung QN90F kost ook nog wel zo'n 15.000 euro, maar dat is in ieder geval al 10.000 euro goedkoper en toch wel weer een paar maten groter. Zelfs als je voor RGB mini-LED kiest, is de Hisense 100UX(Q) (100 inch) "maar" zo'n 8.000 euro. Dan kom je ook qua beeldkwaliteit nog redelijk in de buurt van OLED.

Een 98-inch TCL C8K haal je echter al voor ongeveer 2.800 euro in huis. Dat is wel weer een "gewone" mini-LED TV, maar wel eentje met een hoge helderheid en simpelweg een van de beste mini-LED TV's op de markt. Het aanbod aan beeldformaten is dus groter én grotere formaten kosten minder.

RGB mini-LED komt nog dichter bij OLED in de buurt

Ik heb nu ook al een aantal keer RGB mini-LED TV's benoemd. Dit is eigenlijk de volgende stap in mini-LED-technologie, die de technologie qua kleurennauwkeurigheid dichter in de buurt van OLED brengt en daarnaast ook een nog hogere helderheid mogelijk maakt.

De eerste RGB mini-LED (inmiddels ook Micro RGB en True RGB genoemd door andere merken, of samen gewoon simpelweg RGB TV's) kwamen vorig jaar op de markt, maar inmiddels bereiden vrijwel alle grote spelers op de tv-markt zich voor op nieuwe RGB TV-lanceringen in 2026.

Dit jaar zullen er ook wat meer betaalbare en kleinere formaten beschikbaar zijn, wat de RGB TV's ook een interessant alternatief maakt voor zowel OLED als mini-LED. Als je iets wil voor in een felverlichte ruimte om in de eerste instantie optimaal van het WK te genieten, maar je daarna ook van een fantastische kleurweergave wil genieten bij je favoriete films en series, dan is een RGB TV een geweldige tussenoptie. Vooral de Hisense UR9 en Samsung R95H zijn indrukwekkende modellen om te overwegen.