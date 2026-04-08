"Een grote stap voorwaarts": we zagen Sony's nieuwe True RGB TV in actie

We weten al een tijdje dat Sony bezig is met de ontwikkeling van een eigen variant op RGB TV-technologie. Deze nieuwe tv's zullen een aanvulling zijn op het aanbod mini-LED en OLED TV's.

Na een bezoek aan het hoofdkantoor van Sony in Tokio hebben we de nieuwste versie van deze technologie zelf kunnen zien. Sony heeft ook bevestigd dat deze True RGB-technologie later in 2026 beschikbaar zal zijn in tv's.

Hoe werkt True RGB

(Image credit: Future/Jacob Krol)

In wezen biedt Sony, net als andere tv’s met RGB-verlichting, een nieuwe kijk op een van de basisonderdelen van een led-tv: de achtergrondverlichting. Traditionele led- en mini-LED-tv's maken gebruik van een blauwe (of witte) achtergrondverlichting die door filters gaat om andere kleuren te creëren. RGB-LED maakt gebruik van afzonderlijke rode, groene en blauwe leds in de achtergrondverlichting zelf en creëert kleuren zonder filter.

Het artikel gaat hieronder verder.

Dat betekent minder afhankelijkheid van filters en, in theorie, een nauwkeurigere regeling van zowel helderheid als kleur. De implementatie van Sony maakt gebruik van drie afzonderlijke diodes (één rode, groene en blauwe) in combinatie met een nieuwe backlight-driver. Het doel is eenvoudig: licht en kleur op een veel gedetailleerder niveau regelen.

Zoals we al hebben gezien bij andere merken, kan die combinatie ook een hoge helderheid opleveren (Sony mikt op maximaal 4.000 nits), evenals een breder kleurvolume.

Focus op nauwkeurigheid

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Wat echter het meest opviel in de demo’s van Sony was niet alleen de helderheid of de kleur, maar juist de terughoudendheid. Sony blijft sterk leunen op zijn filosofie van de "intentie van de maker" en dat zie je hier ook terug. In plaats van oververzadigde rode tinten of bijna nucleair groen te forceren, blijft het beeld trouw aan de bron, maar dan met een rijker palet. Het resultaat is een beeld dat niet kunstmatig versterkt aanvoelt, maar juist gecontroleerd.

We zagen dit vooral goed in huidtinten. In scènes die er op andere schermen vaak overdreven warm of geforceerd uitzien, bleef de weergave van Sony neutraal en meer in lijn met een professionele monitor. Dat is niet de meest opvallende aanpak, maar het gebeurt bewust en het helpt True RGB zich te onderscheiden.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Sony is echter niet de eerste (of enige) met RGB TV's. Dit is een technologie die al jaren in ontwikkeling is en de aanpak van Sony laat dat zien. In plaats van simpelweg RGB-leds toe te passen, richt Sony zich sterk op hoe ze worden aangestuurd.

Hoewel de achtergrondverlichting volledig anders en vooral kleurrijker is bij RGB TV's, wordt de uiteindelijke beeldkwaliteit bepaald door hoe dicht die leds bij elkaar zitten en hoe ze worden aangestuurd. Op basis van onze eerste indrukken zet Sony in op achtergrondverlichting waar de leds heel dicht bij elkaar zitten, gecombineerd met nauwkeurige aansturing. Daardoor kan de tv de lichtopbrengst en kleur heel gedetailleerd regelen.

Het draait om controle

RGB TV (links) en mini-LED TV (rechts) (Image credit: Future/Jacob Krol)

De controle is hier een belangrijke onderscheidende factor is. Het systeem van Sony kan de helderheid en kleur op bijna microscopisch niveau over het hele scherm aanpassen en de kleurintegriteit behouden, zelfs in kleinere lichte delen. Dat laatste is vaak nog een probleem bij RGB TV's.

In plaats van het typische witte halo-effect kwam de blooming op het prototype van Sony beter overeen met de kleur van het voorwerp zelf. Een felrode highlight produceerde bijvoorbeeld een rode gloed. Het is een subtiele verbetering die ervoor zorgt dat heldere scènes natuurlijker aanvoelen.

Helderheid is een ander duidelijk voordeel, waardoor deze technologie interessant is in lichtere ruimtes. Veel OLED TV's hebben hier bijvoorbeeld nog moeite mee. Op basis van wat we zagen, gaat die helderheid bovendien niet ten koste van de kleurnauwkeurigheid.

Als we alles samen nemen, lijkt True RGB niet bedoeld om OLED of mini-LED te vervangen. In plaats daarvan lijkt het erop dat Sony een derde optie maakt die vermoedelijk behoorlijk premium zal zijn.

RGB TV (links) en mini-LED TV (rechts) (Image credit: Future/Jacob Krol)

Een RGB TV biedt de helderheid van led, gecombineerd met kleuren die in de buurt van OLED komen. Deze combinatie zagen we ook al bij tv's van andere merken, waaronder Samsung.

Het is echter nog vroeg en dit waren vooraf samengestelde demo’s, dus we weten nog niet hoe de uiteindelijke RGB TV's van Sony zullen presteren in de praktijk (lees: je woonkamer). Denk aan zaken als kijkhoeken, uniformiteit en hoe de tv omgaat met "normale" content.

Sony's True RGB lijkt een grote stap vooruit ten opzichte van mini-LED wat betreft kleurprestaties en -regeling. Het geeft ons nu vooral een goed beeld van waar premium led-tv's naartoe gaan. Als Sony dit op grote schaal kan produceren, zal het OLED niet vervangen, maar wel een interessant alternatief kunnen worden.