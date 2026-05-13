Samsung maakt prijzen van hun nieuwe tv's en soundbars bekend

De voorbije maanden hebben we al veel gehoord over de nieuwe tv's van Samsung. De nieuwe modellen voor 2026 werden voor het eerst getoond op CES 2026 in januari en in maart en april zijn er verschillende demo's op evenementen geweest. De definitieve informatie over de prijzen en verkoopdata lieten echter op zich wachten. Dit laatste heeft Samsung vandaag bekendgemaakt. Ook de prijzen en verkoopdata van de nieuwe soundbars zijn nu bekend.

Eind mei beschikbaar: Micro RGB, QLED en The Frame Pro

De eerste tv's die je zal kunnen kopen, zijn de Micro RGB, QLED en The Frame Pro. Micro RGB trekt hier de aandacht omdat deze categorie gloednieuw is en een geweldige kleurenweergave met hoge helderheid belooft.

Er zijn twee Micro RGB TV's in het aanbod van Samsung: de R87H (soms ook R85H) en de R95H. Deze eerste is het instapmodel en begint bij 1.499 euro voor het 55-inch formaat. De R95H begint daarentegen bij 65 inch en kost minimaal 3.199 euro. Het grootste verschil tussen deze twee tv's is de antireflectietechnologie. Het topmodel, de R95H, heeft dezelfde matte antireflectielaag die Samsung al een tijdje gebruikt op hun premium OLED TV. Hierdoor heb je geen last van reflecties van lichtbronnen. De R87H heeft een glanzend scherm waarop je wel reflecties ziet.

De nieuwe The Frame Pro biedt dankzij het Neo QLED-paneel en Pantone Validated ArtfulColor een papierachtige, natuurgetrouwe kleurweergave. Met de draadloze One Connect Box zit je ook niet meer met kabels rond de tv. The Frame Pro begint bij 55-inch en kost minimaal 1.699 euro. Het aanbod "normale" QLED TV's is wederom enorm groot en hier beginnen de prijzen vanaf 599 euro.

Begin juni beschikbaar: OLED en mini-LED

Voor wie van een strak design houdt, biedt de vernieuwde OLED-reeks (waaronder het topmodel S99H) diepe zwarttinten en een verfijnde look met het kenmerkende FloatLayer Design. Bovendien is de Glare Free-technologie nu beschikbaar op de middenklasse OLED TV's in de S90H-serie. De Samsung S99H begint bij 2.699 euro voor het 55-inch model, de S95H begint ook bij 55 inch en kost minimaal 2.199 euro. De Samsung S90H (soms ook S94H) is in de meest formaten beschikbaar (van 42 inch tot 77 inch) en begint bij 1.499 euro.

De mini-LED TV's hebben nu een nieuwe naamgeving met de letter M vooraan de productnaam. De M80H en M90H combineren geavanceerde beeldkwaliteit met functies zoals de NQ4 AI Gen2 Processor en Motion Xcelerator 144Hz voor een vloeiende ervaring bij gaming en actie.

Alle soundbars gaan eind mei in de verkoop

Een premium beeld is niet compleet zonder meeslepend geluid. De nieuwe Q-series soundbars zijn ontworpen om van elke woonkamer een echte thuisbioscoop te maken. Het nieuwe topmodel, de HW-Q990H, pakt uit met de Sound Elevation-technologie. Deze functie verplaatst dialogen naar het midden van het scherm, zodat het geluid exact overeenkomt met de actie op het beeld. Met een krachtig 11.1.4-kanaals systeem en een compacte, actieve subwoofer levert dit model een kamervullende bas en een indrukwekkend breed geluidsveld. De HW-Q990H heeft een adviesprijs van 1.599 euro.

Daarnaast introduceert Samsung de HW-QS90H, een All-in-One Soundbar die topprestaties combineert met een veelzijdig ontwerp. Dankzij het Convertible Fit-ontwerp ondersteunt het zowel wandmontage als plaatsing op een tafel, terwijl een ingebouwde gyrosensor de kanaalverdeling automatisch aanpast op basis van de oriëntatie. Hiervoor betaal je ten slotte 899 euro.