"Dit zal nooit inbranden": Samsungs nieuwe premium OLED TV maakt het onmogelijke mogelijk

Wie OLED zegt, zegt vaak ook inbranding. Dit wijst op het fenomeen waarbij bepaalde delen permanent zichtbaar zijn op het scherm. Denk aan het logo van je meest bekeken tv-zender of een onderdeel van de interface van je favoriete game. Als iets ingebrand is op het scherm, is er ook geen weg meer terug. Dit kan je niet ongedaan maken.

Het risico op inbranding hield sommigen tegen om een OLED TV te kopen. Over het algemeen kopen we minder vaak een tv dan bijvoorbeeld een smartphone en niemand wil na drie jaar al te maken hebben met inbranding. Elke recente OLED TV (en monitor) heeft verschillende manieren om dit tegen te gaan. Dit gaat van hittebeheer en meldingen om je tv na een bepaalde tijd even uit te zetten tot functies die statische logo's detecteren en deze minder helder maken.

Samsung lijkt echter alle principes overboord te gooien met zijn nieuwe S99H OLED TV, het topmodel van 2026. Toch was een productexpert zodanig zeker van zijn stuk dat hij met vertelde dat ook deze tv nooit zal inbranden.

De eerste OLED TV met Art Store

De Samsung S99H bevat enkele nieuwigheden en de meest opvallende is de Art Store. Die werd in het leven geroepen bij The Frame, de lifestyle-tv van Samsung met een mat scherm. Het idee was eenvoudig: wanneer The Frame uit staat, is hij geen zwarte rechthoek in je woonkamer, maar zie je kunstwerken. Combineer het matte scherm met frames uit verschillende soorten hout en het lijkt alsof er een schilderij aan je muur hangt.

The Frame maakt echter geen gebruik van een OLED-paneel en kan dus niet inbranden. In theorie is het daarom een verschrikkelijk idee om een statisch kunstwerk te weergeven op de Samsung S99H wanneer je geen tv kijkt. Dit is vragen om problemen... of toch niet? Ik vroeg aan een productexpert van Samsung hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen en hoe groot het risico op inbranding is. Het antwoord was dat inbranding gewoon niet mogelijk is. Toen ik vroeg of hij dat met 100 procent zekerheid kon garanderen, zei hij: "Dit zal nooit inbranden."

Een samenspel van technologie en design

De product-expert legde daarna uit hoe het risico op inbranding bij het gebruik van de Art Store onbestaande is. Ten eerste wordt de refresh rate van de Samsung S99H verlaagd naar 0,5Hz zodat het beeld niet de hele tijd wordt vernieuwd wanneer dat niet nodig is. Vervolgens wordt ook de piekhelderheid beperkt. Hoe helderder een tv, hoe meer hitte hij genereert en hoe meer hitte, hoe groter de kans op inbranding. Er zijn daarnaast nog een heleboel achtergrondprocessen die door de NQ4 AI Gen3 Processor aangestuurd worden. Dit alles zorgt ervoor dat je zonder enige kans op inbranding de Art Mode kan gebruiken op de Samsung S99H.

Het is duidelijk dat Samsung wilt dat deze tv de ster van je woonkamer is. Op de foto's zie je achter de tv een zilverkleurige plaat van geborsteld aluminium. Die hoort namelijk bij de tv en dit noemt Samsung het FloatLayer-design, omdat het lijkt alsof de tv voor deze plaat zweeft. Ook wanneer je de tv niet aan de muur monteert, heb je de plaat alsnog nodig om de standaard erop te monteren. De meningen over dit ontwerp zijn verdeeld. Persoonlijk zou ik dit liever niet in mijn woonkamer zetten en het is hoe dan ook veel minder stijlvol dan de houten kaders voor The Frame.

Een ander onderdeel waardoor de Art Store hier het gewenste effect heeft, is OLED Glare Free. Dit is een matte laag bovenop het OLED-scherm die reflecties van lichtbronnen elimineert zonder (merkbare) impact op de beeldkwaliteit. Die is ook aanwezig op die iets Samsung S90H, het middenklasse model dat ik iets uitgebreider heb kunnen testen. Hierdoor lijkt het alsof je naar een echt schilderij kijkt in de Art Mode. Dit is overigens niet dezelfde matte laag als op The Frame. Die tv's gebruiken een andere soort matte laag die de beeldkwaliteit wel beïnvloedt. Je zou in dat opzicht zelfs kunnen zeggen dat de Samsung S99H een betere match is voor de Art Store dan The Frame.

De ultieme tv met een ultieme prijs

Dit is veruit de meest complete tv die Samsung ooit heeft gemaakt. Daar hoort echter een pittige prijs bij en hoewel de europrijzen nog niet officieel bekend zijn, kan je de tv wel al pre-orderen bij Hello TV voor een verwachte levering aan het einde van mei: