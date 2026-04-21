"Misschien wel de beste OLED TV van 2026": ik kon de Samsung S90H al persoonlijk uittesten

OLED TV's worden elk jaar beter en de minpunten van enkele jaren geleden zijn in 2026 nergens meer te bespeuren. Vroeger was de beperkte helderheid een groot minpunt van OLED TV's, maar de topmodellen van de voorbije jaren combineren een hogere helderheid met antireflectietechnologie waardoor je ze kan gebruiken in felverlichte ruimtes.

De grootste innovaties zien we bij de duurste OLED TV's. Zo maakt de G-serie van LG elk jaar grote sprongen voorwaarts, terwijl de B- en C-serie slechts kleine verbeteringen bevatten. Samsung veroorzaakt nu wat opschudding in het middensegment met de Samsung S90H OLED TV. Die bevat namelijk de OLED Glare Free-coating die reflecties elimineert en die voorheen alleen op de topmodellen zat.

Hoewel de Samsung S90H pas rond de zomer te koop is hier, kon ik hem al enkele uren persoonlijk testen in een demoruimte. Hier lees je mijn eerste indrukken.

Precies dezelfde antireflectietechnologie

Wie nog niet bekend is met OLED Glare Free, ziet op de foto hierboven meteen wat het precies doet. Een normale tv heeft een glanzend, reflecterend scherm. Als het beeld dan donker (of helemaal zwart is), zie je jezelf zitten op de bank. OLED Glare Free pakt dit probleem aan en is een matte laag die bovenop het scherm zit. Zoals je op de foto van de Samsung S90H hierboven ziet, zorgt de lamp niet voor een storende reflectie, maar wordt dit omgevormd tot een soort waas.

Hoewel de Samsung S90H de middenklasse OLED TV van dit jaar is, bevat hij precies dezelfde OLED Glare Free-technologie als het topmodel, de Samsung S99H. Het gevolg is dat je niet langer de hoofdprijs moet betalen als je een OLED TV wil die je kan gebruiken in felverlichte ruimtes. De Samsung S99H heeft wel een hogere piekhelderheid, wat de zichtbaarheid verder verhoogt. De voorbije jaren heb ik echter gemerkt dat OLED Glare Free meer effect heeft dan een hogere helderheid.

Geweldige beeldkwaliteit

Het bijzondere aan OLED Glare Free is dat er (bijna) geen impact is op de beeldkwaliteit van het OLED-paneel. Dit is inmiddels de derde generatie van de OLED Glare Free-technologie en waar de eerste generatie nog zorgde voor wat black crush (het fenomeen waarbij zwart er eerder donkergrijs uitziet), is daar nu bijna geen sprake meer van. Ik heb verschillende beeldfragmenten bekeken op de Samsung S90H, waaronder beelden met een pikzwarte achtergrond. Wanneer ik recht voor de tv zat, zag alles er perfect uit. Pas wanneer ik vanuit een schuine hoek keek, waren zwarte delen een beetje grijziger.

Kleuren en highlights kunnen wel echt van het scherm spatten. De piekhelderheid zit rond de 2.500 nits voor kleine lichtpunten en highlights. Het contrast van een felle kleur, zoals een vlam, op een zwarte achtergrond is daardoor uitstekend. De standaardmodus en de AI-beeldoptimalisatie kunnen kleuren soms wat onnatuurlijk fel maken. Smaken verschillen natuurlijk, maar dit is niet mijn persoonlijke voorkeur. In de Film-modus zag alles er meteen realistischer uit. Je offert hier wel een beetje helderheid op. De Filmmaker-mode, die alles zo dicht mogelijk bij de intentie van de maker weergeeft, doet dit nog beter. Je verliest nog wat meer helderheid met als voordeel dat alles er in een donkere ruimte net zo goed uitziet als in de bioscoop.

De Samsung S90H is vooral een heel veelzijdige tv. Hij presteert goed in felverlichte omstandigheden en weet reflecties goed te elimineren. Anderzijds biedt hij het uitstekende contrast en de realistische kleuren waar OLED om bekend staat. Je kan hem daardoor ook perfect neerzetten in een donkere ruimte. Alleen de echte OLED TV-puristen zullen het glanzende paneel missen, maar voor de gemiddelde kijker, is de Samsung S90H misschien wel de beste OLED TV van 2026 op vlak van prijs-kwaliteit.

De ideale tv voor het WK?

Er zijn daarnaast nog enkele AI-snufjes aanwezig die je al dan niet nuttig zal vinden. Op de afstandsbediening zit nu ook een AI-knop en zoals Samsung me vorig jaar al zei: "Als je de AI niet wil gebruiken, druk dan gewoon niet op die knop." Een AI-functie die vooral dit jaar wel nuttig kan zijn, is de AI Soccer Mode Pro. Deze modus detecteert automatisch of er een voetbalwedstrijd in beeld is en past de instellingen daarop aan.

Dit had echter gemengde resultaten. Ik had eerst een wedstrijd op YouTube opgezet, in een relatief lage kwaliteit. Hier werkte deze modus niet bijzonder goed. Het gras werd veel feller gemaakt, evenals alle andere kleuren. Echt goed zag dat er niet uit. Daarna speelde ik vanaf een usb-stick een wedstrijd af in een hogere kwaliteit. Hier leverde de AI Soccer Mode Pro betere resultaten op. Opnieuw werd het gras groener, maar ook de bewegingen werden vloeiender in beeld gebracht. Spelers die over het veld renden en de bal die door de lucht vloog, het zag er allemaal soepeler uit.

Een functie die tijdens deze demo wat teleurstelde, was de AI Soccer Sound Controller. Dit herkent ook of je naar een voetbalwedstrijd kijkt en laat je vervolgens het volume van de commentator en het publiek regelen. Heb je liever geen live commentaar? Dan kan je dit gewoon muten. Hoor je het commentaar daarentegen niet goed genoeg? Dan zet je het luider. Hetzelfde kan voor het geluid van de arena en dit werkte verrassend goed. Toen ik de slider helemaal naar links had gezet, viel het commentaar volledig weg.

Klein probleempje: dit werkte pas toen ik de soundbar loskoppelde en het geluid uit de ingebouwde speakers van de Samsung S90H kwam. Later legde Samsung uit dat deze functie nooit zal werken in combinatie met een soundbar, zelfs als het een Samsung-soundbar is. Je zit hier dus hoe dan ook vast aan de ingebouwde speakers van de tv.

Het volledige pakket

De Samsung S90H komt ten slotte op andere vlakken heel dicht in de buurt bij de S99H en zit soms zelfs op gelijke hoogte. Zo zijn er vier HDMI 2.1-poorten die elk 4K/165Hz ondersteunen, AI Upscaling Pro, Dolby Atmos-audio, HDR10+ (Advanced) en dezelfde NQ4 AI Gen3-processor. Dolby Vision ontbreekt wederom, maar dat is het geval bij elke Samsung-tv.

Een voordeel ten opzichte van de Samsung S99H is dat de S90H in meer formaten beschikbaar is: 42, 48, 55, 65, 77 en 83 inch. Let wel: de 42-inch versie heeft slechtere speakers (2.0-kanaals met 20W vermogen i.p.v. 2.1-kanaals met 40W vermogen) en zowel de 42- als 48-inch versies hebben een iets minder fel beeld, maar wel nog steeds de OLED Glare Free-coating.

De tv is naar verwachting vanaf eind mei verkrijgbaar en hoewel de adviesprijzen nog niet officieel bekend zijn, kan je hem wel al pre-orderen bij Hello TV: