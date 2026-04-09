Zijn RGB TV's de OLED-killers? Zelfs tv-fabrikanten weten het niet

Sinds we voor het eerst een tv met RGB-achterverlichting zagen op CES 2025 (eerst van Samsung, maar snel daarna ook van Hisense en TCL), leek deze technologie meteen al veel potentie te hebben. We noemden het dan ook al gauw "een groot gevaar voor OLED TV's".

2026 lijkt nu wel echt het jaar van de RGB TV te worden. Er zijn meerdere modellen van bijna elke grote tv-fabrikant onderweg en we waren dan ook al erg onder de indruk van verschillende modellen die we al kort hebben kunnen zien, van Samsungs 130-inch RGB TV tot Panasonics hint naar een toekomstig RGB-model, tot Hisense's nieuwe UR9 (en UR8) RGB TV, tot Sony's demonstratie van de technologie die het in 2026 na jaren eindelijk zal lanceren.

Nu we dus eindelijk meerdere van dit soort tv's in actie hebben gezien, zouden we erg enthousiast moeten zijn over de aankomende lanceringen, toch? Helaas voelt de introductie van RGB TV's nu echter al redelijk vermoeiend aan en de meeste modellen zijn nog niet eens gelanceerd.

Ze zijn nog niet eens gelanceerd en het is nu al verwarrend

Een groot deel van het probleem rondom RGB TV's heeft te maken met hun positionering. Het moet voor consumenten duidelijk zijn waar ze precies in gaan investeren en hoe de technologie zich verhoudt tot andere bekende tv-technologieën. Dit blijkt echter een beetje lastig te bepalen, want er zijn eigenlijk iets te veel variaties of in ieder geval mogelijke variaties om rekening mee te houden.

Laten we eerst maar even wat dieper ingaan op wat een RGB TV eigenlijk is. In dit artikel vind je een wat uitgebreidere uitleg, maar het komt er op neer dat dit soort tv's achterverlichting bestaande uit meerdere kleuren gebruikt in plaats van gewoon een witte of blauwe verlichting die gefilterd wordt om andere kleuren te creëren. Dit zorgt ervoor dat de tv's een breder kleurbereik hebben (en vaak ook een hogere helderheid) dan standaard mini-LED TV's en minder last hebben van merkbare 'blooming', waarbij er een gloed om felle objecten tegen een donkere achtergrond ontstaat. Blooming is nog steeds wel een ding, maar het valt minder op, omdat de gloed nu dezelfde kleur heeft als het felle object waar het omheen verschijnt en niet gewoon fel wit is.

Kunnen we dan concluderen dat RGB (mini-)LED een betere tv-technologie is dan standaard mini-LED en dat het een nieuwe premium tv-technologie is die de strijd kan aangaan met de beste OLED TV's?

Nou, volgens TCL niet echt. Deze fabrikant introduceert weliswaar twee nieuwe RGB TV's, maar beide modellen worden niet gepositioneerd als een flagship tv. Het echte vlaggenschip is de TCL X11L en die gebruikt een nieuwe, verbeterde versie van standaard mini-LED-technologie. De X11L levert weliswaar indrukwekkende resultaten vergeleken met andere mini-LED-modellen, maar is dus nog steeds een "standaard" mini-LED TV.

Wat misschien nog wel opmerkelijker is, is dat één van de nieuwe RGB TV's wel maar net onder de X11L gepositioneerd is, maar dat het andere model juist een van de minst premium modellen binnen de nieuwe line-up is. Dat model wordt zelfs onder de middenklasse 7-serie van mini-LED TV's geplaatst vanwege zijn beperkte aantal dimzones en helderheid.

Deze TCL RGB TV gebruikt "next-gen" technologie, maar wordt toch onder de bestaande technologie gepositioneerd binnen de nieuwe line-up.

LG staat ook op het punt om nieuwe RGB TV's te lanceren en dat terwijl LG het bedrijf is waar je het eerst aan denkt als je het hebt over OLED TV's. Raad eens waar LG zijn RGB TV's positioneert binnen zijn line-up? Onder de LG G6 en LG C6 OLED TV's natuurlijk. Het lijkt erop dat het voor LG gewoon een goede optie is om voor een enigszins betaalbare prijs gigantische schermformaten aan te kunnen bieden.

Philips zal ook nog een RGB TV lanceren en hier gaat het wel om een model dat als vervanging dient voor de mini-LED-modellen die een lange tijd net onder de OLED-line-up werden geplaatst. Ook Philips ziet OLED dus nog steeds als de meer premium optie.

Alle drie deze fabrikanten zien RGB TV's dus niet als hun flagship tv's. Bij Hisense is dit juist wel het geval. De flagship tv van 2026 is bij dit bedrijf een RGB-model en ook het model daaronder gebruikt de RGB-technologie. Pas bij de middenklasse U7-serie wordt er weer overgeschakeld naar mini-LED.

Samsung maakt RGB TV's ook de flagships van zijn LED TV-line-up. Je hebt hier pas weer te maken met mini-LED-modellen vanaf de QN80H en daaronder (er zijn verrassend genoeg nu zelfs wat mini-LED-modellen zonder QLED).

Samsung lijkt echter niet duidelijk te kiezen voor één echte flagship technologie. Naast de premium Samsung R95H RGB TV is er namelijk ook nog de premium Samsung S99H OLED TV (waarvan onze eerste indruk erg goed was). Ze worden eigenlijk allebei als flagship gepositioneerd.

Sony zal ergens gedurende dit jaar ook nog zijn eerste 'True RGB' TV-technologie lanceren, maar we hebben nog geen idee wat voor prijs we daarbij kunnen verwachten en hoe een tv met deze technologie zich zal verhouden tot de Sony Bravia 8 II OLED TV. We verwachten echter dat Sony True RGB boven OLED plaatst, want deze technologie moet dichter bij hun referentiemonitors in de buurt kunnen komen qua helderheid (4.000 nits) en nauwkeurigheid. Daarnaast was de Bravia 9 als "gewone" mini-LED TV ook al boven de Bravia 8 II OLED TV geplaatst.

Kunnen we RGB-technologie nu dan zien als de nieuwe premium OLED-killer, of in ieder geval het beste alternatief? LG en Philips vinden OLED duidelijk nog steeds een betere optie, Samsung lijkt niet te willen kiezen en TCL doet toch niets met OLED, maar plaatst verrassend genoeg zijn eigen mini-LED-technologie nog boven RGB-technologie. Alleen Hisense lijkt de nieuwe technologie echt compleet te omarmen als zijn flagship tv-technologie.

Wat moet de gemiddelde consument hier dan uit opmaken? Ja, dat is lastig. Wij zullen natuurlijk zoveel mogelijk van deze nieuwe modellen gaan testen om erachter te komen wat nou echt de beste premium tv's in 2026 zijn en wat dus mogelijk echt goede alternatieven voor OLED zijn, maar de lancering van RGB TV's is momenteel eigenlijk gewoon veel te verwarrend. Het is voor de gemiddelde consument nu wel heel ingewikkeld om overzicht te behouden als het gaat om welke opties er nu allemaal beschikbaar zijn en wat voor kwaliteit je van deze verschillende opties kan verwachten (bij elke fabrikant).

En dan zitten er daarnaast nog verschillen tussen de verschillende implementaties van RGB-technologie.

Niet alle RGB-technologie zal even goed presteren

Mini-LED lanceerde in 2021 en sindsdien is de technologie een beetje ingewikkeld geworden. Er is niet echt een specifieke regel voor wat er precies "mini-LED" mag worden genoemd, dus sommige mini-LED TV's die je tegen kan komen zijn eigenlijk gewoon tv's die we voorheen direct-LED TV's hadden genoemd. Samsung heeft zelfs edge-lit tv's op de markt gebracht als mini-LED TV's. Dat gaat voor ons gevoel toch wel erg ver.

Daarnaast kan je je afvragen of je betere resultaten krijgt bij een tv met heel veel kleine ledlampjes, maar tegelijkertijd slechte lichtcontrole, of bij grotere ledlampjes verdeeld over minder zones, maar met betere lichtcontrole.

In de eerste instantie was deze technologie redelijk overal redelijk vergelijkbaar, maar door de jaren heen is het steeds ingewikkelder geworden dankzij enorm veel verschillende aanpakken om het te verbeteren en onderscheiden.

RGB TV's lanceren meteen al met heel veel verschillende implementaties, ook al is de basis vrij simpel: achterverlichting bestaande uit meerdere kleuren in plaats van een enkele kleur.

Zo zijn er ook RGB TV's die niet eens losse rode, groene én blauwe ledlampjes gebruiken voor hun achterverlichting, terwijl dat eigenlijk het hele idee is. Sommige variaties gebruiken maar twee kleuren ledlampjes (blauw en groen) en gebruiken daarnaast een fosfor-kleurfilter om toch meer kleuren te kunnen creëren. Deze variant is waarschijnlijk iets goedkoper te produceren, maar zal naar verwachting ook minder goede resultaten opleveren.

Sony heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat zijn aankomende RGB TV individuele rode, groene en blauwe ledlampjes zal gebruiken. Het bedrijf leek ook al een beetje te suggereren dat andere merken een beetje de kantjes eraf lopen, maar dat zijn technologie wel echt de meest premium implementatie zal zijn (met waarschijnlijk ook een flink prijskaartje).

Om welke merken zou het dan kunnen gaan als we het hebben over "de kantjes eraf lopen"? Nou, waarschijnlijk zouden de meeste mensen gokken dat het dan om de Chinese merken gaat die meestal hun tv's voor een lagere prijs aanbieden dan merken zoals Sony en Samsung.

Toch heeft Hisense eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal gedeeld over concurrenten (die niet bij naam genoemd werden) die misschien goedkopere varianten van de technologie zouden gebruiken. Het bedrijf liet ons daarnaast weten dat zijn twee nieuwe RGB TV's gewoon voorzien zijn van alle drie de kleuren en dus niet alleen groen en blauw.

Hoe zit het dan met TCL? Gezien de rechtszaak die ervoor heeft gezorgd dat TCL sommige van zijn tv's geen 'QLED' meer mag noemen, zou je misschien denken dat deze fabrikant ook RGB TV's maakt die eigenlijk niet helemaal aan de verwachting voldoen, maar dat lijkt toch ook niet het geval te zijn. TCL liet namelijk aan ons weten dat zijn high-end RGB-model niet alleen alle drie de LED-kleuren gebruikt, maar zelfs twee van elke kleur per element gebruikt voor betere lichtprestaties.

Daarnaast zou er voor elk rode ledlampje zelfs nog een individuele controlechip gebruikt worden, omdat de rode golflengte de meeste aandacht nodig heeft. De groene en blauwe LED's worden (per tweetal) dan weer samen aangestuurd door een andere chip.

Sony promoot dus het feit dat het voor elke kleur (van de drie) een apart ledlampje gebruikt, maar TCL gebruikt er twee per kleur. Is de TCL-variant dan nog meer premium dan die van Sony? Eerlijk gezegd hebben we geen idee meer op dit punt. We zullen ze allebei moeten testen om daar een goed antwoord op te kunnen geven, maar waarschijnlijk snap je nu dus wel waarom deze gloednieuwe categorie nu al zo vermoeiend is. Meerdere fabrikanten suggereren nu dus al dat de concurrentie minder geavanceerde varianten van de technologie gebruikt, maar ze scheppen ook vrijwel allemaal op over hoe zij juist de beste variant aan het ontwikkelen zijn.

Gelukkig moet het vrij eenvoudig zijn om erachter te komen welke tv's een goedkopere implementatie gebruiken wanneer deze tv's in ons testlab komen te staan. Het spectrum van de energiedistributie van een tv kan je namelijk zien als een soort vingerafdruk voor verschillende technologieën. Dit kunnen wij meten en er daardoor dus achter komen waar we precies mee te maken hebben.

Hier zie je de 'Spectral Power Distribution' van de LG G6 OLED TV met zijn 'Primary RGB Tandem 2.0'-paneel. Deze data is verzameld met behulp van een Jeti 1501-spectroradiometer en de Calman-software van Portrait Displays (Image credit: Future)

Nu hebben we het overigens nog niet eens over alle verwarrende aspecten gehad. Tijdens CES 2026 toonde Hisense zijn twee nieuwe RGB TV's bijvoorbeeld helemaal niet. In plaats daarvan kregen we alweer de "volgende" versie van de technologie te zien. Dit was niet meer RGB, maar 'RGBC'. Het bedrijf heeft blijkbaar nog een cyaan lampje toegevoegd naast de rode, groene en blauwe ledlampjes.

We weten nog niet wat de impact van die verbetering is, maar we weten überhaupt nog amper wat de impact van RGB TV's in de praktijk zal zijn.

Verder gebruiken RGB TV's vaak ook iets genaamd "kleurzones" in plaats van de "dimzones" die je bij mini-LED krijgt. Het aantal kleurzones moet je eigenlijk delen door drie om het equivalente aantal dimzones te krijgen. Bij kleurzones worden alle drie de RGB-elementen namelijk los van elkaar meegeteld, dus het aantal zones lijkt vaak veel groter, maar dat geeft een beetje een vertekend beeld.

Tv-fabrikanten maken het onnodig ingewikkeld

Natuurlijk is innovatie en meer concurrentie een positieve ontwikkeling, want dit zal waarschijnlijk zorgen voor betere en goedkopere tv's voor consumenten. Het is alleen vervelend dat tv-fabrikanten het zo moeilijk voor zichzelf (en elkaar) maken met deze chaotische uitrol van de nieuwe technologie.

Als je kijkt naar Hisense, dan zie je straks dus dat er helemaal bovenaan de line-up een RGB TV staat. Dat is een duidelijk signaal dat RGB hier de beste technologie is. Kijk je dan ineens naar het aanbod van TCL, dan zie je daar ineens een RGB TV die veel goedkoper is dan de modellen van Hisense. Dan denk je als consument misschien: "oh, ik kan die nieuwe indrukwekkende technologie ook al voor veel minder geld in huis halen". Dat terwijl het in de praktijk dus niet precies hetzelfde zal zijn, maar beide bedrijven noemen het wel 'Mini RGB', dus dat is voor de consument niet echt duidelijk.

Als iemand aan ons vraagt wat voor soort tv het beste is, of in ieder geval het beste voor in een bepaalde situatie, dan konden we tot nu toe altijd een redelijk duidelijk antwoord geven (ook al begint het antwoord soms met: "het hangt ervan af").

Dankzij de introductie van RGB-technologie is het antwoord op die vraag nu veel lastiger te beantwoorden. Totdat we alle varianten uitgebreid hebben kunnen testen, moeten we misschien maar zeggen dat het gewoon nieuwe varianten van mini-LED zijn. Dat doet de nieuwe technologie echter ook geen recht aan. OLED wordt nog steeds duidelijk gezien als de beste displaytechnologie op de (consumenten)markt en RGB-technologie heeft een kans om een zeer waardige concurrent te worden.