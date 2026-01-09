De beste tv's op CES 2026 volgens onze expert: van OLED tot RGB mini-LED

Op CES, een van 's werelds grootste elektronicabeurzen ter wereld, tonen alle grote merken hun nieuwe tv's voor het komende jaar. Deze editie was ik ter plaatse in Las Vegas om al deze tv's van dichtbij te bekijken. Deze tv's sprongen in het oog.

De nieuwkomer van het jaar is RGB mini-LED. Elke fabrikant geeft dit een andere naam (Samsung en LG zeggen Micro RGB, Hisense gaat voor RGB evo en TCL noemt het Mini RGB), maar de technologie is hetzelfde. Ondertussen woedt de OLED-strijd verder en worden die panelen weer een beetje feller.

In het overzicht hieronder missen enkele fabrikanten, zoals Sony en Philips, en de reden is eenvoudig: zij lanceren hun tv's pas later. Sony wacht gewoonlijk tot de zomer en Philips tot het najaar. Hoewel Panasonic een van de grote sponsors van CES was, hadden zij ook geen nieuwe tv's tentoongesteld.

Samsung S95H / S99H QD-OLED TV

(Image credit: Blue Pixl Media)

Samsung krijgt altijd de nodige aandacht tijdens CES en dat was dit jaar niet anders. Ons hele team keek uit naar de introductie van de Samsung S95H, de opvolger van de Samsung S95F die een perfecte score kreeg in onze review. Samsung gaf trouwens aan dat de tv in Europa verkocht zal worden als de Samsung S99H. Ondanks het hogere cijfer is dit wel de opvolger van de S95F.

Ik kon de twee tv's naast elkaar zien in de demoruimte van Samsung en daar werden de verschillen snel duidelijk. De piekhelderheid van de S95H is verhoogd naar 4.000 nits (35% meer dan de S95F) en dat was met het blote oog te zien toen beelden getoond werden van besneeuwde bergtoppen. Het wit was net dat beetje witter dan op de S95F en voelde daardoor echter.

Andere verbeteringen aan de Samsung S99H zijn een vernieuwde kleurenfilter, ondersteuning voor de HDR10+ Advanced-standaard en de Wireless One Connect Box. Bij de vorige versie van deze tv was de One Connect Box nog met één kabel verbonden met de tv en nu is Samsung erin geslaagd om ook deze kabel door te knippen.

LG OLED evo G6/W6

(Image credit: Future)

De nieuwe flagship tv van LG, de G6, trok ook de aandacht met een nieuw Primary RGB Tandem 2.0-paneel met Brightness Booster Ultra. Hierdoor is hij 20 procent feller dan de LG G5 van vorig jaar. Daarbovenop gooit LG nog de Hyper Radiant Color-technologie voor meer kleur en contrast, en een Reflection Free Premium-laag.

De meest opvallende tv van LG was echter een ander model, de LG W6 oftewel de LG Wallpaper TV.

LG W6 Wallpaper TV (Image credit: Future)

De LG OLED W6 blaast nieuw leven in het concept van de lifestyle tv. Net zoals de Samsung S99H, heeft de LG W6 een Zero Connect Box die draadloos met de tv verbinding maakt. LG heeft deze box zelfs kleiner gemaakt dan hun versie van vorig jaar. De tv bevat hetzelfde Primary RGB Tandem 2.0-paneel als de LG G6. Het frame is daarentegen dunner zodat de tv volledig kan opgaan in je interieur. Als je niet naar de tv kijkt, kan je kiezen uit verschillende kunstwerken om weer te geven.

LG C6H OLED

(Image credit: Future)

De LG C-serie scoort al jaren erg hoog in onze reviews. Dit jaar maakt LG een onverwachte keuze door een LG C6 en LG C6H uit te brengen. De LG C6 is slechts een beetje beter dan de LG C5 en gebruikt een gelijkaardig OLED-paneel. Hij heeft wel de nieuwe Alpha 11 Gen 3 AI-processor die alles van beeld- tot geluidskwaliteit moet verbeteren.

De LG C6H is een grotere sprong en is uitgerust met een Primary RGB Tandem 2.0-paneel. Dit is echter niet exact hetzelfde paneel als in de duurdere LG G6. Het is wel veel helderder dan het paneel van de LG C6. Het "probleem" is dat de LG C6H slechts in twee heel grote formaten beschikbaar zal zijn, met name 77 en 83 inch.

TCL X11L SQD Mini-LED TV

TCL X11L (Image credit: Blue Pixl Media)

Een ander merk dat uitpakte met zijn tv's is TCL. Hun topmodel van 2026 wordt de TCL X11L, die een zogenaamd SQD mini-LED-paneel heeft. De S staat hier simpelweg voor "Super" en geeft aan dat het beter is dan het QD mini-LED-paneel van vorig jaar.

De TCL X11L is om meerdere redenen een primeur, zowel voor het bedrijf als in het algemeen. Zo kan hij een piekhelderheid van 10.000 nits bereiken bij een venster van 6 procent en zijn er 20.000 dimzones, het dubbele ten opzichte van vorig jaar. Dit is ook de eerste mini-LED TV die 100% van de BT.2020-kleurruimte kan dekken. Toen ik de tv in de demoruimte zag, merkte ik amper een verschil met de beste OLED TV's. Het contrast was er goed, de highlights spatten van het scherm en zelfs de kijkhoeken waren uitstekend.

Een laatste punt waarop we kritiek hadden bij elke TCL-tv is dit jaar ook opgelost. De TCL X11L heeft namelijk vier HDMI 2.1-poorten in plaats van twee, waardoor hij op gelijke voet staat met de topmodellen van LG en Samsung.

130-inch Samsung Micro RGB TV

(Image credit: Blue Pixl Media)

Samsung heeft het groots aangepakt op CES dit jaar en pronkte met hun 130-inch Micro RGB TV. Zoals gezegd, maakt deze ook gebruik van RGB mini-LED-technologie ondanks het woord "Micro" in de naam. Naast het nieuwe scherm is deze tv uitgerust met het beste van Samsung, zoals het Glare Free-scherm dat reflecties tegengaat. Er is ook een dekking van 100% van het BT.2020-kleurengamma.

Deze tv is vooral een pronkstuk en zal bij ons niet te koop zijn. Samsung liet wel twee versies van de tv zien, eentje in een kader (die zie je hierboven) een eentje die aan de muur is gemonteerd. Kleinere versies van deze tv (55 tot 115 inch) zullen wel te koop zijn.