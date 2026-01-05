TCL maakt onverwachte keuze bij nieuwe tv's voor 2026

Er zijn de voorbije dagen talloze nieuwe tv's aangekondigd op CES, een van de grootste elektronicashows ter wereld in Las Vegas. De tv-trend van dit jaar is Micro RGB (ook wel RGB mini-LED genoemd), een nieuwe beeldschermtechnologie die nog nauwkeurigere, levendigere kleuren moet produceren. Waar Samsung groots uitpakt met deze technologie, blijft bij TCL de traditionele mini-LED-technologie bewust op nummer één staan.

Mini-LED staat nog steeds verder

(Image credit: Blue Pixl Media)

Het topmodel van TCL in 2026 is de TCL X11L, een "SQD-Mini LED TV". Vorig jaar hadden de meeste TCL-tv's een "QD-Mini LED-paneel" en dit jaar wordt het een "SQD-Mini LED-paneel". De S staat hier eigenlijk gewoon voor "Super" en geeft aan dat het scherm weer een beetje beter is geworden. Dit blijft dus een mini-LED-paneel met daaroverheen een kwantumdotfilter voor betere kleurenweergave.

Ik kon de TCL X11L al zien in Las Vegas en de verbeteringen zorgen ervoor dat de beeldkwaliteit op veel vlakken overeenkomt met de beste OLED TV's. De grootste sprong is gemaakt in het aantal dimzones. Die moeten ervoor zorgen dat je geen last hebt het halo-effect (lichtringen rond lichte delen op een donkere achtergrond). De regel is eenvoudig: hoe meer dimzones, hoe minder last van het halo-effect, ook wel blooming genoemd. Tegenover vorig jaar heet TCL het aantal dimzones verdubbeld en de TCL X11L heeft nu 20.000 dimzones. Er werden verschillende fragmenten getoond met vuurwerk op een donkere achtergrond en ik kon amper blooming zien.

Een ander punt waarop OLED TV's nog steeds winnen van mini-LED TV's zijn de kijkhoeken. De beeldkwaliteit van een OLED TV blijft hetzelfde als je er schuin voor staat of zit, terwijl bij een mini-LED TV de kleuren wat vervaagd worden. TCL heeft hier "CSOT HVA wide-angle paneeltechnologie" gebruikt, wat neerkomt op een extra schermlaag die de kijkhoeken verbetert. Ook hier ben ik in verschillende posities voor het scherm gaan staan en bleven de kleuren net zo nauwkeurig als wanneer ik er recht voor stond.

Voor de audio van alle nieuwe TCL-tv's is opnieuw samengewerkt met Bang & Olufsen (Image credit: Blue Pixl Media)

Iets dat mini-LED standaard beter doet dan OLED is helderheid. De TCL X11L verlegt de grenzen van helderheid en kan maximaal 10.000 nits bereiken. Dit gaat niet over de helderheid van het hele scherm, maar slechts een deeltje. In dit geval kan de tv deze helderheid aanhouden voor acht seconden op een venster van 6 procent. Dit zal daarom vooral zichtbaar zijn bij scènes met highlights, zoals vuur, explosies of flitsende lichten.

Een primeur is de ondersteuning van 100 procent van het BT.2020-kleurengamma, een kleurenstandaard voor videocontent. Tot nu toe haalden alleen sommige OLED TV's dit cijfer en TCL heeft nu deze perfecte score bereikt op een mini-LED TV.

Micro RGB staat op de tweede plaats

(Image credit: Blue Pixl Media)

Micro RGB staat op de tweede plaats bij TCL. Ze hebben dit jaar één model met deze technologie, de TCL RM9L, die je hierboven kan zien. De manier om te bepalen hoe "goed" een TCL-tv is, is trouwens heel eenvoudig: hoe hoger het cijfer, hoe beter en duurder de tv. De TCL RM9L staat dus net onder de TCL X11L. Hoewel er nog geen prijzen bekend zijn, zal de X11L sowieso duurder zijn dan de RM9L.

De reden waarom TCL blijft inzetten op traditionele mini-LED voor hun topmodel, is eenvoudig. Dit is al de achtste generatie van de QD-Mini LED-technologie, terwijl het nog maar de vierde generatie van Micro RGB is. Er zit nog wel veel potentieel in Micro RGB en het is mogelijk dat het op termijn de toppositie zal overnemen. TCL gaf ook duidelijk aan de de TCL X11L ook op elk vlak beter is dan de TCL RM9L. Dat is enigszins logisch, want de TCL X11L zal meer kosten. Op termijn kan het wel dat meer TCL-tv's de nieuwe Micro RGB-technologie bevatten, maar concrete toekomstplannen kon TCL nog niet vrijgeven.

Ten slotte zijn de prijzen van de nieuwe TCL-tv's nog niet bekend. De formaten zijn wel al bekend. Het topmodel, de X11L, is beschikbaar in 98, 85 en 75 inch, terwijl de RM9L beschikbaar is in 115, 98 en 85 inch.