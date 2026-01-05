Samsung brengt populaire functie naar goedkopere tv's

Het is begin januari en dat wil zeggen dat allerlei bedrijven fonkelnieuwe tv's aankondigen op CES in Las Vegas, waar onze hoofdredacteur momenteel ter plaatse is. Wie tv zegt, zegt al snel Samsung en zij hebben een van de meest uitgebreide line-ups met zowel kleine, betaalbare tv's als belachelijk grote tv's.

Deze keer is er leuk nieuws voor de gewone man, want er komt een populaire functie naar goedkopere modellen, met name het matte antireflectiescherm dat we onder andere al zagen op de Samsung QN90F en Samsung S95F van vorig jaar.

Beter beeld in felle ruimtes

De zwakke plek van zelfs de duurste OLED TV's is nog steeds de lage helderheid, vooral in vergelijking met mini-LED TV's, en de beperkte zichtbaarheid in felverlichte ruimtes. Samsung heeft hiervoor al twee jaar een oplossing in de vorm van Glare Free-technologie. Dit is een matte laag bovenop het scherm dat reflecterend licht tegenwerkt. Die was tot nu toe alleen aanwezig op de duurste mini-LED en OLED TV's. Nu komt het echter naar de minder dure OLED TV's in de nieuwe S90H-serie.

(Image credit: Future)

Wie het beste van het beste wil, moet bij de S95H-serie zijn. Deze OLED TV heeft krachtigere AI-upscaling dankzij de nieuwe NQ4 AI Processor, evenals andere AI-functies die de beeldkwaliteit en kijkervaring verbeteren. Deze tv heeft nu ook de "Zero One Connect Box", waarop je alle HDMI-kabels en dergelijke aansluit. De box zelf is echter niet meer met een kabel verbonden met een tv, wat vorig jaar nog wel het geval was. Het scherm is daarnaast opnieuw een QD-OLED-paneel dat 35 procent helderder moet zijn dan het scherm van de S95F uit 2025.

Een nieuwigheid die zowel de S95H als S90H hebben (en zelfs de S85H, het instapmodel van de OLED TV's) is HDR10+ Advanced. Dit is de opvolger van het HDR10+, de standaard onder andere gebruikt wordt door Prime Video. HDR10+ Advanced moet onder andere zorgen voor een verhoogde helderheid, optimalisaties op basis van het genre, geavanceerdere tone mapping en een verbeterde game-ervaring. Wat wederom niet aanwezig is in het hele aanbod van Samsung is Dolby Vision.

Groot, groter, grootst

(Image credit: Blue Pixl Media)

CES zou CES ten slotte niet zijn zonder onnodig grote tv's. Samsung had eerder al zijn serie Micro RGB TV's aangekondigd in verschillende formaten vanaf 55 inch en als klap op de vuurpijl komt daar nog een model van 130 inch bij, dat je hierboven kan zien. Ook andere nieuwe Samsung-tv's zijn nu beschikbaar in deze XXL-formaten, waaronder enkele mini-LED-modellen en zelfs The Frame Pro.

Ten slotte is er nog geen informatie over de lokale en beschikbaarheid van de nieuwe tv's. Gewoonlijk wordt dit bekendgemaakt in de loop van het voorjaar en zijn de tv's te koop in de zomer.