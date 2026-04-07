"De lat ligt erg hoog": we zagen Samsungs nieuwe premium OLED TV in actie

We hebben eindelijk de eerste Samsung-tv van 2026 in handen gekregen en kunnen je alvast het een en ander vertellen over onze eerste indrukken van de flagship S99H. Deze tv kan wel eens een erg speciaal model blijken.

Hoewel de S99H nog niet officieel te koop is, en we ook nog niet alle gebruikelijke TechRadar-tests hebben kunnen uitvoeren, konden we wel al een aantal dagen doorbrengen met het 77-inch model van deze nieuwe tv (hij is verder ook beschikbaar in 55-, 65- en 83-inch formaten).

Tijdens deze korte periode werd het al vrij snel duidelijk dat het toch wel echt een flinke upgrade is ten opzichte van de Samsung S95F. Dat was vorig jaar het vlaggenschip van Samsungs OLED TV-assortiment en ook al een uitstekende tv. Hij was toen namelijk niet voor niets onze tv van het jaar.

De grote veranderingen beginnen bij het design van de S99H. Samsung kiest bij zijn flagship tv's meestal voor een erg dun en minimalistisch design, dus het was wel opmerkelijk om rond dit grote 77-inch scherm van de S99H een nog groter frame te zien dat aan alle zijden flink uitsteekt.

Dit 'FloatLayer'-design zal ongetwijfeld controversieel zijn, want zeker bij de grotere schermgroottes maakt hij apparaat dus nog groter. Het feit dat het scherm hier naar voren uit lijkt te steken vanuit het metalen frame zorgt wel voor een wat meer driedimensionale kijkervaring. Het klinkt misschien raar, maar we vonden dat het echt een wat meer meeslepende ervaring opleverde dan een simpele, platte tv. Het is in ieder geval zeker iets dat je in het echt moet zien voordat je echt een oordeel kan vellen.

Het zwarte gedeelte is het OLED-scherm en het zilveren gedeelte is het frame. (Image credit: John Archer)

Dit unieke design zorgt ervoor dat het een beetje lijkt alsof de tv in de lucht zweeft. Aan de achterkant zijn er ook speciale ruimtes om kabels netjes weg te werken.

Een andere belangrijke nieuwe feature voor de S99H is dat je niet per se meer je videobronnen direct op de tv zelf hoeft aan te sluiten. Je kan hier namelijk ook een optionele 'Wireless One Connect Box' aansluiten op de S99H. Die voegt niet alleen vier extra HDMI 2.1-poorten toen aan de bestaande vier HDMI-poorten achterop de tv zelf, maar zorgt er dus ook voor dat je alleen nog maar een stroomkabel hoeft weg te werken als je zo min mogelijk kabels uit je tv wil zien hangen. In dat geval gebruik je gewoon niet de ingebouwde HDMI-poorten, maar schaf je zo'n box aan en sluit je al je videobronnen daarop aan.

Deze draadloze box voegt wel iets minder dan 30ms toe aan de tijd die de tv nodig heeft om beelden te renderen, dus gamers kunnen hun consoles of pc wel beter op de tv zelf aansluiten. Verder is het erg interessant om dus toegang te krijgen tot in totaal acht HDMI 2.1-poorten als je de losse box ook aanschaft.

Ook de beeldkwaliteit en features van de S99H zijn weer verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. De QD-OLED-technologie weet met elke nieuwe generatie weer voor een hogere helderheid te zorgen en dat was ook te merken bij deze 77-inch S99H. Dit model weet een piekhelderheid van bijna 4.500 nits te bereiken (in een heel klein HDR-venster). Dat is een verbetering van meer dan 12% vergeleken met de S95F van vorig jaar. Bij een testvenster van 10% van het volledige scherm weet de tv zelfs nog bijna 2.800 nits te bereiken.

Met deze helderheid betreedt de S99H eigenlijk dus mini-LED-territorium. Zelfs met een fullscreen wit HDR-venster weet hij nog een helderheid boven de 500 nits te behouden.

Dit betekent dat je kan genieten van erg dynamische en levendige HDR-prestaties, maar ook erg consistente beelden, zelfs in de Standaard-beeldmodus. QD-OLED voegt natuurlijk enorm pure kleuren toe en daarnaast geniet je ook van de prachtige, diepe zwartwaardes die je kan verwachten van een OLED-scherm.

Het scherm levert rijke beelden en komt ook goed tot zijn recht in felverlichte ruimtes dankzij Samsungs 'Glare Free'-laag. (Image credit: John Archer)

De Standaard-beeldmodus op de S99H ziet er hier ook weer spectaculairder uit dan die van zijn voorganger. Spectaculairder betekent hier overigens niet alleen feller, maar ook echt beter. Beelden zien er wat meer verfijnd en beter gecontroleerd uit. Zo heb je nu minder snel last van glitches die je kunnen afleiden van wat je aan het kijken bent.

De S99H laat gelukkig niet alleen zien wat voor extremen hij kan bereiken qua helderheid en kleurweergave. De Filmmaker-modus lijkt ook een groot succes te zijn, met een accurate weergave.

In onze vroege tests (waarbij we nog niet echt met de instellingen van de beeldmodi hebben gespeeld), wist de Filmmaker-modus zelfs de meest accurate resultaten op te leveren die we tot nu toe hebben gemeten op het gebied van grijswaarden en kleurweergave.

Samsungs nieuwste antireflectielaag lijkt ook weer wat verbeterd te zijn. Deze elimineert weer vrijwel alle weerspiegelingen op het scherm, maar toont nu ook weer iets diepere zwartwaardes wanneer de laag flink zijn best moet doen in een echt felverlichte omgeving.

Upgrades voor de binnen- en buitenkant

De verbeterde precisie van de S99H is natuurlijk deels te danken aan verbeteringen voor het QD-OLED-display, maar daarnaast heeft Samsungs nieuwste NQ4 AI Gen 3-processor met zijn 128 neurale netwerken natuurlijk ook een grote invloed.

De chip is blijkbaar krachtig genoeg om de helderheid van elke individuele pixel nu automatisch in realtime aan te passen. Zo wordt de impact van beelden continu geoptimaliseerd. Dit jaar is de S99H ook voorzien van ondersteuning voor het nieuwe 'HDR10+ Advanced'-format.

De next-gen variant van HDR10+ voegt zes verbeteringen toe aan het bestaande HDR-format om ervoor te zorgen dat HDR-beelden er feller, dynamischer (maar nog steeds passend bij de intentie van de makers) en soepeler (ook alleen wanneer filmmakers dat willen) uitzien, plus dat de kleuren accurater zijn en dat het format zich beter kan aanpassen aan verschillende genres en ook goed werkt met cloud gaming.

De nieuwe AI-processor herkent ook beter wat voor soort sport je kijkt, door te kijken naar elementen zoals de distributie van gras, de aanwezigheid van scoreborden, markeringen op het veld, honkbalknuppels, tennisrackets en dergelijke. Daardoor kan de tv beter inschatten wat voor bewegingsinstellingen er nodig zijn om bijvoorbeeld de bal goed te tracken. Dit moet ervoor zorgen dat je niet snel last moet hebben van artefacten wanneer je wat bewegingsinstellingen toepast bij het kijken van sport.

Het nieuwste AI-systeem introduceert ook een verbetering voor de audio, waarbij je een soundtrack kan verdelen in losse delen voor stemmen, muziek en geluidseffecten, zodat je vervolgens handmatig de balans van die elementen naar wens kan aanpassen.

Een andere verbetering die we gemerkt hebben op de S99H in deze relatief korte testperiode, is dat Samsung de icoontjes waarmee je door de verschillende submenu's kan navigeren heeft verplaatst naar de bovenkant van het scherm in plaats van linksonder. Dit geeft het homescherm een wat overzichtelijker uiterlijk.

We kijken er dus naar uit om de tv nog wat uitgebreider te testen voor onze volledige review van de Samsung S99H, maar aan de hand van wat we nu al gemerkt hebben, ziet hij er veelbelovend uit.