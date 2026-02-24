Wij zagen de nieuwe Panasonic-tv's al in actie: dit ene model trok onze aandacht

Panasonic heeft zojuist zijn nieuwe tv's voor de Europese markt onthuld. Daar hoorde verrassend nieuws bij: vanaf nu worden de tv's van Panasonic gemaakt in samenwerking met Skyworth, dat vooral bekendstaat om zijn extreem goedkope tv's.

De opzet lijkt sterk op die van Sony en TCL: er wordt een nieuw bedrijf opgericht met expertise (en personeel) van zowel Panasonic als Skyworth. De tv's zelf worden geproduceerd door Skyworth. Panasonic en Skyworth hebben al een reeks tv's klaarstaan om in april 2026 op de markt te brengen. Die hebben we zelfs als kunnen bekijken tijdens een lanceringsevenement.

Het team wilde duidelijk benadrukken dat het plan is om de high-end tv's van Panasonic op het “referentieniveau” te houden waar Panasonic altijd naar heeft gestreefd. Tegelijkertijd moet het bedrijf opboksen tegen Hisense en TCL, die steeds weer bewijzen hoe sterk goedkope tv's kunnen zijn.

Het is wel interessant dat de nieuwe tv-reeks dezelfde topmodellen behoudt, met name de Panasonic Z95B en Z90B. Net daaronder komt een goedkopere OLED TV, de Panasonic Z85C. Dit is ook de eerste tv met het budgetvriendelijke OLED-paneel van LG Display. Je krijgt nog steeds ondersteuning voor 4K/120Hz, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos en Google TV.

The Panasonic Z86C (Image credit: Future)

Er komt ook een mini-LED-serie en een interessante verandering hier, dankzij de samenwerking met Skyworth, is een Glare Free-coating. Die is vergelijkbaar met de coating die de Samsung QN90F gebruikt. Vooral de Panasonic W94C is interessant dankzij 4K/144Hz, VRR-ondersteuning, Dolby Vision HDR en Fire TV.

Tv zonder Glare Free Ultra (links) en tv met Glare Free Ultra (rechts) (Image credit: Future)

Daaronder in het assortiment bevindt zich de Panasonic W91C, die 4K/60Hz met Dolby Vision HDR en Roku als smartplatform ondersteunt. Er komt ook een reeks goedkopere QLED- en LED TV's, met daarin enkele kleine formaten van 32 en 40 inch.

Onze favoriete tv is nog niet te koop

(Image credit: Future)

Een RGB mini-LED TV is niet aanwezig in de line-up, hoewel andere grote tv-fabrikanten wel focussen op deze nieuwe technologie. Panasonic had wel een demo van een tv met RGB-achtergrondverlichting én Glare Free-technologie. Dat toestel was het indrukwekkendste.

Zoals je van een RGB TV mag verwachten, zagen de kleuren er ongelooflijk levendig en complex uit. We zagen geen tekenen van blooming van de lichte gebieden naar de zwarte achtergrond. De harde lijn tussen de effen kleuren en het zwart zag er perfect uit.

Dit werd nog opvallender door de matte coating die ervoor zorgde dat de zwarte gebieden de heldere, chaotische ruimte om ons heen niet reflecteerden. We bevonden ons in een grote, open ruimte vol lampen en tv's, en zagen alleen af en toe een zeer sterke reflectie vanuit bepaalde hoeken. Verder bleven de donkere tinten zwart en waren ze niet "verhoogd" van zwart naar donkergrijs, wat een probleem kan zijn bij matte schermen.

(Image credit: Future)

Het contrast werd versterkt door de meer dan 10.000 dimzones van het paneel, wat vergelijkbaar is met de beste mini-LED TV's van vergelijkbare grootte. Panasonic legde uit dat het een nieuwe processor voor deze tv heeft ontwikkeld om de duizenden achtergrondverlichtingselementen te besturen. We gaan er daarom van uit dat deze tv uiteindelijk wel geproduceerd zal worden.

Panasonic staat ten slotte bekend om zijn hoge beeldnauwkeurigheid en we zijn benieuwd wat het kan bereiken met de technologie van RGB TV's, vooral op vlak van kleurdiepte. Alle bedrijven claimen namelijk tot 100% van de professionele BT.2020-kleurruimte, terwijl mini-LED TV's vaak amper 80% halen. Als Panasonic deze RGB TV uitbrengt op het juiste prijspunt, kan het zomaar een van de beste tv's van het jaar worden.