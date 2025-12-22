Het tijdperk van RGB TV's is aangebroken: dit zijn Samsung, LG, TCL en Hisense van plan

De volgende grote ontwikkeling op het gebied van tv-technologieën is RGB LED-verlichting. Dat dit de volgende grote ontwikkeling zou worden, werd eigenlijk al meteen duidelijk toen de technologie afgelopen januari voor het eerst onthuld werd tijdens CES 2025. Alle grote tv-fabrikanten gaven toen ook al aan dat ze van plan waren om dit soort tv's te ontwikkelen.

Inmiddels is het bijna een jaar later en heeft Hisense zijn eerste generatie ook al op de markt gebracht. Daarnaast hebben we ook al gezien hoe de aankomende line-ups van RGB TV's eruit zullen zien bij Samsung, LG, TCL en Hisense. Verder zou Sony dit jaar ook nog zijn versie moeten lanceren, maar het bedrijf heeft nog geen uiteindelijke versie onthuld (alleen maar prototypes).Samsung en LG noemen de technologie allebei 'Micro RGB', terwijl Hisense en TCL het tot nu toe 'RGB mini-LED' hebben genoemd.

Hieronder kom je erachter wat je moeten weten over de technologie achter deze RGB TV's en wat je kan verwachten van de aankomende modellen van de grootste tv-fabrikanten. Er is een grote kans dat sommige van deze tv's een plek weten te veroveren in onze koopgids voor de beste tv's, maar voor de nieuwe modellen verschijnen, krijgen we waarschijnlijk nog wel wat meer details te horen in januari tijdens CES 2026.

Wat is 'Micro RGB' LED en 'RGB mini-LED'?

Bij standaard LED- en mini-LED-schermen wordt er een fel licht van één kleur door een laag kleurfilterende pixels geschenen en dat zorgt ervoor dat dit licht de juiste kleuren creëert voor elke individuele pixel van de uiteindelijke beelden die je bekijkt.

Vaak is deze achterverlichting blauw (of soms wit of een mix van de twee) en gebruikt elke pixel vloeibare kristallen om de juiste kleuren te creëren. Daarnaast worden er tegenwoordig vaak ook nog 'kwantumdots' gebruikt om kleuren te veranderen.

Het verschil tussen LED en mini-LED heeft puur te maken met de grootte van de LED-lampjes die licht door de pixels schijnen (zoals de naam 'mini-LED ook suggereert). Hoe kleiner de LED-lampjes, hoe meer je er kwijt kan in een tv en dat zorgt voor fellere, meer gelijkmatig verlichte kleuren. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om iets selectiever te zijn bij het dimmen van bepaalde gebieden van de verlichting om zo een beter contrast tussen de donkere en lichtere gebieden in beeld te bieden.

RGB LED TV's werken in principe hetzelfde als andere mini-LED TV's. Er wordt nog steeds via kleine LED-lampjes licht door kleurveranderende pixels geschenen, maar nu schijnen die lampjes niet allemaal in dezelfde kleur. Elk mini-LED-lampje heeft hier rode, groene en blauwe subpixels (vandaar dus RGB) en kan deze subpixels combineren om in principe dus al de juiste kleur voor een bepaald gedeelte van het beeld te leveren voor dit licht de kleurenfilter bereikt.

Die pixels zorgen er dan vervolgens nog wel voor dat de kleuren precies de juiste tinten krijgen, maar ze hoeven veel minder werk ter verrichten dan de kleurfilterende pixels bij de mini-LED TV's die we tot nu toe gewend zijn.

Dit is een foto van Sony's RGB LED-achterverlichting (die nog gebruikt moet worden in een toekomstige tv). (Image credit: Future)

Wat zijn dan precies de voordelen van deze nieuwe technologie? Ten eerste zorgt deze technologie ervoor dat dit soort tv's een breder bereik aan kleuren kunnen creëren. RGB TV's beloven dan ook veel meer dan 100% dekking van de DCI-P3-kleurruimte te kunnen bieden. Dat is de kleurruimte die doorgaans het meest gebruikt wordt voor films en series in HDR en dit betekent dus dat je echt alles zou kunnen zien zoals de filmmakers het bedoeld hebben. Daarnaast moeten deze tv's (uiteindelijk) ook 100% dekking van de BT.2020-kleurruimte kunnen bieden. Die kleurruimte wordt vooral gebruikt voor professioneel werk.

Deze nieuwe technologie moet ook efficiënter zijn dan zijn voorgangers. Wanneer kleuren gefilterd moeten worden, verlies je altijd wat energie en dat betekent een lagere helderheid. Dat is al deels waarom er quantum dots worden gebruikt. Die verliezen namelijk minder energie tijdens dit proces dan standaard LCD-pixels.

Als je de kleuren echter niet zo drastisch hoeft te filteren, wat bij RGB TV's dus het geval is, dan verlies je nog minder energie. Dit betekent dus dat deze tv's nog feller kunnen worden dan mini-LED TV's of in ieder geval dezelfde helderheid kunnen bieden met een lager energieverbruik.

Sony liet ons ook weten dat de technologie nog dichter bij OLED-kwaliteit in de buurt komt als het gaat om de manier waarop er om wordt gegaan met beelden met een sterk contrast. Een enorm groot voordeel van de beste OLED TV's is dat elke pixel van deze tv's zijn eigen licht genereert en ook elke pixel individueel kan worden uitgeschakeld voor een perfecte zwartwaarde. Dit betekent dat je bij OLED echt zwart kan zien recht naast een super heldere kleur.

LED TV's hebben daar wat meer moeite mee, want er schijnt dus een groot licht achter alle pixels en op plekken waar de verlichting erg fel is, kan dat licht ook "lekken" naar de donkere gedeeltes eromheen. Dat creëert een soort grijze gloed op plekken die eigenlijk dus gewoon zwart moeten weergeven (naast een felle andere kleur).

Wanneer her licht achter de pixels zelf ook al van kleur kan veranderen, is er een kleinere kans dat die kleuren lekken. Verschillende golflengtes van licht worden op verschillende manieren geabsorbeerd, dus RGB TV's kunnen wat dichterbij het "perfecte" contrast van OLED in de buurt komen.

Wat zijn Samsungs Micro RGB TV-plannen?

Samsungs gigantische Micro RGB TV krijgt kleinere formaten en leent een geweldige feature van OLED TV's

Er komen drie Micro RGB-modellen aan: de MR95H, MR90H en MR85H

Beschikbaar in 55, 65, 75, 85, 100 en 115 inch

(Image credit: samsung)

Samsung was het eerste bedrijf dat ons een RGB TV toonde. Het ging om een prototype tijdens dat te zien was tijdens CES 2025. Het bedrijf vertelde ons toen ook dat het van plan was om een tv met deze technologie te lanceren voor het einde van het jaar. Dat is ook gelukt, want Samsungs lanceerde in augustus een 115-inch RGB-model. Het is echter wat we volgend jaar kunnen verwachten dat pas echt interessant is.

Het lijkt erop dat Samsung meerdere Micro RGB-modellen zal lanceren volgend jaar en zich zal focussen op meerdere prijsklassen. De MR95H wordt het meest premium model, de MR90H zal nog steeds enigszins premium zijn, maar iets minder, en de MR85H wordt het meest betaalbaar. Hoe betaalbaar wordt dat model dan precies? Dat weten we helaas nog niet en waarschijnlijk komen we daar pas in de lente van 2026 achter. Bij onze eerste kennismaking met het Samsung-prototype werd ons echter wel verteld dat de technologie niet veel duurder is om te produceren dan de huidige mini-LED-technologie. Toch zou het ons niets verbazen als de eerste modellen ongeveer net zo duur zijn als de meest premium mini-LED TV's die het bedrijf aanbiedt.

Samsung belooft dat zijn RGB TV's 100% dekking zullen bieden voor de BT.2020-kleurruimte en daarnaast zullen beschikken over een nieuwe 'Micro RGB AI Engine Pro'-beeldprocessor om het meeste uit de nieuwe technologie te halen.

In ieder geval een paar van Samsungs RGB TV's zullen opvallen vanwege de toevoeging van de indrukwekkende 'Glare Free'-schermcoating van het bedrijf. Deze coating zorgt voor een matte afwerking voor het display en die zorgt ervoor dat spiegelachtige reflecties worden verminderd tot een lichte waas. Hierdoor word je ook in een felverlichte ruimte dus veel minder snel afgeleid door vervelende reflecties. Dit is een van de dingen die we ook zo geweldig vonden bij de Samsung S95F OLED TV die dit jaar uitkwam.

Wat zijn LG's Micro RGB TV-plannen?

LG onthult zijn nieuwe Micro RGB evo TV en claimt een enorm breed kleurbereik

De MRGB95 is aangekondigd en er lijken nog twee modellen onderweg te zijn

75-, 86- en 100-inch modellen zijn tot nu toe beloofd

(Image credit: LG)

LG heeft onthuld dat het een redelijk premium 'Micro RGB evo'-model zal lanceren met het modelnummer MRGB95. Net als bij Samsung is er hier een belofte gedaan van 100% dekking voor de BT.2020-kleurruimte, maar ook 100% dekking voor Adobe RGB.

Dit model zal alleen in vrij grote formaten beschikbaar zijn (75, 86 en 100 inch) en belooft "meer dan duizend dimzones" te hebben voor lokale dimming. Huidige premium mini-LED TV's bieden echter vaak wel meer dimzones, maar bij RGB LED-technologie zijn er mogelijk wel minder nodig.

De tv zal een nieuwe 'Alpha 11 Gen 3'-processor gebruiken en dat moet de meest geavanceerde chip in LG's line-up tot nu toe worden. Verder zal dit model draaien op webOS 26, de volgende generatie van LG's smart tv-software.

LG heeft maar één model aangekondigd, maar volgens een verslag van FlatpanelsHD zijn er nog twee andere modellen in ontwikkeling: de MRGB9M en de MRGB85. Uiteindelijk ziet de line-up er hier misschien dus erg vergelijkbaar uit met die van Samsung, bestaande uit een premium, een iets minder premium en een meer betaalbaar model. We zullen nog even moeten wachten op meer officiële informatie, waaronder over de prijzen.

Wat zijn Hisense's RGB mini-LED TV-plannen?

Hisense's nieuwe RGB mini-LED TV's hinten naar wat we kunnen verwachten van goedkopere versies van de next-gen schermtechnologie

Hisense onthulde de E8S Pro RGB mini-LED-reeks in China in 75-, 85- en 100-inch formaten

Hisense heeft dit jaar al de Hisense UX116 RGB mini-LED TV gelanceerd

(Image credit: Future)

Hisense heeft zijn tweede generatie RGB mini-LED TV's al aangekondigd in China, dus we hebben al een idee van de specs die we kunnen verwachten. Het bedrijf onthulde de Hisense E8S Pro line-up met formaten die vergelijkbaar zijn met die van LG's model: 75, 85 en 100 inch. Hisense belooft een HDR-piekhelderheid van meer dan 6.000 nits, wat redelijk overeenkomt met wat je bij sommige huidige mini-LED TV's kan krijgen, maar hier kost het dus minder energie om die helderheid te leveren.

In tegenstelling tot bij Samsung en LG hebben we hier al wel een indicatie van de prijzen. De Chinese prijzen voor de drie formaten zijn omgerekend namelijk ongeveer 2.000 euro, 2.540 euro en 3.630 euro. Dat is natuurlijk niet precies wat ze hier zullen kosten, maar het lijkt erop dat ze nog relatief betaalbaar zullen zijn.

Hisense heeft dit jaar als zijn eerste RGB mini-LED TV op de markt gebracht, namelijk de Hisense UX in 100 en 116 inch. We waren erg onder de indruk van deze tv, maar we merkten wel dat hij wat problemen kon laten zien bij de omgang met donkere gebieden. We zijn dan ook erg benieuwd om te zien of Hisense en andere bedrijven in 2026 verbeteringen zullen introduceren op dat vlak.

Wat zijn TCL's RGB mini-LED TV-plannen?

TCL bevestigt dat het twee next-gen RGB mini-LED TVs zal lanceren en hopelijk zal de nieuwe technologie wat betaalbaarder worden

TCL onthulde de Q10M Ultra en Q9M RGB TV's al in China

Beschikbaar in formaten van 65 inch tot en met 115 inch

(Image credit: TCL)

Net als Hisense heeft ook TCL zijn RGB-modellen al in China aangekondigd. Dit geeft ons weer veel informatie op veel van we kunnen verwachten van de nieuwe modellen.

Het gaat dan ook om twee modellen: de Q10M Ultra en de Q9M. Aan de hand van de namen die TCL meestal kiest, lijken dit redelijk high-end modellen te worden. De TCL QM9K is dan ook het meest high-end mini-LED-model van 2025, hoewel de specialere TCL X11K daar nog wel boven staat. De Q10M zal beschikbaar zijn in formaten van 85 tot en met 115 inch en de Q9M in formaten van 65 tot en met 98 inch.

Omgerekend kost de kleinste versie van de Q9M (65 inch) ongeveer 966 euro, terwijl de Q10M Ultra begint bij 3.385 euro. Nogmaals, dit is gewoon een omgerekende prijs, maar het lijkt er wel op dat het goedkopere model erg interessant geprijsd kan worden. Hopelijk is dat dus bij ons ook het geval.

TCL zegt dat de Q10M Ultra potentieel een helderheid tot 9.000 nits kan bieden en dat er bij het grootste formaat meer dan 16.000 dimzones aanwezig zullen zijn. LG's claim van "meer dan duizend" klinkt in vergelijking dus niet bepaald indrukwekkend.

De Q9M zal ongeveer 2.000 nits aan helderheid kunnen bereiken en beschikken over 2.880 dimzones. Beide tv's moeten ook weer 100% dekking voor de BT.2020-kleurruimte bieden. Wat een verrassing!

Wat zijn Sony's RGB TV-plannen?

Sony heeft ons meerdere keren prototypes laten zien

Een lancering staat gepland voor 2026, maar verwacht nog niets tijdens CES

Geen verdere info over formaten of specs, maar het lijkt erop dat 'True RGB' de naam wordt

(Image credit: Future)

We weten dat Sony van plan is om komend jaar een RGB TV te lanceren. We zagen een vroege versie van de tv al in actie. In de afbeelding hierboven zie je de achterverlichting die Sony voor deze tv zal gebruiken (we mochten helaas geen foto's van de tv zelf maken).

Hoe zal de uiteindelijke versie eruitzien? Wanneer krijgen we hem te zien? Wat voor features zal hij hebben? Op die vragen hebben we helaas nog geen antwoorden. We weten wel hoe Sony de technologie mogelijk zal noemen, want Sony heeft een handelsmerk aangevraagd voor de naam 'True RGB'.

Het lijkt erop dat Sony niet van plan is om zijn tv tijdens CES te lanceren. Dat komt niet echt als een grote verrassing, want dat deed het bedrijf vorig jaar dus ook niet. Het lijkt er eerder op dat de aankondiging ergens in de lente zal plaatsvinden.

Een interessante vraag is of Sony met deze tv een helderheid van ongeveer 4.000 nits weet te bieden. Het bedrijf heeft ons meerdere keren sinds de lancering van zijn studio monitor met 4.000 nits helderheid gezegd dat het ook tv's wil aanbieden die dezelfde helderheid kunnen bieden. Die studio monitor is namelijk bedoeld voor het masteren van films met HDR en als dat bij 4.000 nits gebeurt, wil je ook een tv met zo'n hoge helderheid om het meeste uit die content te halen.

We weten al van Hisense en TCL dat zelfs "normale" mini-LED TV's die helderheid kunnen bereiken, maar Sony wil de helderheid van zijn tv's nog wel eens beperken om accuratere beelden te bieden. We zijn dus zeker benieuwd of deze tv beelden zal kunnen leveren die zowel fel als accuraat genoeg zijn.