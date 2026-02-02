RGB TV's zijn een groot gevaar voor OLED TV's en dat is goed nieuws voor OLED-fans

2026 lijkt echt het jaar van de RGB TV te worden. Vrijwel elke grote tv-fabrikant heeft wel een model met de nieuwe RGB-technologie op de planning staan. RGB TV-technologie (ook wel RGB mini-LED of Micro RGB genoemd) is een soort evolutie van mini-LED-technologie. Hierbij wordt de traditionele blauwe of witte achterverlichting ingeruild voor LED-verlichting met volledige RGB-ondersteuning. Dat zorgt ervoor dat RGB mini-LED TV's efficiënter zijn, rijkere, accuratere kleuren bieden, minder licht lekken bij donkere beelden en ook feller kunnen worden.

Er zijn nog niet heel veel van dit soort tv's op de markt gebracht, dus het wordt nog interessant om te zien wat voor prestaties de verschillende modellen van verschillende merken in de praktijk weten te leveren. We hebben vorig jaar en tijdens CES dit jaar wel al wat demonstraties van de technologie gezien en het is ongetwijfeld indrukwekkend.

Je kan onder andere genieten van verrassend brede kijkhoeken (wat bij mini-LED toch vaak wel een probleem was), enorm levendige, maar nog steeds natuurlijke kleuren, diepe zwartwaardes en sterke HDR-highlights. De technologie komt dus aardig in de buurt van de beste OLED TV's op sommige vlakken waar OLED tot nu toe duidelijk verreweg de beste displaytechnologie was.

Daarnaast lijkt het er ook op dat RGB mini-LED TV's niet enorm veel duurder zullen zijn dan de huidige mini-LED-topmodellen. Als we dan ook nog eens kijken naar hoe snel die mini-LED-technologie in prijs is gedaald in de jaren sinds zijn introductie, dan kan RGB mini-LED misschien ook vrij snel erg interessant worden qua prijs-kwaliteit.

De meest premium OLED TV's blijven nog wel bepaalde voordelen hebben ten opzichte van de verschillende mini-LED-technologieën, maar het kan wel lastiger worden om straks nog budget OLED TV's te verantwoorden als RGB mini-LED-modellen voor vergelijkbare prijzen rijkere kleuren en een veel hogere helderheid kunnen bieden. Zeker de goedkopere OLED TV's kunnen dus wel wat upgrades gebruiken om te blijven concurreren. Nou lijkt LG Display al te werken aan goedkopere, maar tegelijkertijd fellere OLED-panelen, maar hopelijk houdt het daar niet op.

Hopelijk zorgt de sterkere concurrentie vanuit RGB mini-LED TV's ervoor dat er ook meer innovaties naar OLED TV's komen en dan dus vooral naar de wat budgetvriendelijkere OLED-modellen.

Premium OLED TV's (zoals de LG G5 en de Samsung S95F) genieten nog steeds wel af en toe van flinke upgrades in de vorm van technologieën zoals 'micro lens array' (MLA), QD-OLED, 'Primary RGB Tandem' en next-gen 'quantum dots'.

De introductie van mini-LED, met de mogelijkheid voor enorm hoge helderheden, en de concurrentie die ontstond toen Samsung ook weer OLED-panelen ging produceren, zorgde weer voor wat meer ontwikkelingen binnen de wereld van OLED TV's. De laatste jaren hebben we dan ook vooral op het vlak van helderheid wat flinke sprongen gezien... voor premium OLED TV's. De wat meer betaalbare OLED-modellen blijven nog steeds achterlopen.

Zelfs de populaire C-serie van LG ziet de laatste jaren niet extreem grote upgrades meer. De LG C5 gebruikt in principe hetzelfde paneel als de LG C4, en zelfs de LG C3. Het lijkt erop dat de LG C6 opnieuw dit paneel zal gebruiken (al moet de grotere LG C6H wel een beter paneel gebruiken). Hetzelfde geldt voor de LG B5, die in principe hetzelfde paneel gebruikt als de LG B4 en de LG B3.

Tot nu toe zijn de minimale upgrades nog wel acceptabel geweest, omdat de tv's wel van hoge kwaliteit zijn en OLED nog steeds bepaalde duidelijke voordelen had ten opzichte van andere technologieën, zoals perfecte zwartwaarden dankzij controle over de verlichting van individuele pixels.

Veel middenklasse mini-LED TV's weten dan ook gewoon niet dezelfde soort filmische ervaring te bieden, maar RGB mini-LED kan daar misschien verandering in gaan brengen (op de lange termijn). Zo vertelde Sony ons dat de technologie met gekleurde achterverlichting het effect van 'blooming' flink kan verminderen. Sommige golflengtes van licht worden namelijk gemakkelijker geabsorbeerd door zwarte schermgedeeltes, waardoor er minder snel een gloed om felle kleuren heen ontstaat. Dat is iets dat bij mini-LED TV's (met niet heel veel dimzones) soms wel een probleem kan zijn.

Als middenklasse RGB mini-LED TV's straks dichter bij het contrast van goedkope OLED TV's kunnen komen en tegelijkertijd beter kunnen presteren op het gebied van kleurweergave en helderheid, dan worden goedkope OLED TV's toch wat minder aantrekkelijk.

Waarom is dit OLED-probleem nog niet opgelost?

Het probleem bij OLED TV's (en de hoge kosten ervan) zit hem al jaren in het productieproces. De materialen die nodig zijn voor deze organische pixels zijn nog steeds erg prijzig en het productieproces blijft ook gewoon erg gecompliceerd. Het lage rendement bij dit productieproces zorgt er ook voor dat de prijzen nog niet echt omlaag kunnen. Als dit proces wat betrouwbaarder was, zou dat wel sneller kunnen.

Er zijn door de jaren heen natuurlijk al wel wat doorbraken geweest, zoals een nieuw blauw fosformateriaal en ontwikkelingen rondom het inkjet-printen van OLED-materialen. We hebben echter van bronnen binnen de industrie gehoord dat die laatste ontwikkeling waarschijnlijk pas over een jaar of drie bij schermen van tv-formaat gebruikt kan worden en blauw fosformateriaal is op zichzelf ook niet genoeg.

De kosten voor het maken van OLED-panelen zijn door de jaren heen dus gewoon nog niet genoeg gedaald om echt hele goede goedkope modellen aan te bieden. Nu zal de opkomst van RGB mini-LED-technologie er natuurlijk ook niet ineens voor kunnen zorgen dat de kosten flink omlaag gaan, maar er komt in ieder geval wel meer druk op fabrikanten van OLED TV's te staan om beter te concurreren.

Als de toekomst van je goedkope OLED TV's in gevaar is door de introductie van een nieuwe technologie met flinke voordelen, en je waarschijnlijk toch wel redelijk wat van die modellen verkoopt dankzij de reputatie van OLED, dan moet dat je toch wel aansporen om in actie te komen. We zijn benieuwd om te zien hoe dat eruit zal zien, los van het feit dat de bekendste OLED-fabrikanten, LG en Samsung, zelf ook aan het investeren zijn in RGB TV-technologie.