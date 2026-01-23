LG onthult fellere, goedkopere OLED-panelen voor in de nieuwe instapmodellen van 2026

Als we kijken naar de beste tv's op de markt dan staan de beste OLED-modellen meestal vooral bekend om hun geweldige beeldkwaliteit, terwijl de beste mini-LED TV's bekendstaan om hun hoge helderheid en relatief betaalbare prijs.

LG Display lijkt nu ook wat meer te willen concurreren op het vlak van betaalbaarheid via een nieuw soort OLED-paneel genaamd 'OLED SE'. Dit paneel is ontworpen voor instapmodellen. De specs komen niet echt in de buurt van die van de 'Primary Tandem OLED'-technologie die op de premium LG G5 gebruikt wordt, maar het kan toch een erg belangrijke upgrade worden voor bijvoorbeeld de opvolger van de LG B5.

Dit nieuwe OLED SE-paneel heeft, net als het paneel van de B5, een refresh rate van 120Hz, maar het zou nu wel een geclaimde piekhelderheid van 1.000 nits moeten kunnen bereiken. Dat is toch wel weer een mooie upgrade ten opzichte van de 668 nits die we maten bij de B5.

Of we in de praktijk ook echt 1.000 nits zullen zien, is niet zeker. LG Display claimde eerder namelijk ook dat het Primary RGB Tandem-paneel van de LG G5 4.000 nits moest kunnen bereiken, maar wij maten een maximum helderheid van 2.268 nits. De helderheid van het OLED SE-paneel zal in de praktijk misschien dus wel hoger zijn dan die van het paneel van de B5, maar misschien is 1.000 nits toch weer een beetje overdreven.

Hoe dan ook, wat nog belangrijker is, is dat deze innovatie OLED TV's mogelijk naar een iets lager prijspunt kan brengen en dus interessant kan maken voor mensen met een wat lager budget die anders voor een mini-LED TV zouden kiezen vanwege goedkopere prijzen.

Hoe verlaagt OLED SE de kosten van een OLED TV?

LG Display gaf tijdens een Q&A bij CES 2026 aan dat het nieuwe paneel wel de grootste voordelen van OLED zal behouden, zoals "superieure HDR-beeldkwaliteit, perfecte zwartwaardes, en uitstekende responstijden". Ook dit display moet dus nog steeds een merkbaar betere beeldkwaliteit leveren dan LCD TV's in dezelfde prijsklasse.

Hoe kan dit display dan ineens goedkoper zijn? Volgens What Hi-Fi? heeft LG Display onder andere de kosten weten te verlagen door de OLED SE-panelen niet van een polarisator te voorzien.

(Image credit: Future / What Hi-Fi?)

Polarisators verminderen aan de ene kant reflecties, maar verminderen ook de helderheid van het scherm. Door dit onderdeel te verwijderen, krijg je dus een hogere helderheid en gaan de productiekosten wat omlaag. Het nadeel is dus wel dat je misschien meer weerspiegelingen zal zien op het scherm.

Dat probleem kunnen tv-fabrikanten echter ook nog aanpakken door hun eigen antireflectielaag toe te voegen. Dit kan dan hun eigen polarisator zijn of een soort matte afwerking zoals bij de Samsung S95F. We hebben gehoord dat die laag van Samsung ook niet al te duur is om aan te brengen.

LG Display maakt niet alleen de panelen voor LG's eigen tv's, maar ook voor tv's van andere bekende merken, zoals Sony, Samsung, Panasonic, Hisense en Philips. Het bedrijf heeft ook al aangegeven dat het zijn OLED SE-panelen zal leveren aan "grote klanten" in 2026.

LG Display heeft ook bevestigd aan FlatPanelsHD dat de OLED SE-panelen beschikbaar zullen zijn in formaten van 48, 55, 65, 77 en 83 inch. Die formaten komen ook overeen met de formaten van de LG B5 en dit zijn dan ook sommige van de populairste formaten voor middenklasse en premium tv's. We denken dus ook dat het OLED SE-paneel aanwezig zal zijn bij de LG B6. Daar leren we ook pas meer over in de lente.