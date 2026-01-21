LG C6: alles wat we weten over LG's middenklasse OLED TV van 2026

LG onthulde tijdens CES 2026 zijn hele OLED TV-line-up voor 2026 en de nieuwe middenklasser voor dit jaar is de LG C6. Het grote nieuws voor de C6 is dat er dit jaar twee verschillende modellen zullen zijn: de C6 en de C6H.

De standaard C6 zal gewoon hetzelfde soort OLED-paneel gebruiken als zijn voorganger, de LG C5, maar de C6H mag genieten van de grootste upgrade die we tot nu toe hebben gezien voor de C-serie: een nieuw soort OLED-paneel.

De LG C5 was dan misschien niet echt een gigantische upgrade ten opzichte van de LG C4, maar het was nog steeds een van de beste tv's van 2025. Hij kreeg dan ook nog steeds vijf sterren in onze review en dat was vanwege zijn uitstekende beeldkwaliteit, intuïtieve smart tv-platform en fantastische gaming-prestaties.

We konden de LG C6 maar kort in actie zien tijdens CES, maar we hebben hieronder wel alle informatie verzameld die we hebben meegekregen over de nieuwe C-modellen van 2026.

LG C6 OLED TV: prijs en releasedatum

We kunnen waarschijnlijk wel een redelijke inschatting maken van de prijzen van de standaard LG C6 (aan de hand van de prijzen van de C5), maar de C6H (hierboven te zien) zal misschien dichter in de buurt van de G6 komen. (Image credit: Future)

LG heeft tot nu toe nog geen officiële prijzen of releasedata gedeeld voor de C6 en C6H, maar we kunnen natuurlijk deels wel een voorspelling doen aan de hand van de prijzen van de C5-modellen van vorig jaar. Die prijzen zie je hieronder:

42 inch: 1.399 euro

48 inch: 1.599 euro

55 inch: 1.899 euro

65 inch: 2.599 euro

77 inch: 3.799 euro

83 inch: 4.999 euro

De prijzen zijn dit jaar wel iets lastiger te voorspellen dan voorgaande jaren, omdat er nu dus twee varianten zijn. We gokken dat de standaard C6 misschien vergelijkbaar geprijsd zal zijn als zijn voorganger, maar de prijzen voor de C6H zijn wat lastiger te voorspellen.

De C6 zal beschikbaar zijn in 42, 48, 55 en 65 inch, terwijl de C6H alleen verschijnt in modellen van 77 en 83 inch. Vaak bereiden we ons tegenwoordig bij nieuwe lanceringen voor op hogere prijzen, maar bij de C5 waren sommige formaten juist goedkoper dan hun voorgangers uit de C4-serie. Het is dus lastig om te voorspellen wat we dit jaar moeten verwachten.

Bij de C6H verwachten we in ieder geval dat de prijzen hoger zullen zijn dan die van de 77- en 83-inch modellen van de C5. Er wordt hier nu namelijk een nieuw, verbeterd paneel gebruikt en dat zal ook extra kosten met zich meebrengen.

Nieuwe modellen van LG's C-serie komen elk jaar meestal in maart of april uit, dus we verwachten dat dit in 2026 ook weer het geval zal zijn.

LG C6 OLED TV: features

De LG C6H (hierboven te zien) zal beschikken over een nieuw 'Primary Tandem RGB OLED 2.0'-paneel. (Image credit: Future)

De belangrijkste feature van de LG C6H is natuurlijk zijn nieuwe OLED-paneel. Het gaat hier om een 'Primary Tandem RGB OLED 2.0'-paneel en dat is hetzelfde soort paneel dat ook in de flagship LG G6 zal worden gebruikt. Dit betekent dat je onder andere een flinke helderheidsboost, een betere kleurweergave, een verbeterd contrast en verfijndere texturen kan verwachten.

LG zegt ook dat de C6H dezelfde piekhelderheid moet kunnen leveren als de G5 van vorig jaar. Bij dat model maten we een HDR-piekhelderheid van 2.268 nits, dus dat is een flinke verbetering ten opzichte van de 1.180 nits die we maten bij het standaard OLED-paneel van de C5. De standaard LG C6 zal wel een vergelijkbaar paneel hebben als de C5.

Een andere belangrijke feature voor de nieuwe C6-modellen is de nieuwe 'Alpha 11 AI Gen 3'-processor. Dit is dezelfde processor die ook wordt gebruikt door de flagship G6. Dat betekent dat je toegang krijgt tot nieuwe AI-features, zoals een 'AI Hub' met daarin 'AI Concierge en Search' (voor het eerst geïntroduceerd in webOS 25), plus een 'AI TruMotion'-feature die de bewegingsinstellingen kan aanpassen aan de hand van de specifieke content die je bekijkt. Verder zal er ook nog een 'AI Super Upscaling'-feature aanwezig zijn om ook upscaling te optimaliseren per genre en scène.

LG heeft ook al laten weten dat "upscaling" van SDR-content naar HDR-content ook een boost krijgt bij de nieuwe modellen van de C-serie dankzij de Alpha 11-processor. Als laatste is er ook ondersteuning aanwezig voor Dolby Atmos FlexConnect en die technologie wordt ook gebruikt in LG's draadloze 'Sound Stage'-speakersysteem.

LG C6 OLED TV: wat we nog niet weten

We zijn benieuwd of LG het speakersysteem bij de C6 een upgrade heeft gegeven, want dat was wel een van de zwakkere onderdelen van de LG C5 (hierboven te zien) van vorig jaar. (Image credit: Future)

De nieuwste C-modellen van LG weten elk jaar wel weer een plaats te veroveren in onze koopgids van de beste gaming-tv's. We verwachten dan ook dat dit bij de C6 en C6H niet anders zal zijn, maar LG heeft op dit vlak alleen nog geen officiële informatie gedeeld. Gebaseerd op de C5 van vorig jaar verwachten we dus wel in ieder geval vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/144Hz, Nvidia G-Sync én AMD FreeSync, HGiG, ALLM en Dolby Vision-gaming. Het zou echter ook kunnen dat de C6 dit jaar een upgrade krijgt naar 4K/165Hz.

Verder hebben we ook nog geen zekerheid over wat voor geluidssysteem we kunnen verwachten. De C-serie heeft meestal een 2.2-kanaals ingebouwd speakersysteem met Dolby Atmos-ondersteuning, dus het is wel waarschijnlijk dat dit ook op de C6 weer het geval zal zijn. Het zou natuurlijk wel kunnen dat de C6H een geüpgraded speakersysteem heeft om beter aan te sluiten op het nieuwe OLED-paneel.

Hoewel we wel zeker weten dat de C6H een flink verbeterde helderheid zal bieden, weten we niet precies hoeveel feller de standaard C6 zal zijn ten opzichte van de C5. Hij zal waarschijnlijk niet veel feller zijn, maar misschien kan de nieuwe Alpha 11 Gen 3-processor wel een kleine boost mogelijk maken. Dit is dus echter nog niet bevestigd.

Als laatste verwachten we best flinke verschillen te zien op het gebied van prestaties tussen de twee C6-varianten. We merken natuurlijk of dat klopt als we ze later dit jaar wat uitgebreider hebben kunnen testen.