Onze favoriete tv van 2025 heeft een opvolger: dit weten we al over de Samsung S95H

De Samsung S95H is het nieuwe flagship model uit Samsungs OLED TV-line-up voor 2026. Dit maakt de S95H ook de opvolger van een van de beste tv's van 2025 en onze tv van het jaar in 2025: de Samsung S95F.

We konden de S95H helaas nog niet uitgebreid testen tijdens CES, maar we zijn wel een hoop te weten gekomen over Samsungs nieuwe flagship OLED TV en hieronder hebben we dan ook alle informatie verzameld die tot nu toe officieel bevestigd is.

Samsung S95H: prijs en releasedatum

(Image credit: Future)

Samsung heeft nog geen officiële prijzen gedeeld voor de formaten van het nieuwe S95H-model, maar we kunnen wel een beetje een gok wagen aan de hand van de prijzen van zijn voorganger, de S95F. Hieronder vind je de prijzen van dat model:

55 inch: 2.599 euro

65 inch: 3.499 euro

77 inch: 4.999 euro

83 inch: 5.999 euro

Wat we wel al zeker weten, is dat de S95H beschikbaar zal zijn in dezelfde formaten als de S95F. Dat betekent dat we te maken hebben met 55-, 65-, 77- en 83-inch modellen. Daarnaast weten we ook dat Samsung gebruik maakt van QD-OLED-panelen.

Helaas verwachten we tegenwoordig vanwege inflatie meestal prijsverhogingen bij nieuwe producten, maar dat was niet het geval bij de upgrade van de S95D naar de S95F. We weten natuurlijk ook niet zeker of de prijzen weer hetzelfde zullen blijven, zeker gezien de designveranderingen voor de S95H. Hij heeft een nieuw metalen frame en dat zou eventueel voor iets hogere kosten kunnen zorgen.

Er is helaas ook nog geen officiële releasedatum gedeeld voor de S95H, maar we gokken, aan de hand van voorgaande releases, dat de nieuwe tv ergens in maart of april gelanceerd wordt. Flagship OLED TV's zijn meestal ook de eerste modellen die merken zoals Samsung en LG in het nieuwe jaar op de markt brengen.

Samsung S95H: features

De Samsung S95H (rechts) naast de Samsung S95F (links). (Image credit: Blue Pixl Media)

Vorig jaar waren de meeste S95F-modellen voorzien van een QD-OLED-paneel, behalve dan het grootste 83-inch model. Dat model kreeg een RGB Tandem OLED-paneel. Nu lijkt het erop dat mogelijk elk formaat van de S95H gewoon een QD-OLED-paneel krijgt, maar dit is nog niet 100% zeker. Los van het feit dat het in het algemeen nog niet bevestigd is, zou het ook per regio kunnen verschillen.

De nieuwe QD-OLED-panelen zouden in ieder geval volgens Samsung 35% feller moeten zijn dan de panelen van de S95F. Bij de S95F zagen we een piekhelderheid van 2.135 nits, dus als Samsungs claim klopt, zou de S95H misschien een piekhelderheid van meer dan 2.800 nits kunnen bereiken. Dit zou dan mogelijk zelfs de felste OLED TV op de markt kunnen worden.

Qua design is er dit jaar overigens wel het een en ander veranderd. De S95H heeft een nieuw metalen frame. Dit moet hem iets geschikter maken voor muurbevestiging. Daarnaast is (vreemd genoeg) de One Connect Box verwijderd. Dat was een externe box die met een enkele optische kabel aan de tv verbonden was en waar je vervolgens als je andere aansluitingen op kon terugvinden. Die box kon je wat beter verstoppen in je setup, zodat je minder kabels direct uit de tv hoefde te hangen.

Dit jaar zitten er wel gewoon weer aansluitingen achterop de tv. Dat voelt deels als een downgrade, maar er is nog wel een interessant alternatief. Er is nu de 'Wireless One Connect Box' die niet eens meer die ene optische kabel nodig heeft en daadwerkelijk draadloos video- en audiosignalen naar de tv kan versturen. Je kan de aansluitingen op die box overigens ook nog eens tegelijkertijd met de poorten achterop de tv zelf gebruiken, waardoor je tot wel 8 HDMI 2.1-poorten tot je beschikking hebt. Dat is dan wel weer een mooie upgrade, maar het is wel belangrijk om te weten dat deze box een optioneel accessoire is. Je moet hier dus extra voor betalen en we weten nog niet hoe duur de Wireless One Connect Box zal zijn.

Samsungs 'Wireless One Connect Box' is een optioneel accessoire dat je kan toevoegen aan de S95H om je toegang te geven tot 8 HDMI 2.1-poorten in totaal. (Image credit: Future)

Verder is de S95H voorzien van de nieuwe 'NQ4 AI Processor' en deze introduceert verschillende AI-upgrades, waaronder verbeterde AI-upscaling, 'Auto HDR Remastering' (upscaling van SDR-content naar HDR-content) en AI-aanpassingsmodus waarmee je de beeldinstellingen kan aanpassen aan de hand van je voorkeuren voor bepaalde content, zoals sport en films.

Voor fans van voetbal is er nu ook een nieuwe 'AI Soccer'-modus. Deze kan automatisch de bewegingsinstellingen en andere beeldinstellingen aanpassen wanneer de tv detecteert dat er een voetbalwedstrijd op het beeld wordt weergegeven.

Er zijn daarnaast niet alleen AI-features voor beeld, maar ook voor geluid. Zo maakt 'AI Sound Controller' het mogelijk om individuele lagen aan te passen in soundtracks. Zo kan je bijvoorbeeld de nadruk iets meer leggen op dialoog of juist meer op muziek.

Als laatste wordt de S95H ook de eerste OLED TV met Samsungs 'Art Mode'. Die modus werd voor het eerst geïntroduceerd op Samsungs The Frame TV's en verscheen daarna ook al op verschillende QLED- en Neo QLED-modellen in 2025. Deze modus laat de tv kunstwerken weergeven wanneer je hem niet actief gebruikt. Er is standaard een kleine collectie beschikbaar, maar je kan toegang krijgen tot een veel uitgebreider aanbod via Samsungs Art Store als je een abonnement afsluit.

Samsung S95H: wat we nog niet weten

De Samsung S95H (rechts) te zien tijdens CES 2026. (Image credit: Future)

Samsungs flagship OLED TV's zijn meestal ook sommige van de beste gaming-tv's op de markt. Zo had de S95F ondersteuning voor 4K/165Hz, AMD FreeSync én (voor het eerst) Nvidia G-Sync, ALLM en HDR10+-gaming. Dit model had ook een speciale Gaming Hub met allerlei opties voor cloud gaming en snelle toegang tot belangrijke gaming-instellingen.

We verwachten wel dat de S95H een vergelijkbaar aanbod aan gaming-features en -instellingen zal hebben, maar er is op dit vlak nog niets bevestigd. We weten ook nog niet zeker wat voor speakersysteem we kunnen verwachten. Waarschijnlijk zal het wel vergelijkbaar zijn met het 4.2.2-kanaals 70W-speakersysteem van de S95F, anders hadden we er misschien wel meer over gehoord (als het een upgrade zou zijn in ieder geval).