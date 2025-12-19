LG's tv's en soundbars van 2026 krijgen eindelijk een upgrade met Dolby Atmos FlexConnect

Een goede teaser voor CES wordt hier altijd wel gewaardeerd en LG heeft ons op dat vlak zeker niet teleurgesteld. Het bedrijf maakt duidelijk dat het zich volledig inzet op 'Dolby Atmos FlexConnect' in 2026 met compatibele tv's, een gloednieuwe soundbar (de eerste voor FlexConnect), twee draadloze speakers, plus een draadloze subwoofer, en deze volledige setup staat schijnbaar samen bekend als 'LG Sound Suite'. Tijdens CES krijgen we hopelijk onze eerste kans om naar dit systeem te luisteren. LG heeft nog geen prijzen of releasedata gedeeld, maar het bedrijf heeft ons wel een idee gegeven van de specs die we kunnen verwachten.

Dolby Atmos FlexConnect is een thuisbioscooptechnologie die je ondersteunde draadloze speakers op redelijk willekeurige locaties in een ruimte laat plaatsen en zo toch nog een Dolby Atmos-effect weet te creëren. Je hebt hierbij ook niet eens per se een AV-ontvanger of een van de beste soundbars nodig. Elke FlexConnect-speaker maakt simpelweg zelf een directe, draadloze verbinding met een ondersteunde tv.

Het systeem voert vervolgens een snelle kalibratie uit en daarna kan je genieten van een meeslepend Atmos-geluid. Je hoeft met deze optie dus niet je woonkamer te herinrichten, allerlei kabels weg te werken of speciale accessoires te kopen. Dat is tenminste hoe het in theorie moet werken.

LG H7-soundbar en M7- en M5-draadloze speakers

LG's Sound Suite-familie van speakers (hierboven te zien) bevat onder andere de H7-soundbar en dit is 's werelds eerste Dolby Atmos FlexConnect-soundbar. (Image credit: LG)

LG is niet het eerste bedrijf dat een FlexConnect-systeem heeft gelanceerd. TCL was er wat eerder bij en lanceerde eerder dit jaar al Dolby Atmos FlexConnect-speakers in de vorm van de TCL Z100 en de Z100-SW (subwoofer). De Z100-speakers werken echter alleen met TCL's mini-LED TV's van 2025 en later. LG geeft ons wat meer opties.

LG's FlexConnect-speakers kunnen ook alleen verbonden worden met compatibele LG-tv's, maar de nieuwe FlexConnect-soundbar, de LG H7, zal met elke tv werken. De H7 beschikt over 20 drivers en vier ingebouwde woofers, acht passieve basradiatoren en drie omhooggerichte speakers.

Je kan dus kiezen voor een LG-tv of de H7 als jouw Dolby Atmos FlexConnect-hub (of "lead device"). Vervolgens kan je kiezen uit twee modellen voor draadloze FlexConnect-speakers om aan de setup toe te voegen: de M5, een monospeaker met een tweeter/woofer combinatie en een omhooggerichte driver voor Atmos-hoogte-effecten, of de grotere M7, een stereospeaker met twee full-range drivers, een woofer en een omhooggerichte driver.

LG's FlexConnect W7-subwoofer kan daarnaast ook nog aan deze configuraties worden toegevoegd. Deze subwoofer weet de diepste bas te produceren van al LG's subwoofers (hij zou tot 25,9Hz moeten kunnen gaan volgens het bedrijf) dankzij een 8-inch driver en je kan hem ook horizontaal of verticaal neerzetten.

LG's Dolby Atmos FlexConnect-systeem is ook wat flexibeler dan TCL's variant als het gaat om het maximale aantal speakers dat ondersteund wordt. Op TCL's mini-LED TV's kan je maximaal vier Z100 FlexConnect-speakers aansluiten, inclusief de Z100-SW-subwoofer. LG's systeem ondersteunt daarentegen vier speakers én een subwoofer. Afhankelijk van het model en het aantal speakers waar je voor kiest, kan je LG FlexConnect-systeem als het goed is straks een 13.1.7-kanaals geluid leveren.

Zoals we hierboven al benoemden, maken Dolby Atmos FlexConnect-systemen standaard gebruik van automatische kalibratie voor in jouw ruimte. LG gaat echter nog een stapje verder met zijn 'Sound Follow'-feature. Via de LG ThinQ-app kan de tuning van het systeem worden geoptimaliseerd voor een specifieke zitplaats binnen de ruimte.

LG's premium tv's van 2026 zullen lanceren met Dolby Atmos FlexConnect-ondersteuning, maar de functionaliteit komt ook nog naar de LG OLED C- en G-modellen van 2025 via een geplande firmware-update.

LG Sound Suite: een flexibelere FlexConnect-optie?

Wij kregen in augustus al een kans om naar TCL's Dolby Atmos FlexConnect-systeem (met de Z100-speakers) te luisteren. We waren onder de indruk van het meeslepende effect voor films dat het systeem wist te creëren met maar drie satellietspeakers en een subwoofer, maar we waren misschien nog wel meer onder de indruk van hoe Dolby Atmos-muziek werd weergegeven op dit systeem.

Betekent dit dan dat we hoge verwachtingen mogen hebben voor de LG Sound Suite? Aangezien LG veel meer ervaring heeft dan TCL als het gaat om het creëren van Dolby Atmos-thuisbioscoopsystemen (LG's flagship Atmos-soundbars, zoals de LG S95TR, raden we dan ook vaak aan), gokken we dat LG's implementatie van FlexConnect minstens net zo goed zal zijn en misschien zelfs beter dan een vergelijkbare setup van TCL.

LG heeft ook een voordeel dankzij de mogelijkheid om een FlexConnect-systeem samen te stellen rondom de H7-soundbar. Deze soundbar kan dus ook een zeer interessante keuze worden, zeker in combinatie met meerdere M7-speakers en een W7-subwoofer. Natuurlijk moeten we wel in gedachten houden dat zo'n setup waarschijnlijk niet goedkoop zal zijn.

TCL's Z100-speakers zijn hier momenteel niet echt breed beschikbaar, maar ze zijn wel te vinden voor zo'n 250 euro per speaker. Gebaseerd op de specs zou de M5 van LG iets goedkoper kunnen zijn, maar de M7 misschien juist weer iets duurder. Het zou ons niets verbazen als de ultieme 13.1.7-setup (met één H7, vier M7's en één W7) je duizenden euro's zal kosten.