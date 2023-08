Dolby Atmos FlexConnect maakt ruimtelijk geluid beter en gemakkelijker

Dolby is al jarenlang zo'n beetje de bekendste naam op het gebied van surround sound en nu heeft het audiobedrijf een veel gemakkelijkere manier onthuld waarop je zijn krachtige en meeslepende geluidservaring in jouw huis kan krijgen.

Dolby Atmos FlexConnect is een vernieuwde versie van Dolby Atmos die het mogelijk maakt om het geluidssysteem in je tv te koppelen met ondersteunde draadloze speakers. Het interessantste gedeelte hieraan is dat het geluid dan meteen geoptimaliseerd wordt voor de inrichting van jouw ruimte en voor jouw specifieke speakersetup. Je hoeft je dus niet meer zo druk te maken om het vinden van de perfecte locatie voor je speakers.

Het merk TCL zal de eerste tv's met ondersteuning voor Dolby Atmos FlexConnect gaan lanceren, samen met een aantal bijbehorende speakers.

Hoe werkt Dolby Atmos FlexConnect nou eigenlijk?

Dolby Atmos-geluid is al fantastisch zoals het is en het zit dan ook geïntegreerd in de beste Dolby Atmos soundbars en speakers. De traditionele vorm van Dolby Atmos vereist echter een vrij specifieke setup. Sommige ruimtes zijn daar echter te klein voor, hebben een vreemde inrichting, staan vol met te veel meubels of hebben gewoon niet genoeg stopcontacten. Al deze factoren kunnen het lastig (of zelfs onmogelijk) maken om op een succesvolle manier een Dolby Atmos-setup te creëren en te kalibreren.

Dolby claimt dat FlexConnect de oplossing is voor deze problemen. Deze nieuwe technologie biedt je het gemak van de manier waarop draadloze audio momenteel werkt, maar dan met het meeslepende geluid van Dolby Atmos.

Je hebt verder geen extra hulpmiddelen, gereedschap of kabels nodig, want Dolby gebruikt iets genaamd 'acoustic mapping'. Hierbij worden de microfoons in een ondersteunde tv gebruikt om te bepalen waar elke FlexConnect-speaker zich precies bevindt in de ruimte. Het maakt daarbij niet uit hoe groot de ruimte precies is en ook niet of er toevallig meubels in de weg staan.

Na deze snelle en automatische kalibratie wordt de audio meteen op een intelligente wijze gebalanceerd tussen de tv zelf en de speakers. Geluiden worden dan op een hele accurate manier weergegeven in je kamer met een 'soundscape' van 360 graden. Op die manier beleef je dus een Dolby Atmos-ervaring, waar je ook zit.

We hebben nog geen officiële releasedatum gekregen voor de aankomende TCL-tv's met ondersteuning voor Dolby Atmos FlexConnect, maar ze zullen wel worden vertoond tijdens IFA 2023. We verwachten dat deze nieuwe technologie langzamerhand ook door meerdere tv-merken zal worden ondersteund en als het zijn beloftes ook echt waar kan maken, dan kan het een hele grote impact hebben op de thuisbioscoopervaring. Je hebt er helaas alleen wel een nieuwe tv voor nodig.