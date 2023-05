5 redenen om je soundbar te upgraden en Dolby Atmos is er slechts één van

Een soundbar is een van de belangrijkste upgrades voor je tv, vooral omdat hij een veel betere geluidskwaliteit oplevert dan de ingebouwde luidsprekers van eender welke tv. Omdat tv's steeds slanker zijn geworden, is er veel minder ruimte om luidsprekers te installeren met als gevolg dat nieuwe tv's een mager geluid bieden.

Niet alle toestellen zijn even slecht en sommige van de beste tv's gebruiken slimme trucs zoals luidsprekers in het scherm om de geluidsprestaties te verbeteren. In de meeste gevallen zal je toch een van de beste soundbars moeten toevoegen zodat de audiokwaliteit op gelijke hoogte komt met de beeldkwaliteit.

Misschien heb je al een soundbar, die je enkele jaren geleden hebt gekocht samen met je 4K tv. Soundbars hebben weliswaar niet stilgestaan de voorbije jaren en de nieuwste modellen hebben features waar we enkele jaren geleden alleen nog maar van konden dromen.

(Image credit: Future)

1. Draadloze surround speakers

Een belangrijk verschil tussen de meeste soundbars en volwaardige home cinema systemen, is het gebrek aan surround speakers. Sommige topklasse soundbars zoals de JBL Bar 1000 en de Samsung HW-Q990B worden geleverd met draadloze surround speakers. Bij andere soundbars, zoals die van Sonos en de Bose Smart Soundbar 600, kan je losse speakers aanschaffen. Bij de meeste soundbars krijg je nog steeds wat de naam zegt: een balk met speakers, zonder extra's.

Zonder surround speakers komt het geluid voornamelijk vanuit één richting en dat resulteert in een minder meeslepende ervaring. De beste Dolby Atmos soundbars lossen dit tot op zekere hoogte op door het geluid tegen het plafond te kaatsen, maar voor een echte Dolby Atmos-ervaring heb je meerdere speakers nodig.

Upgraden naar een soundbar met draadloze surround speakers is daarom geen slecht idee. Controleer altijd eerst of je huidige soundbar uitgebreid kan worden met surround speakers. In dat geval hoef je geen volledig nieuwe soundbar te kopen en spaar je geld uit. Als de luidsprekers naar boven gerichte Atmos-drivers hebben, zoals de nieuwe Sonos Era 300, zal de ervaring tot slot nog krachtiger zijn.

(Image credit: Future)

2. Dolby Atmos

Films en tv-programma's met Dolby Atmos zijn te vinden op de beste streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime Video en Disney Plus. Objectgebaseerde surround-formaten zoals Atmos voegen een hoogte-element toe en in veel gevallen zal dit het meeslepend gevoel van drastisch uitbreiden door het geluid hoger, breder en meer omhullend te maken.

Om Dolby Atmos te ervaren, heb je ten eerste een soundbar nodig die het formaat ondersteunt. Er zijn twee manieren: soundbars met virtuele Atmos-verwerking en soundbars met naar boven gerichte Atmos-luidsprekers die het geluid via het plafond van de kamer weerkaatsen. De Sonos Beam Gen 2 is een goed voorbeeld van dat eerste, terwijl de Sonos Arc een goed voorbeeld is van dat tweede.

Je kunt nog steeds films met Dolby Atmos afspelen met een niet-Dolby Atmos soundbar, maar de hoogte-informatie zal wegvallen. Wat je daarna hoort, is gewoon de 5.1-kanaals surround die aanwezig is bij Atmos-audio.

(Image credit: Future)

3. Een verbeterde subwoofer

Je oude soundbar heeft misschien een "subwoofer", maar is die zwarte, doosvormige luidspreker naast je tv wel een echte subwoofer? Sub-basfrequenties bevinden zicht in het bereik van 20-60Hz van het audiospectrum. Om die te bereiken, moet een subwoofer gebruik maken van een relatief grote luidsprekerdriver. 12 inch of groter is een typische maat voor subwoofers die 20Hz-bereik moeten halen en dat moet nog gecombineerd worden met een krachtige versterker en geavanceerde digitale signaalverwerking.

De subwoofers die bij de meeste soundbars worden geleverd, komen niet in de buurt van dat bereik. Het is niet geheel onmogelijk en bovengenoemde JBL Bar 1000 komt met zijn 10-inch driver in de subwoofer verrassend dicht in de buurt. Het loont daarom om de meegeleverde subwoofer goed onder de loep te nemen voor je een soundbar bestelt. De algemene regel is: hoe groter de driver, hoe beter het bereik.

(Image credit: Sonos)

4. Bediening via een app

Veel nieuwere soundbars gebruiken een app voor hun installatie en aanpassingen. Hoewel het niet noodzakelijk is om die te gebruiken, bieden sommige functies handige voordelen. Denk aan een automatische EQ om de output van de soundbar (en subwoofer, indien inbegrepen) af te stemmen op de kamer voor een betere geluidskwaliteit.

Soundbar-apps bieden meestal ook EQ presets en aanpassingen om het geluid naar je eigen smaak aan te passen. In sommige gevallen kan je deze functies uitvoeren met een meegeleverde afstandsbediening, maar de afstandsbedieningen die bij de meeste modellen worden meegeleverd zijn eenvoudige apparaatjes die vooral bedoeld zijn om het volume te regelen. Het is veel makkelijker om de audio in te stellen door middel van de app.

The Tidal music streaming service offers lossless audio streaming and a number of soundbars provide built-in Tidal support (Image credit: Future)

5. Muziekstreaming via Wi-Fi

Oudere soundbars ondersteunen meestal Bluetooth om draadloos muziek van je telefoon te streamen. Hoewel Bluetooth een handige functie is, gebruikt het zware compressie die de kwaliteit naar beneden haalt. Vooral oudere Bluetooth-varianten zijn nog niet geoptimaliseerd voor muziek en kunnen de kwaliteit van de muziek verpesten.

De meeste nieuwere soundbars hebben gelukkig ingebouwde Wi-Fi, waarmee je ongecomprimeerd muziek kunt streamen van diensten als Tidal, Amazon Music Unlimited, Spotify en Apple Music (meestal via AirPlay). In veel gevallen werkt de app van de soundbar als basis om te schakelen tussen muziekdiensten waarop je geabonneerd bent. Rechtstreeks streamen vanuit de app is meestal ook mogelijk.

Sommige soundbar-apps, zoals de Sonos S1-controller en Denon's HEOS, kunnen tot slot worden gebruikt om muziek te streamen naar meerdere draadloze set-ups in huis. Zo kan je hetzelfde nummer op alle luidsprekers tegelijk afspelen.