5 redenen waarom je absoluut een Dolby Atmos soundbar in je leven nodig hebt

Heb je al een tijdje een soundbar op je verlanglijstje staan, maar weet je niet zeker of het echt de moeite waard is? Tv's hebben tenslotte luidsprekers, toch?

Het punt is dat zelfs de beste tv's qua geluid niet in de buurt komen van de prestaties van een losse luidspreker. Kijk alleen al naar het formaatverschil tussen een dunne tv en een forse soundbar.

Een simpele en makkelijke manier om het geluid van je tv te verbeteren is door een van de beste soundbars te kiezen die we hebben getest. Maar let op, niet allemaal ondersteunen ze Dolby Atmos. En Atmos is echt een gamechanger.

Dolby Atmos soundbars zijn een eenvoudige manier om de magie van een bioscoopervaring in huis te halen zonder een legertje aan luidsprekers aan te moeten sluiten. We hebben enkele van de beste Dolby Atmos soundbars op de markt getest, en hoewel je iets meer moet betalen voor die indrukwekkende effecten, is het zeker de moeite waard.

Dit zijn de redenen waarom een Dolby Atmos soundbar op je verlanglijstje moet staan.

1. Een soundbar is veruit de gemakkelijkste weg naar Dolby Atmos

(Image credit: Hisense)

In tegenstelling tot een surround sound luidsprekerpakket dat een AV-ontvanger, veel bekabeling en zorgvuldige positionering vereist, hoef je voor de installatie van een soundbar slechts twee kabels in de juiste poorten te stoppen en je bent klaar. Een HDMI-poort regelt het Dolby Atmos-geluid, en je hebt stroom nodig. Het is echt zo simpel en voor alle andere aanpassingen is er meestal een bijbehorende app.

Dus het is de gemakkelijkste weg, maar is het de beste? Dat hangt ervan af. We gaan het niet mooier maken dan het is: als je het allerbeste in Dolby Atmos thuisbioscoopgeluid wilt, moet je echt nadenken over de eerder genoemde Dolby Atmos surround sound pakketten met omhoog gerichte luidsprekers, samen met een van de beste AV-ontvangers.

2. Het is relatief goedkoop

De Bose Soundbar 600 is een geweldige compacte Dolby Atmos soundbar (Image credit: Bose)

Soundbars zijn bijna altijd goedkoper dan surround sound luidsprekerpakketten, en ze zijn meestal ook goedkoper dan de beste stereoluidsprekers.

Zelfs Dolby Atmos soundbars hoeven niet duur te zijn. De iets oudere (maar nog steeds uitstekende) Sony HT-8500 en de Bose Smart Soundbar 600 zijn nog steeds uitstekende opties.

Als je vooral op zoek bent naar betaalbare Dolby Atmos en een aanzienlijk verbeterd geluid voor bij je tv, moet een soundbar je eerste keuze zijn.

3. Dolby Atmos is al overal

Dolby Atmos-content is overal op dit moment! Je betaalt waarschijnlijk al voor Dolby Atmos-content, dus waarom zou je er niet van genieten?

De filmstreamingsdienst die je het meest waardeert, heeft bijna zeker een uitgebreide catalogus van films met Dolby Atmos-audio. Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO Max en meer van dit soort diensten bieden allemaal Atmos-titels aan.

Zolang je geabonneerd bent op een van de bovengenoemde diensten en je Dolby Atmos-compatibele soundbar fysiek is aangesloten op je tv via een HDMI ARC (via Dolby Digital Plus) of eARC (via Dolby TrueHD) verbinding, ben je klaar!

4. Je tv kan het simpelweg niet alleen

(Image credit: Steve May)

Hoewel de meeste tv's tegenwoordig Dolby Atmos-doorvoer ondersteunen, kunnen er maar weinig dat native doen (zonder extra hardware) en degenen die dat wel kunnen, zijn niet goedkoop. Onze keuze hier zou de Panasonic LZ2000 zijn, die daadwerkelijk omhoog gerichte luidsprekers heeft.

Het komt erop neer dat tv-fabrikanten niet veel kunnen uitgeven aan de audiocomponenten in je flatscreen-tv, maar in een soundbar gaat al het geld naar de geluidskwaliteit.

5. Soundbars zijn kleiner dan een volledige speaker setup

De JBL Bar 1000 is echt enorm krachtig, dus deze is misschien niet geschikt voor in kleine ruimtes, maar het is zeker een aanrader (Image credit: Future)

Hoe groot is je beoogde thuisbioscoopruimte? We vragen dit omdat subwoofers, achterspeakers en dergelijke behoorlijk wat ruimte nodig hebben om te functioneren.

Een snelle blik op onze gids over het instellen van stereoluidsprekers voor het beste geluid bewijst dat het eenvoudig plaatsen van een soundbar voor of onder je tv een veel simpelere optie is. Bovendien is dit ideaal als je ruimte schaars is.

En kleinere Dolby Atmos soundbar-oplossingen zijn meestal ook iets goedkoper. Onze keuze hier zou de Bose Smart Soundbar 600 of de Sonos Beam (Gen 2) zijn. Kortom, voor kleinere ruimtes lijkt een soundbar een uitstekende keuze. Je kunt natuurlijk ook voor JBL's Dolby Atmos soundbar met afneembare achterspeakers kiezen als je dat liever hebt, maar die gaat pittig hard.