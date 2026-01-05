LG kondigt tijdens CES een fellere G6, twee varianten van de C6, een ultradunne 'Wallpaper OLED' en 's werelds eerste 4K/120Hz cloud gaming-tv's aan

LG heeft tijdens CES 2026 onder andere zijn nieuwe flagship OLED TV aangekondigd. De OLED evo G6 moet een hogere helderheid bieden en beter omgaan met reflecties dan zijn voorganger, de LG G5. Daarnaast wordt dit ook 's werelds eerste tv met ondersteuning voor cloud gaming in 120Hz en een extreem lage latency voor het verbinden van Bluetooth-controllers.

De OLED evo G6 maakt gebruik van LG's nieuwe 'Primary RGB Tandem 2.0'-paneel en dat is dus ook weer een verbeterde versie van het 'Primary RGB Tandem'-paneel dat gebruikt werd bij de LG G5, een van de beste tv's van 2025. Een van de verbeteringen is het gevolg van de 'Hyper Radiant Color'-technologie. Die technologie moet er volgens LG voor zorgen dat de helderheidsvoordelen van zijn Primary RGB Tandem-paneel ook te merken zijn bij andere beeldkwaliteitsfactoren, zoals kleurweergave en contrast.

LG's nieuwe G6 beschikt ook over een 'Brightness Booster Ultra'-feature die moet zorgen van een 20% hogere helderheid dan bij de G5. 'Reflection Free Premium'-technologie moet er daarnaast voor zorgen dat de G6 "perfecte zwartwaardes" moet kunnen bieden in felverlichte én donkere ruimtes, met minder dan 0,5% 'screen reflectance', oftewel hoeveel licht er weerkaatst wordt door het display.

Deze verbetering voor de antireflectietechnologie is erg goed. We hebben dit al in het echt kunnen zien en het is een merkbare verbetering ten opzichte van de antireflectielaag op de G5.

De prestaties van de tv in felverlichte ruimtes moeten ook verbeterd worden door een nieuwe 'Ambient Filmmaker Mode'. Die modus gebruikt een ingebouwde sensor om het beeld automatisch aan te passen aan de lichtomstandigheden, zonder in te leveren op accuraatheid.

De nieuwe G6 is ook weer geweldig voor gaming. Er is ondersteuning voor Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro en 4K/165Hz, plus er is een 'Motion Booster'-feature die 1080p-gaming bij 330Hz mogelijk maakt. Daarnaast zal dit ook 's werelds eerste tv met ingebouwde ondersteuning voor cloud gaming in 4K/120Hz zijn (via GeForce Now). Om de cloud gaming-ervaring nog beter te maken is er ook ondersteuning voor een enorm lage latency voor het verbinden van Bluetooth-controllers.

LG C6 wordt in tweeën gesplitst

De LG C6 is ook onthuld en interessant genoeg zijn er dit jaar twee versies beschikbaar: de "gewone" LG C6 en de LG C6H.

De LG C6H is alleen beschikbaar in formaten van 77 en 83 inch en verder is het grootste verschil dat dit model een Primary RGB Tandem-paneel gebruikt. Dit is hetzelfde paneel dat aanwezig was op de LG G5, LG's flagship van vorig jaar. Dit betekent dat de C6H flink feller moet zijn dan de LG C5. LG heeft ons laten weten dat de helderheid in principe net zo hoog moet zijn als bij de G5.

De gewone LG C6 zal beschikbaar zijn in formaten van 42, 48, 55 en 65 inch en zal hetzelfde soort paneel gebruiken als de LG C5 van vorig jaar.

De terugkeer van de Wallpaper TV

LG onthulde verder ook nog zijn nieuwe W6 'Wallpaper' TV. Dit model biedt in principe hetzelfde paneel en dezelfde beeldverwerking als de LG G6, maar verpakt dit in een superdun 9,9 mm behuizing. Ook gebruikt deze tv LG's draadloze 'Zero Connect'-box voor de aansluiten. Dit betekent dat er maar één kabel met de tv zelf verbonden hoeft te zijn.

De tv ziet er erg indrukwekkend uit. In de afbeelding hierboven zie je de Wallpaper TV in een ambient-modus, waardoor hij bijna niet opvalt tegen de achtergrond van de muur. Het superdunne design helpt daar natuurlijk ook bij.

Links in de afbeelding is de nieuwe, kleinere Zero Connect-box te zien. Deze kan 4K/165Hz-beelden (met HDR) versturen in de volledige kwaliteit, zelfs wanneer de box in een kastje staat of geen direct zicht heeft op de tv. Hij moet alleen binnen ongeveer 10 meter van de tv staan.

Overvloed aan AI

LG's nieuwe 'Alpha 11 AI Processor Gen 3' wordt gebruikt in de LG G6 en de LG C6 (plus de nieuwe Micro RGB TV's die LG al eerder aankondigde). Dat betekent dat je kan genieten van een snellere navigatie van de gebruikersinterface van webOS, plus allerlei verschillende AI-features.

Een nieuwe 'AI Hub' binnen webOS bevat features zoals 'AI Concierge' en 'AI Search' (met hulp van Copilot en Gemini). Voor verbeterde beeldverwerking is er ook een nieuwe 'AI Genre TruMotion'-feature aanwezig. Deze kan automatisch de 'judder' aanpassen aan de hand van het genre van de content, zoals bijvoorbeeld films of sport. Verder zorgt een 'AI Super Upscaling'-feature voor nog meer optimalisaties per genre en scène.

LG's 'AI Sound Pro'-feature, die we ook al zagen in de G5, zal ook weer aanwezig zijn op de G6. Deze modus kan film- en tv-soundtracks upmixen naar een virtueel 11.1.2-kanaals geluid. Net als bij de G5 is er helaas geen ondersteuning voor de soundtrackformats van DTS.

Er zijn helaas nog geen schermformaten, prijzen en releasedata aangekondigd voor alle nieuwe OLED-modellen van LG. Wat verder wel nog is aangekondigd, is dat er ook weer een B6 OLED-model onderweg is. Daarover zal LG later in 2026 meer details delen.

Extra grote QNED's, een 'Gallery TV' en meer

LG gaat in 2026 ook concurreren op de markt van extreem grote tv's. Een van zijn nieuwe QNED (mini-LED) TV's zal beschikbaar zijn in formaten tot 115 inch. De nieuwe QNED-modellen zullen verder beschikken over een 'Alpha 8 AI Processor Gen 3' en LG's 'Dynamic QNED Color Pro'.

LG kondigde ook nog zijn nieuwe 'Gallery TV' aan. Het concept zal hier vergelijkbaar zijn met dat van Samsungs The Frame. Het is een tv die bedoeld is om aan de muur te hangen en heeft ook een speciaal frame waarmee hij meer op een kunstwerk aan de muur lijkt. De Gallery TV is ook gelinkt aan LG's nieuwe 'Gallery+'-abonnement. Dat abonnement biedt toegang tot meer dan 5.000 afbeeldingen om weer te geven op de tv (wanneer je er niet actief iets op kijkt). Er kunnen ook unieke beelden worden gegenereerd met behulp van de Gemini AI-feature in webOS.

(Als je al langer een fan bent van LG's OLED TV's, weet je misschien nog dat de 'G' van de G-serie oorspronkelijk voor 'Gallery' stond, maar nu lijkt er dus gewoon een losse reeks te worden geïntroduceerd.)

Het bedrijf kondigde in december dus ook al zijn nieuwe line-up van Micro RGB evo TV's aan, plus nieuwe 'Sound Suite Dolby Atmos FlexConnect'-speakers. Deze apparaten zullen echter ook hun debuut maken tijdens CES.