Nieuwe tv gekocht? Verander deze drie instellingen voor de beste beeldkwaliteit

Als je net een mooie nieuwe tv hebt aangeschaft, vraag je je misschien af of je nog iets moet doen om van de best mogelijke beeldkwaliteit te genieten. Misschien denk je als je de tv eindelijk in je eigen huis hebt staan: "dit ziet er niet uit zoals ik had verwacht". Of je vraagt je gewoon af of je toch nog wat meer uit het nieuwe apparaat kan halen.

Er bestaat een erg grote kans dat er inderdaad nog het een en ander is dat je kan doen om de beeldkwaliteit te verbeteren. Als tv-reviewers duiken wij erg vaak in de instellingen van de tv's die we testen, omdat we inmiddels weten dat er zelfs bij de beste tv's op de markt meestal wel een aantal instellingen zijn die je beter kan aanpassen.

Met hun standaardinstellingen kunnen tv's er soms te donker, te scherp of te fel uitzien, of bijvoorbeeld kleuren of bewegingen op een onnatuurlijke manier weergeven. Al dit soort problemen kun je (tot op zeker hoogte) aanpakken door in de instellingen van je tv te duiken. Niet iedereen zal zin hebben om heel uitgebreid door alle instellingen te lopen, maar daarom hebben we hier drie van de belangrijkste instellingen verzameld die een grote impact kunnen hebben op de beeldkwaliteit van je nieuwe tv.

Beeldmodus

Het veranderen van de beeldmodus van je tv kan een gigantisch verschil maken. (Image credit: Future)

Wanneer wij tv's testen, gaan we vrijwel altijd als eerste naar het menu met de verschillende beeldmodi. Een aantal jaar geleden stond op veel tv's standaard de 'Vivid'- of 'Levendig'-beeldmodus aan en dat is een beeldmodus die meestal voor oververzadigde en te scherpe beelden zorgt. Tegenwoordig staan er misschien wel meer tv's standaard in de 'Eco'- of Standaard-modus, maar je zou hier en daar nog steeds tv's met Vivid tegen kunnen komen.

De Eco-modus is echter ook niet ideaal voor de beste beeldkwaliteit. Zoals de naam suggereert, gaat het hier om een energiebesparende modus die onder andere helderheid en andere instellingen beperkt. Dat kan natuurlijk fijn zijn als je even goed op je uitgaven moet letten, maar het zorgt er ook voor dat je niet van de beste beelden kan genieten. Zo kunnen mini-LED TV's, die bekendstaan om hun hoge helderheid, er vrij teleurstellend uitzien in de Eco-modus. Als je op zoek bent naar het beste beeld, kan je dus beter voor een andere modus kiezen.

Welke modus moet je dan kiezen? Dat is een beetje een kwestie van smaak en hangt ook af van wat voor soort content je (voornamelijk) bekijkt. Voor de meest accurate beelden, zetten wij tv's tijdens onze tests meestal in de 'Filmmaker Mode', maar dat is niet in elke situatie de beste modus.

Voor gaming is de 'Game'-modus natuurlijk het handigst en als je gewoon overdag tv wil kijken of specifiek sportwedstrijden wil bekijken, dan is de Standaard-modus vaak prima. Als je echter vooral veel films en series kijkt, en je de Filmmaker Mode te donker vindt, dan is de 'Film'- of 'Cinema'-modus een goede optie. Die modus is meestal nog steeds redelijk accuraat, maar maakt iets beter gebruik van de helderheid die je tv kan bieden. Zo vonden wij bij de LG B5, een van de beste OLED TV's van 2026, de Filmmaker Mode ook wat te donker en de Film-modus bleek hier een uitstekend alternatief.

Vaak hoef je ook niet heel diep in de instellingen te duiken om de beeldmodus aan te passen. Deze optie is meestal beschikbaar via het snelmenu van je tv. Zelfs als je tv geen snelmenu heeft, is dit vaak alsnog een van de eerste opties die je terugvindt in de instellingen.

Bewegingsinstellingen

Hoewel sommige tv's prima met beelden omgaan zonder speciale beeldverwerking (zoals de LG G5 hierboven), hebben andere tv's wel eens wat extra hulp nodig. (Image credit: Future)

Een van de grootste klachten over moderne tv's is waarschijnlijk toch wel de manier waarop bewegingsverwerking wordt toegepast. Veel tv's hebben instellingen genaamd 'Blur Reduction' of 'Judder Reduction' en met die instellingen aan kunnen beelden er te soepel uitzien, zoals bij een soapserie (dit wordt dan ook wel het 'soap opera'-effect genoemd), en wat minder filmisch.

Omdat de meeste films in 24fps worden opgenomen en zelfs sport maar in 30fps, zien bewegingen er onnatuurlijk uit als ze via bewegingsverwerking soepeler worden gemaakt. Niet iedereen zal het hiermee eens zijn, maar in sommige gevallen zijn wij echter wel van mening dat goedkopere tv's wel wat 'motion smoothing' kunnen gebruiken. Wat complexere shots met wat meer beweging kunnen er soms erg haperig uitzien op goedkope tv's. Dat hebben we zelf vaak gemerkt bij het testen van tv's met een bewegend shot uit No Time To Die. Als dit het geval is, kan een klein beetje 'motion smoothing' dus wel helpen.

Het is het dus zeker waard om even een kijkje te nemen bij de bewegingsinstellingen. Soms krijg je het beste resultaat door het volledig uit te schakelen, terwijl je op andere momenten de intensiteit beter verlaagt. Meestal vind je deze opties gewoon bij de beeldinstellingen.

Energiebesparing

Hoewel het een handige feature kan zijn, kan energiebesparing de helderheid van je tv ook flink omlaag halen en de beeldkwaliteit verminderen. (Image credit: Future)

Dit laatste punt is een beetje een lastige kwestie. Aan de ene kant is energie-efficiëntie natuurlijk steeds belangrijker, maar aan de andere kant beperken energiebesparende instellingen ook het prestatievermogen van je tv.

Energiebesparende instellingen hebben vooral een groot effect op de helderheid van een tv. In vergelijking met in een showroom kan een tv er misschien ineens vrij donker uitzien als je hem voor het eerst thuis hebt aangesloten. De reden daarvoor kan de Eco-modus zijn die we eerder benoemden, of zijn bepaalde energiebesparende instellingen die de helderheid beperken.

Misschien kom je er bij sommige extreem felle tv's wel mee weg om wat helderheid in te leveren voor wat meer energie-efficiëntie, maar we merkten vorig jaar vooral bij de OLED TV's van LG en Samsung dat deze instellingen een grote impact kunnen hebben op de kijkervaring. Sommige OLED TV's zijn al niet echt heel fel en energiebesparing kan deze tv's nog minder fel maken. Zet je op dit soort tv's energiebesparing uit, dan geniet je meteen van veel fellere beelden.

Als je toch wat energie wil besparen, maar niet op momenten waarop je toch echt wat extra helderheid nodig hebt, dan is het goed om te weten dat veel tv's tegenwoordig ook instellingen hebben die de helderheid aanpassen aan het omgevingslicht. In een donkere ruimte kan de helderheid dan wat omlaag worden gehaald en in een felverlichte ruimte juist omhoog. Aangezien de helderheid in dit geval adaptief is, heeft dit een minder negatief effect op de kijkervaring, omdat de helderheid niet ook flink verlaagd wordt terwijl de omgeving felverlicht is. Maar op deze manier kan je dus eventueel 's avonds in het donker wel wat energie besparen.