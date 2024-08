Helderdere OLED TV's laten langer op zich wachten dan gehoopt

Zoals we eerder hebben gemeld, is een van de meest veelbelovende stukjes tv-technologie de blauwe fosfor OLED-technologie. Fosfor OLED is efficiënter en biedt meer helderheid zonder veel stroomverbruik, waardoor het koeler is. Deze technologie wordt al gebruikt in rode en groene OLED-pixels, maar blauwe pixels blijken iets lastiger te zijn.

Blauwe fosfor OLED is al een tijdje de meest verwachte ontwikkeling in de tv-markt. Tv-producenten zoals LG en Samsung overwegen het gebruik ervan nu dit type OLED gebruiksklaar lijkt te worden. Dat is geen verrassing in het geval van Samsung, want vooral hun QD-OLED-panelen zullen hier baat bij hebben. Die bestaan namelijk grotendeels uit blauwe pixels bestaan met een laag quantum dots eroverheen om de kleuren te veranderen.

Maar het lijkt erop dat er wat vertraging is opgetreden. Volgens de laatste financiële resultaten van Universal Display Corporation, het bedrijf dat zich bezighoudt met de blauwe fosfor OLED-technologie, gaat het iets meer tijd kosten dan verwacht om de technologie op punt te stellen voor commerciële toepassingen. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws? Het zou gaan om een paar maanden vertraging en niet om jaren. Het bedrijf verwacht nu in 2025 commercieel blauw fosfor-OLED-materiaal klaar te hebben.

Waarom phOLED zo belangrijk is

We moeten de cijfers van fabrikanten altijd met een flinke korrel zout nemen, maar in theorie zijn phOLED-schermen in staat tot 100% intern lichtrendement, vergeleken met de 25% van hun minder heldere tegenhangers van fluorescerend materiaal, waar blauwe OLED-pixels nu mee opgescheept zitten. Dat betekent dat je een hogere helderheid kunt bereiken zonder dat de pixels meer warmte genereren.

Rode en groene OLED's zijn relatief eenvoudig te maken, maar de blauwe vormen een grotere uitdaging: tot 2022 waren fabrikanten niet in staat om stabiele blauwe OLED-emitters te maken. Dat veranderde in 2022 en de verwachting was dat we tegen 2024 blauwe phOLED's zouden zien in tv-panelen en mogelijk ook in smartphones, maar dat bleek te optimistisch.

Wat we niet weten uit de aankondiging van UDC is wat de vertraging veroorzaakt. Andere bronnen suggereren dat het heeft geworsteld met zowel efficiëntie als levensduur. In een artikel van The Elec van eind 2023 stond dat Samsung zijn blauwe phOLED-plannen had verschoven naar de tweede helft van 2025, een jaar later dan gepland. In een reactie daarop zeiden analisten van UBI Research dat de blauwe phOLED's nog steeds te kampen hadden met een "lage levensduur" van ruwweg 55% in vergelijking met bestaande fluorescerende blauwe OLED's.

Voorlopig zullen de tv's dus nog geen blauwe phOLED-pixels gebruiken. De technologie blijft wel veelbelovend en zou aanzienlijk helderdere tv's moeten mogelijk maken zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur... We moeten misschien alleen wachten tot 2026 of zelfs 2027 voor we dit soort tv's kunnen kopen.