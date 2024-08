Google lanceert Pixel Watch 3 met mogelijk levensreddende functie

Het feit dat Google zelf zegt dat de Pixel Watch 3 hun "grootste sprong voorwaarts" is in deze productcategorie is geen overstatement. Dat komt grotendeels omdat de Pixel Watch 2 een verwaarloosbare upgrade was tegenover het origineel, maar er zijn wel degelijk enkele zinvolle nieuwigheden dit jaar. Een van de functies zou zelfs levens kunnen redden.

Twee maten, één batterijduur

Prijs en beschikbaarheid De Google Pixel Watch 3 (41mm) is verkrijgbaar vanaf 399 euro en de Pixel Watch 3 (45mm) vanaf 449 euro. Er zijn eveneens LTE-versies van beide modellen beschikbaar voor een meerprijs van 100 euro. Op 10 september ligt het horloge in de winkelrekken.

Tot nu toe was er slechts één formaat van de Pixel Watches. Daar komt nu verandering in, want Google biedt de Pixel Watch 3 aan in twee formaten: 41mm en 45mm. Daarnaast zijn de schermranden van beide horloges kleiner geworden, waardoor je ook op het instapmodel iets meer scherm krijgt in dezelfde vormfactor. De tweede schermupgrade zien we bij de refresh rate, want die is nu dynamisch en kan zich aanpassen van 1 tot 60Hz om energie te besparen.

De batterijduur blijft een probleempunt en je krijg jammer genoeg dezelfde batterijduur met beide horloges. In dat opzicht is het 41mm-model zelfs interessanter want dat laadt iets sneller op. Met de verbeterde Battery Saver zou je maximaal 36 uur gebruik kunnen halen met een volle lading, dus uiteindelijk moet je de Pixel Watch 3 nog steeds dagelijks opladen.

Extra inzichten en noodgevalfuncties

Of het nu gepland was of niet, Google introduceert drie nieuwe tools met de Pixel Watch 3: Daily Readiness, Cardio Load en Target Load. De eerste analyseert allerlei factoren (hartslag, slaap, trainingsbelastingen) en maakt op basis daarvan een score die aangeeft hoe intensief je dag mag zijn. Cardio Load kijkt op zijn beurt naar je hartslag tijdens trainingen en door de dag heen. Op basis van die data kan de Google Pixel Watch 3 op termijn ook inschatten of je over- of onderpresteert tijdens trainingen. De Target Load combineert in feite de Daily Readiness en Cardio Load om een persoonlijk trainingsdoel op te stellen voor die dag.

Voor hardlopers zijn er meerdere nieuwe tools beschikbaar op de Pixel Watch 3. Zo kan je gepersonaliseerde trainingen samenstellen, waarbij je bijvoorbeeld per kilometeraantal een verschillend tempo wil aanhouden. Door nieuwe bewegingssensoren kan de Pixel Watch 3 daarnaast inzichten geven in je cadans, contacttijd met de grond en meer. Fitbit Premium-gebruikers krijgen daarbovenop nog AI-gebaseerde aanbevelingen voor hun volgende trainingen.

Ten slotte mogen we kennismaken met een potentieel levensreddende functie, genaamd Loss of Pulse Detection. Als de Google Pixel Watch 3 detecteert dat je hartslag plots stopt, dan kunnen de hulpdiensten automatisch ingelicht worden met een bericht met daarin de context en je locatie. Vanaf 3 september zal deze functie actief zijn in "verschillende landen" in Europa, al is het niet duidelijk of Nederland of België hier meteen deel van uitmaken.