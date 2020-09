Xbox Series S prijs en ontwerp officieel onthuld, en het is de kleinste Xbox ooit

We hebben een prijs en een officiële afbeelding van de Xbox Series S.

Dat klopt, slechts enkele uren nadat er afbeeldingen, prijzen en release data van de Xbox Series X en Xbox Series S werden vrijgegeven heeft Microsoft beslist dat het tijd is om de jongste telg van de familie vrij te geven, de Xbox Series S.

Als kers op de taart hebben we nu officiële Xbox Series S-prijs: US$299, wat waarschijnlijk doorvertaald kan worden naar €299, al kan er wat speling op zitten.

Microsoft bevestigde het nieuws via het officiële Twitter-account van Xbox. Ze gaven ons hierbij de tot nu toe kleinste console van hen ooit, samen met een eerste prijs van deze next-gen consoles.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEqSeptember 8, 2020

Wat weten we tot nu?

Samen met de Xbox Series S-prijs van US$299 zagen we een afbeelding in de tweet waarop we een goed beeld kregen van de slanke console.

Het lijkt dezelfde render te zijn die we via Brad Sams te zien kregen op Youtube en Thurrott, en ook de prijs komt overeen. De video kan je hieronder bekijken, wat ons een lichtelijk andere kijk geeft op de Xbox Series S-console.

Ook al is deze render nog niet bevestigd door Microsoft, als we kijken naar de afbeelding die ze tweetten lijkt het er toch vrij hard op te zitten.

Voor een nog beter beeld van de beperkte grootte van de Xbox Series S kan je terecht bij deze video. Hierop is te zien hoe de Xbox Series S zich qua omvang verhoudt ten opzichte van de Series X.

Het ziet ernaar uit dat we ook de Xbox Series S release datum weten, nadat bronnen Windows Central vertelden dat de console, samen met de Series X, verkrijgbaar zal zijn op 10 november. Dit dient echter nog bevestigd te worden door Microsoft.

Hoe dan ook, met het lekken van de correcte prijzen en renders van de Series X stijgt de geloofwaardigheid van de leaks die de Xbox Series X op US$499 plaatsen.

We weten ook dat de Xbox Series S geen schijflezer zal bevatten. Sony heeft een gelijkaardige zet gedaan met het uitbrengen van de PS5 in twee varianten (met en zonder schijflezer).

Ook al is het niet de eerste keer dat Microsoft dit heeft gedaan - kijk maar naar de Xbox One S All-Digital - zou de Series S aanzienlijk krachtiger zijn, met een solid-state drive en snellere CPU, al wachten we nog op een officiële bevestiging van de specificaties.

Sony, jij bent nu aan zet met de PS5.