Google Pixel 8-serie, inclusief nieuwe Pixel 8a, verkrijgbaar bij Vodafone

Vanaf vandaag zijn de nieuwste Google Pixel-smartphones bij Vodafone verkrijgbaar. Hiermee breidt Vodafone het aanbod Android-toestellen verder uit. De Google Pixel 8 en Google Pixel 8 Pro zijn online of via een van de Vodafone en Ziggo winkels te bestellen bij een Vodafone-abonnement. De nieuwste Google Pixel 8a is vanaf 14 mei verkrijgbaar. Tot en met 2 juni krijgen klanten bij een bestelling van de Google Pixel 8a 150 euro extra inruilwaarde bij het inruilen van hun oude telefoon.

Lanceringsevenement Google Pixel in Utrecht

Om de lancering van de Google Pixel-telefoons extra te vieren en onder de aandacht te brengen bij het winkelend publiek, organiseert Vodafone op vrijdag 17 mei vanaf 10.00 uur een event in Utrecht. Op het Stationsplein voor Hoog Catharijne kunnen geïnteresseerden met een van de Google Pixel-telefoons foto’s maken en ervaren wat AI van Google met die foto’s kan doen. Daarnaast maken klanten kans op Google-prijzen en is er een exclusief aanbod dat alleen dat weekend geldt in de Vodafone en Ziggo winkel in Hoog Catharijne.

Kijk voor meer informatie over de Google Pixel-smartphones met een abonnement van Vodafone op vodafone.nl of bezoek één van de Vodafone en Ziggo winkels.